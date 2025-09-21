ગરબા રસિકો માટે ખુશખબર: ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ મોડી રાત સુધી ગરબા રમવાની મંજૂરી આપી
ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જાહેરાત કરી છે કે ખેલૈયાઓ મોડી રાત સુધી પૂરા હકથી ગરબા રમી શકશે. ગુજરાત પોલીસને જરૂરી વ્યવસ્થાઓ કરવાના આદેશ આપ્યા.
Published : September 21, 2025 at 6:58 PM IST
સુરત : ગુજરાતમાં આવતીકાલથી નવરાત્રીનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે ગરબા રસિકો માટે ખુશખબર આવ્યા છે. સુરત ખાતેથી ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જાહેરાત કરી છે કે ખેલૈયાઓ મોડી રાત સુધી પૂરા હકથી ગરબા રમી શકશે. તેમણે ગુજરાત પોલીસને આ માટે જરૂરી વ્યવસ્થાઓ કરવાના આદેશ આપ્યા છે.
ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, “માં અંબાની ભક્તિ કરનાર લાખો ગુજરાતીઓ મોડી રાત સુધી ગરબા રમી શકે તે માટે ગુજરાત પોલીસના તમામ જિલ્લા વડાઓ અને શહેરના વડાઓને સૂચના આપવામાં આવી છે.” તેમણે નાના વેપારીઓ અને ખાણી-પીણીના સ્ટોલ ચલાવતા લોકો માટે પણ નવરાત્રી દિવાળી જેવી બને તેવી વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવા જણાવ્યું છે.
કોમર્શિયલ ગરબા આયોજકો માટે ચેતવણી
હર્ષ સંઘવીએ કોમર્શિયલ ગરબા આયોજકોને ખાસ ચીમકી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે, આયોજકોએ ગરબા રમવા આવતા લોકો માટે સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા કરવી પડશે, અને તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની ઢીલ ચલાવી લેવાશે નહીં. સાથે જ, ભક્તિને ખલેલ પહોંચાડે તેવા ગીતો કે ઘટનાઓ ચલાવી લેવામાં નહીં આવે. “આપણી સંસ્કૃતિ માં અંબાના ગરબા અને નવરાત્રિના આ નવ દિવસોની છે, અને આ સંસ્કૃતિ જાળવવી આપણી જવાબદારી છે.”
બહેનો અને દીકરીઓની સુરક્ષા માટે ખાસ અપીલ
ખાસ કરીને બહેનો અને દીકરીઓને સુરક્ષા માટે અપીલ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, "ગરબા દરમિયાન કોઈ પણ નાની-મોટી તકલીફ પડે અથવા વાહન રસ્તામાં બંધ પડી જાય તો ગુજરાત પોલીસ હંમેશા મદદ માટે ઉપલબ્ધ છે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં વગર વિચારે માત્ર 112 પર જાણ કરવાથી ઝડપથી મદદ પહોંચાડવામાં આવશે. તેમણે સૌને નવરાત્રીની શુભકામનાઓ પાઠવીને સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં સહયોગ આપવાની પણ વિનંતી કરી છે.
