ગોધરા: સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટને લઈને ઉભી થયેલી ગેરસમજથી હોબાળો, પોલીસે 88 લોકો સામે ગુનો નોંધ્યો
એક વ્યક્તિને નવરાત્રીના તહેવારને લગતી વિવાદાસ્પદ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ ન કરવા સંદર્ભે પોલીસ સ્ટેશન ખાતે બોલાવવામાં આવ્યો હતો.
Published : September 20, 2025 at 12:54 PM IST
પંચમહાલ: પંચમહાલ જિલ્લાના ગોધરા શહેરના બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક વ્યક્તિને નવરાત્રીના તહેવારને લગતી વિવાદાસ્પદ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ ન કરવા સંદર્ભે પોલીસ સ્ટેશન ખાતે બોલાવવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે ગેરસમજ ઊભી થતાં લોકોનું ટોળું ગોધરા પોલીસ સ્ટેશનની બહાર એકઠું થયું, જેના કારણે હોબાળો મચી ગયો હતો. પરિસ્થિતિ તંગ બનતાં પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. જિલ્લા પોલીસ વડા પણ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. પોલીસે હળવો લાઠીચાર્જ કરીને પરિસ્થિતિ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો.
આ ઘટનાને પગલે પોલીસે સ્થાનિક આગેવાનો સાથે બેઠક યોજી હતી અને પરિસ્થિતિને શાંત કરવા માટે કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસે આ મામલે 88 લોકો સામે ગુનો નોંધ્યો છે અને 17 લોકોની અટકાયત કરી છે. આરોપીઓને પકડવા માટે 10 પોલીસ ટીમો રચવામાં આવી છે, જે સતત પેટ્રોલિંગ કરી રહી છે.
હાલ ગોધરા શહેરમાં પરિસ્થિતિ શાંત છે અને બજારો ખુલ્લાં છે. પંચમહાલ જિલ્લા પોલીસ વડા હરેશ દુધાતે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, “ગઈકાલની ઘટનાને લઈને 88 લોકો સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. આરોપીઓને પકડવાની કામગીરી ચાલુ છે, અને 17 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે. 10 પોલીસ ટીમો દ્વારા ગુનેગારોને પકડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. ડીવાયએસપી, 10 પીઆઈ, એલસીબી, એસઓજી અને અન્ય પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ પેટ્રોલિંગમાં જોડાયો છે. ગોધરા શહેરમાં ગરબાનું આયોજન થવાનું છે, તેથી કોઈએ અફવાઓથી ગેરમાર્ગે ન જવું જોઈએ. લોકોને અફવાઓથી દૂર રહેવાની અપીલ છે.”
આ પણ વાંચો: