ગોધરા: 100 પશુથી શરૂ થયેલી ગૌશાળામાં આજે 2000 પશુઓ, કતલખાનેથી બચાવાયેલા પશુ અહીં લવાય છે
2007ના વર્ષમાં જીવ કલ્યાણ પાંજરાપોળ ટ્રસ્ટ દ્વારા પરવડી ગામે પ્રભાબેન કાનજીભાઈ શેઠ જીવદયા ધામ નામથી પાંજરા પોળની શરુઆત કરવામા આવી હતી.
Published : September 30, 2025 at 5:59 PM IST
ગોધરા: પંચમહાલ જીલ્લાના ગોધરા તાલુકાના પરવડી ગામે આવેલી જીવ કલ્યાણ પાંજરાપોળ ટ્રસ્ટ સંચાલિત પ્રભાબેન કાનજીભાઈ શેઠ જીવદયાધામ( પાંજરાપોળ) અબોલપશુઓ માટે આશ્રય સ્થાન બની છે. 2007ની સાલમાં 100 પશુઓથી શરુ થયેલી આ પાંજરાપોળમાં આજે 2000થી વધુ પશુઓ સુરક્ષિત જીવન જીવી રહ્યા છે. પશુઓના ખોરાક માટે અહી પુરતો ઘાસચારો ઉપલબ્ધ કરાવામા આવે છે. સાથે બીમાર પશુઓની સારવાર માટે અહીં હોસ્પિટલ પણ બનાવામાં આવી છે. આ ગૌશાળામાં ઘણા એવા પશુઓ આવે છે કે તેમને પોલીસે કતલખાતે લઈ જતા બચાવી લીધા છે. આ ગૌશાળામાં ગુજરાત તેમજ દેશ વિદેશમાંથી ગૌ-પ્રેમીઓ દાતાઓ દાન કરીને સેવાપુણ્યનું કામકરે છે.આમ સામાજીક સહયોગથી આ પાંજરાપોળ ચાલે છે.
2007માં 1 એકરમાં શરૂ કરી હતી ગૌશાળા
પંચમહાલ જીલ્લાના ગોધરા તાલુકાના પરવડી ગામ ઈન્દોર-અમદાવાદ હાઈવેને અડીને આવેલું છે. ગોધરા શહેરનું નામ આ પહેલા ગૌ-ધરા હતું એટલે કે ગાયોની ભુમિ કહેવાતું હતું. 2007ના વર્ષમાં જીવ કલ્યાણ પાંજરાપોળ ટ્રસ્ટ દ્વારા પરવડી ગામે પ્રભાબેન કાનજીભાઈ શેઠ જીવદયા ધામ નામથી પાંજરા પોળની શરુઆત કરવામા આવી હતી. એક એકર જેટલી જગ્યામાં પાંજરાપોળ બનાવીને 100 જેટલા પશુઓથી તેના સેવાની શરુઆત કરી હતી. ધીમે ધીમે પશુઓની સંખ્યામાં વધારો થતો ગયો. હાલમાં આ પાંજરાપોળમાં 2000થી વધુ પશુઓ છે. જેમાં બળદ, વાછરડી, ગાય, વાછરડા, ભેંસ, પાડા, બકરા, ગધેડા જેવા અબોલ પશુઓનો સમાવેશ થાય છે, તેમને ખોરાક માટે સમયાંતરે ઘાસચારો રોજ પુરો પાડવામાં આવે છે. પાણીની વ્યવસ્થા માટે કુંડ બનાવાયા છે. પશુઓ સારી રીતે રહી શકે તેમજ તેઓ ઠંડી, ગરમી, અને વરસાદથી બચી શકે તે માટે ખાસ વિશાળ પશુઆવાસ બનાવામાં આવ્યા છે. અહીં પોલીસ વિભાગ દ્વારા કતલ ખાને જતા બચાવી લીધેલા પશુઓને લાવામાં આવે છે. સાથે સાથે ઘણા ખેડુતો પણ પોતાના પશુઓને ન સાચવી શકતા હોય તો તે અહીં પાંજરાપોળમા મુકી જાય છે.
પશુઓની સારવાર માટે ચાર કરોડના ખર્ચ હોસ્પિટલ બનાવાઈ
આ પશુ ગૌશાળામાં 2000 જેટલા છે. તેમા કેટલાક પશુઓ બિમાર પણ પડતા હોય છે, જીવદયા ટ્રસ્ટ દ્વારા તેને સારવાર મળી તે માટે પણ આરોગ્ય લક્ષી વ્યવસ્થા પણ કરી છે. જેમાં પશુ સર્જીકલ હોસ્પિટલ સાડા ચાર કરોડના ખર્ચ બનાવામાં આવી છે. જેમાં બિમાર પશુઓની સારવાર કરવામાં આવે છે. સાથે સર્જરી પણ કરવામાં આવે છે. અહીં એક એમ્બ્યુલન્સની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જેમાં બિમાર પશુઓને લાવવામાં આવે છે તેની પણ સારવાર કરવામાં આવે છે. અહીં નિષ્ણાત પશુ ચિકિત્સકની ટીમો હાજર છે. સાથે અહીં મોટો કર્મચારી સ્ટાફ પણ આ પાંજરાપોળમા પોતાની ફરજ નિભાવે છે.
'એક એકરમાં 100 પશુઓથી શરુ કરેલી પાંજરાપોળમા આજે 2000 પશુઓની સેવા'
જીવકલ્યાણ પાંજરાપોળ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ જંયતિભાઈ શેઠ ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં જણાવે છે કે, 2007માં આ પાંજરાપોળ એક એકરમાં 100 જેટલા પશુઓથી શરુ કરી હતી. આજે 2000 જેટલા પશુઓ છે. આ પશુઓની સેવા પાછળનો ખર્ચો દોઢ લાખ થાય છે. અમને દેશવિદેશમાંથી લોકો દાન કરે છે,તેનો અમને આનંદ છે. આ દાન થકી જ પશુઓની સેવા થાય છે. લોકોએઆ પાંજરાપોળની મુલાકાત લેવી જોઈએ, આ ગુજરાતી પહેલા નંબરની પાંજરાપોળ છે. અહીં પશુઓની સારવાર માટે સાડા ચાર કરોડના ખર્ચે હોસ્પિટલ બનાવાઈ છે. અમે ત્રણ જીલ્લાનું કામ કરીએ છે. દાહોદ, પંચમહાલ, મહિસાગર અહીં કોઈ વ્યકિત પોતાનું અંગત પશુ લઈને આવે તો પણ અમે તેની પાસેથી કોઈ ચાર્જ લેતા નથી મફતમાં સારવાર કરીએ છે. પશુઓના ઓપરેશન કરીએ છે. તબીબો પણ અહીં ઉપસ્થિત છે.
