ગ્લોબલ વોર્મિંગની ચેતવણી, જળવાયુ પરિવર્તનથી વિશ્વનું વાતાવરણ ડામાડોળ, વધારે વાંચો...

Published : October 6, 2025 at 8:26 PM IST
જુનાગઢ : પાછલા 5 વર્ષમાં જળવાયુ પરિવર્તન સમગ્ર વિશ્વના પર્યાવરણવીદો માટે સૌથી મોટી ચિંતા અને સંશોધનનો વિષય બની રહ્યું છે. આજથી એક દસકા પૂર્વે જળવાયુ પરિવર્તન અને ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરો ખૂબ જ ગંભીર અને વિપરીત પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે, તેની ચિંતા કરવામાં આવી હતી.
આજે જળવાયુ પરિવર્તનની અસરો સમગ્ર વિશ્વમાં જોવા મળી રહી છે. જ્યાં વરસાદનું પ્રમાણ પુષ્કળ હતું, ત્યાં પ્રમાણ ઘટવાની સાથે ઠંડી અને ગરમીની સાથે બરફ આચ્છાદિત વિસ્તારોમાં પણ હવે ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરો જોવા મળી રહે છે. જેને કારણે સમગ્ર વિશ્વનું વાતાવરણ ડામાડોળ બની રહ્યું છે.
ગ્લોબલ વોર્મિંગની ચિંતાજનક અસરો
ગ્લોબલ વોર્મિંગ આ શબ્દ આજથી એક દશકા પૂર્વે સમગ્ર વિશ્વમાં સંભળાતો અને ચર્ચાતો જોવા મળતો હતો, પરંતુ તેની ભયાનક અને વિપરીત અસરો આજે સામે આવી રહી છે. અતિ ભારે વરસાદ શિયાળામાં કલ્પનાની બહાર ઠંડી અને ગરમીનું પ્રમાણ તેમજ બરફ આચ્છાદિત વિસ્તારોમાં વર્ષભર બરફનું પીગળવું અને આ વર્ષે ભારતમાં ચોમાસા દરમિયાન પહાડો પત્તાના મહેલની જેમ તૂટી રહ્યા છે.
આ બધા દ્રશ્યો સમાચાર માધ્યમમાં હેડલાઈન બનતા રહ્યા હતા, પરંતુ તેની પાછળ ગ્લોબલ વોર્મિંગ જેવી સૌથી ભયાનક અસરો કારણભૂત હોવાનું માનવામાં આવે છે. આજથી એક દશકા પૂર્વે ગ્લોબલ વોર્મિંગને લઈને સમગ્ર વિશ્વના દેશોની ચિંતા ગ્લોબલ વોર્મિંગ ની અસરો ઘટાડવા માટે હતી સૌ સહમત થયા હતા, પરંતુ આજે એક દસકા બાદ ગ્લોબલ વોર્મિંગ ની સૌથી ભયાનક અને વિકટ સ્થિતી સામે આવી રહી છે.
વરસાદ ગરમી અને ઠંડીનું અપ્રમાણસર અહેસાસ
ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરો ઋતુ પરિવર્તન પર પણ જોવા મળી રહી છે. સૌથી વધારે વરસાદ પડતો હતો તેવા ભારતના સેવન સિસ્ટર તરીકે ઓળખાતા પ્રદેશોમાં વરસાદનું પ્રમાણ ઘટી રહ્યું છે, તો બીજી તરફ રાજસ્થાન અને કચ્છ જેવા રેગિસ્તાન વિસ્તારોમાં વરસાદ અને પૂરની વિકટ સ્થિતિ સામે આવી રહી છે. આ પ્રકારની સ્થિતિ ગ્લોબલ વોર્મિંગને કારણે થઈ રહી છે, તો ઉનાળા દરમિયાન 40 ડિગ્રી સામાન્ય તાપમાન આજે બની રહ્યું છે.
એપ્રિલ મે મહિનામાં તાપમાનનો પારો 45 થી 48 કે 49 ડિગ્રી સુધી પહોંચતો જોવા મળી રહ્યો છે, તો ઠંડીનું પણ આ જ પ્રકારે વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. જે વિસ્તારો શિયાળા દરમિયાન અતિ ઠંડા હતા. તેના દિવસ અને રાતના તાપમાનમાં પણ ઘટાડો અને વધારો થયો છે, તેની પાછળ પણ ગ્લોબલ વોર્મિંગ જવાબદાર માનવામાં આવે છે. ગ્રીન હાઉસ ગેસને કારણે વાતાવરણમાં રહેલું ઓઝોનનું પડ દિવસેને દિવસે તૂટી રહ્યું છે. જેને કારણે પૃથ્વીનું વાતાવરણ બગડી રહ્યું છે.
દરિયાઈ સપાટીમાં પણ વધારો
ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરોને કારણે દરિયાના તાપમાનમાં પણ વધારો થયો છે. જેને કારણે દરિયાઈ વિસ્તાર ખૂબ ધીમા પગલે પરંતુ ચિંતાજનક રીતે આગળ વધી રહ્યો છે. જેને પણ ગ્લોબલ વોર્મિંગની વિપરીત અસરો માનવામાં આવે છે. સતત આધુનિક બનવાના પ્રયાસમાં ગ્લોબલ વોર્મિંગ ગેશો જે પૃથ્વીના વાતાવરણ થી વાયુ મંડળમાં પહોંચે છે. જેને કારણે કુદરતી રીતે સંતુલિત થયેલું વાતાવરણ આજે ડામાડોળ બની રહ્યું છે.
જેની વિપરીત અસરોને કારણે ચોમાસામાં અતિ ભારે વરસાદ શિયાળા અને ઉનાળામાં અતિ ભારે ઠંડી અને ગરમી જોવા મળી રહી છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગની સતત વધતી જતી અસરોને કારણે આગામી 8 થી 10 વર્ષમાં કૃષિ ક્ષેત્ર અને ખાસ કરીને અનાજના ઉત્પાદનમાં પણ ચિંતાજનક રીતે ઘટાડો આવે આવી સ્થિતિનું નિર્માણ હવે પછીના એક દસકા માં થઈ શકે છે. જેની પાછળ ગ્લોબલ વોર્મિંગને એકમાત્ર જવાબદાર માનવામાં આવશે.
