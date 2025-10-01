ETV Bharat / state

ગીરસોમનાથની ડિસ્ટ્રિક્ટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સીટી સ્કેન મશીનનો અભાવ, દર્દીઓ હેરાન પરેશાન

ડિસ્ટ્રિક્ટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં વારંવાર રજૂઆતો કરવા છતા સરકાર દ્વારા સિટી સ્કેન મશીન ફાળવવામાં આવ્યું નથી.

Published : October 1, 2025 at 3:38 PM IST

ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના 6 જેટલા તાલુકાઓને જોડતી વેરાવળ ખાતે આવેલ ડિસ્ટ્રિક્ટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સિટી સ્કેન મશીન નહીં હોવાથી સમગ્ર જિલ્લામાંથી આવતા દર્દીઓને હેરાનગતિનો સામનો કરવો પડે છે. વારંવાર રજૂઆતો કરવા છતા સરકાર દ્વારા સિટી સ્કેન મશીન ફાળવવામાં આવ્યું નથી.

ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વડા મથક વેરાવળ ખાતે સિવિલ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ આવેલી છે. જે હોસ્પિટલમાં સિટી સ્કેન મશીનની સુવિધા નહીં હોવાથી ગંભીર અકસ્માત તેમજ ગંભીર પ્રકારની બીમારીઓથી પીડાતા દર્દીઓને ખાનગી હોસ્પિટલમાં મોંઘી સારવાર માટે જવું પડી રહ્યુ છે, અનેક વખત રજૂઆતો કરવા છતા સરકાર દ્વારા અહીં સિટી સ્કેન મશીન ફાળવવામાં આવ્યું ન હોવાથી ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના દર્દીઓને પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

6 તાલુકાઓને જોડતી હોસ્પિટલ છતા સીટી સ્કેન મશીનનો અભાવ

આ હોસ્પિટલ વેરાવળ, કોડીનાર, સુત્રાપાડા, તાલાળા, ગીર ગઢડા અને ઉના મળી કુલ 6 તાલુકાઓને જોડતી હોસ્પિટલ છે, તેમજ ગીર સોમનાથ જિલ્લાને અડીને આવેલ દિવ જિલ્લા માટે આરોગ્ય સેવાનું કામ કરે છે. આ હોસ્પિટલમાં દરરોજ 900 થી 1 હજાર જેટલા દર્દીઓ દરરોજ સારવાર માટે આવે છે, છતાં પણ અહીંયા 'ખાટલે મોટી ખોટ' હોય તેવું જોવા મળી રહ્યુ છે. હોસ્પિટલમાં સીટી સ્કેન મશીન જેવી અતિ જરૂરી સારવાર માટેની સુવિધાઓ નહીં હોવાથી ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના દર્દીઓને ના છૂટકે વધુ રૂપિયા આપી ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે જવું પડે છે.

ગીર સોમનાથ જિલ્લો છેવાડે હોવાથી અહીંયા હોસ્પિટલમાં આવતા દર્દીઓ આર્થિક રીતે નબળા અને મધ્યમ વર્ગના હોવાથી સરકારની મફત સારવારની અપેક્ષાએ અહીં હોસ્પિટલમાં આવતા હોય છે, પરંતુ સીટી સ્કેન મશીન નહીં હોવાથી દર્દીઓ નિરાશ થઇ જાય છે.

હોસ્પિટલમાં સીટી સ્કેન મશીન નહીં હોવાથી અકસ્માત માથાની ગંભીર ઇજાઓ કે અન્ય જટિલ બીમારીઓ માટે દર્દીઓને બહારના ખાનગી ડાયગ્નોસ્ટિક સેન્ટરોમાં જવું પડે છે. જ્યાં એક સિટી સ્કેનનો અંદાજિત 3 થી 6 હજાર રૂપિયા અને તેનાથી વધુ ખર્ચ વસૂલવામાં આવે છે. જે ગરીબ દર્દીઓ માટે મુશ્કેલી રૂપ સાબિત થાય છે.

