અમદાવાદ: શહેરમાં અમદાવાદ-મુંબઈ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટનું કામ જોરશોરથી ચાલી રહ્યું છે. આ પ્રોજેક્ટના ભાગરૂપે, 23 ઓગસ્ટ, 2025થી 20 સપ્ટેમ્બર, 2025 સુધી એટલે કે કુલ 29 દિવસ માટે ગિરધરનગર બ્રિજ બંધ રહેશે.
શહેર પોલીસ કમિશનર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા જાહેરનામા અનુસાર, ભારત સરકારના બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત સાબરમતીથી વટવા સુધીના રેલવે ટ્રેકનું પાયલોટિંગ અને સેગમેન્ટ લગાવવાનું કામ દિનેશચંદ્ર આર. અગ્રવાલ ઇન્ફ્રાકોન પ્રા. લિ. દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. આ કામના ભાગરૂપે ગિરધરનગર બ્રિજ ઉપરથી પસાર થતા બુલેટ ટ્રેનના ટ્રેકના ગર્ડર્સ પર સેગમેન્ટ લગાવવાની કામગીરી થશે. આ કામગીરી 23 ઓગસ્ટ, 2025થી 20 સપ્ટેમ્બર, 2025 સુધી ચાલશે, જેના કારણે આ બ્રિજ 29 દિવસ સુધી વાહન વ્યવહાર માટે બંધ રહેશે.
વાહનોની અવરજવર માટે પ્રતિબંધિત માર્ગ:
ગિરધરનગર બ્રિજ (બાબુ જગજીવનરામ બ્રિજ)ના બંને છેડા 23 ઓગસ્ટ, 2025થી વાહનોની અવરજવર માટે પ્રતિબંધિત રહેશે
વૈકલ્પિક માર્ગો:
1. કાલુપુર અને પ્રેમ દરવાજા તરફથી આવતો ટ્રાફિક:
ઇદગાહ સર્કલ થઈ અસારવા બ્રિજનો ઉપયોગ કરી ડાબી બાજુએ બળિયા લીમડી ચાર રસ્તા થઈ સિવિલ હોસ્પિટલ તરફ જઈ શકશે. આ ઉપરાંત, અસારવા વિસ્તારના મુખ્ય માર્ગોનો પણ ઉપયોગ કરી શકાશે.
2. શાહીબાગ અને ગિરધરનગર તરફથી આવતો ટ્રાફિક:
ગિરધરનગર સર્કલથી કાલિકા માતાજીના મંદિર થઈ બળિયા લીમડી ચાર રસ્તા થઈ સિવિલ હોસ્પિટલ અને અસારવા તરફના મુખ્ય માર્ગો તરફ જઈ શકશે. તેમજ, કાલુપુર અને પ્રેમ દરવાજા તરફ જવા માટે અસારવા બ્રિજનો ઉપયોગ કરી શકાશે.
આ પણ વાંચો: