ETV Bharat / state

ગીર સોમનાથના વેરાવળમા દેહ વ્યાપારનો પર્દાફાશ, દ્વારકાની યુવતી, દલાલ સહિત 4 લોકો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો

જે અંગેની જાણ સ્થાનિકોને થતા જનતા રેડ કરવામાં આવી હતી, અને પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો.

ગીર સોમનાથના વેરાવળમા દેહ વ્યાપારનો પર્દાફાશ
ગીર સોમનાથના વેરાવળમા દેહ વ્યાપારનો પર્દાફાશ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2025 at 7:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ : વેરાવળના પોસ વિસ્તારમાં દેહ વ્યાપારનો ગોરખ ધંધો ચલાવવામાં આવતો હોય જે અંગેની જાણ સ્થાનિકોને થતા જનતા રેડ કરવામાં આવી હતી, અને પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો, અને 4 લોકો વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કર્યો હતો.

પોલીસની કાયદેસરની કાર્યવાહી

વેરાવળના મહિલા કોલેજના પાછળના ભાગે આવેલ માતૃ છાયા નામના મકાનમાં દેહ વ્યાપારની પ્રવૃતિ ચાલતી હતી. જેના મકાન માલિક દીપક દિવ્યકાંત ત્રિવેદી અને તેમની પત્ની જાગૃતિ ત્રિવેદી બહારથી મહિલાઓને બોલાવી દેહ વ્યાપાર માટે રૂમ માટેની સુવિધાઓ પૂરી પાડતા હતા, તેમની સાથે લક્ષ્મી ઉર્ફે રેશ્મા ઘનશ્યામ દિવાન(સિંધી) પણ ગ્રાહકોને બોલાવીને દલાલીનું કામ કરતી હતી.

વેરાવળમા દેહ વ્યાપારનો પર્દાફાશ (Etv Bharat Gujarat)

આ ઝડપાયેલ દેહ વ્યાપારના રેકેટમાં ગ્રાહક પાસેથી 2 હજાર રૂપિયા જેટલી રકમ વસૂલવામાં આવતી હતી. જેમાંથી 500 રૂપિયા મહિલાને આપવામાં આવતા હતા. રેડ દરમિયાન ગ્રાહક તરીકે આવેલો હિરેન કનૈયાલાલ વધવા(સિંધી) રહે વેરાવળ પણ ઝડપાઈ ગયો હતો.

વેરાવળમા દેહ વ્યાપારનો પર્દાફાશ
વેરાવળમા દેહ વ્યાપારનો પર્દાફાશ (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે રેડ દરમિયાન મકાનમાં તપાસ કરતા 24 હજારનો મુદામાલ કબ્જે કરી મકાન માલિક દીપક દિવ્યકાંત ત્રિવેદી, પત્ની જાગૃતિ ત્રિવેદી,દલાલ લક્ષ્મી ઉર્ફે રેશ્મા ઘનશ્યામ દિવાન(સિંધી) અને ગ્રાહક હિરેન કનૈયાલાલ વધવા(સિંધી) રહે વેરાવળ વાળાઓ મળી કુલ 4 ઈસમો વિરુદ્ધ BNSની કલમ 144(2),54 અને ઇમોરલ ટ્રાફિક પ્રિવેન્શન એક્ટ 1956ની કલમ3,4 અને 5 હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

વેરાવળમા દેહ વ્યાપારનો પર્દાફાશ
વેરાવળમા દેહ વ્યાપારનો પર્દાફાશ (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો :

  1. સુરતમાં દેહ વ્યાપાર કરતા બે જગ્યા પર પોલીસના દરોડા: બાંગ્લાદેશી યુવતીઓ અને ગ્રાહકો ઝડપાયા
  2. અમરેલી: સામુહિક દુષ્કર્મ કેસની તપાસમાં દેહ વ્યાપારનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો, એક મહિલાની અટકાયત

For All Latest Updates

TAGGED:

RAID ON PROSTITUTION SPOTSGIR SOMNATH NEWSGIR SOMNATH POLICEGIR SOMNATH PROSTITUTION SPOTSRAID ON PROSTITUTION SPOTS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.