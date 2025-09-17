ગીર સોમનાથના વેરાવળમા દેહ વ્યાપારનો પર્દાફાશ, દ્વારકાની યુવતી, દલાલ સહિત 4 લોકો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો
Published : September 17, 2025 at 7:31 PM IST
ગીર સોમનાથ : વેરાવળના પોસ વિસ્તારમાં દેહ વ્યાપારનો ગોરખ ધંધો ચલાવવામાં આવતો હોય જે અંગેની જાણ સ્થાનિકોને થતા જનતા રેડ કરવામાં આવી હતી, અને પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો, અને 4 લોકો વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કર્યો હતો.
પોલીસની કાયદેસરની કાર્યવાહી
વેરાવળના મહિલા કોલેજના પાછળના ભાગે આવેલ માતૃ છાયા નામના મકાનમાં દેહ વ્યાપારની પ્રવૃતિ ચાલતી હતી. જેના મકાન માલિક દીપક દિવ્યકાંત ત્રિવેદી અને તેમની પત્ની જાગૃતિ ત્રિવેદી બહારથી મહિલાઓને બોલાવી દેહ વ્યાપાર માટે રૂમ માટેની સુવિધાઓ પૂરી પાડતા હતા, તેમની સાથે લક્ષ્મી ઉર્ફે રેશ્મા ઘનશ્યામ દિવાન(સિંધી) પણ ગ્રાહકોને બોલાવીને દલાલીનું કામ કરતી હતી.
આ ઝડપાયેલ દેહ વ્યાપારના રેકેટમાં ગ્રાહક પાસેથી 2 હજાર રૂપિયા જેટલી રકમ વસૂલવામાં આવતી હતી. જેમાંથી 500 રૂપિયા મહિલાને આપવામાં આવતા હતા. રેડ દરમિયાન ગ્રાહક તરીકે આવેલો હિરેન કનૈયાલાલ વધવા(સિંધી) રહે વેરાવળ પણ ઝડપાઈ ગયો હતો.
પોલીસે રેડ દરમિયાન મકાનમાં તપાસ કરતા 24 હજારનો મુદામાલ કબ્જે કરી મકાન માલિક દીપક દિવ્યકાંત ત્રિવેદી, પત્ની જાગૃતિ ત્રિવેદી,દલાલ લક્ષ્મી ઉર્ફે રેશ્મા ઘનશ્યામ દિવાન(સિંધી) અને ગ્રાહક હિરેન કનૈયાલાલ વધવા(સિંધી) રહે વેરાવળ વાળાઓ મળી કુલ 4 ઈસમો વિરુદ્ધ BNSની કલમ 144(2),54 અને ઇમોરલ ટ્રાફિક પ્રિવેન્શન એક્ટ 1956ની કલમ3,4 અને 5 હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
