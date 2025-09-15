વેરાવળ નગરપાલિકામાં સફાઈકર્મીઓ 5 દિવસથી હડતાળ પર, શું છે સફાઈ કર્મચારીઓની માંગણી?
જો માંગણીઓ સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો રેલી અને ભૂખ હડતાળ જેવા કાર્યક્રમો હાથ ધરાશે.
Published : September 15, 2025 at 8:58 PM IST
ગીર સોમનાથ : વેરાવળ નગરપાલિકાના સફાઈ કર્મચારીઓ છેલ્લા 5 દિવસથી હડતાળ પર છે. આજે આંદોલનના પાંચમા દિવસે પ્રભાસ હિત રક્ષક સમિતિએ હડતાળ સ્થળે મુલાકાત લીધી હતી. જો માંગણીઓ સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો રેલી અને ભૂખ હડતાળ જેવા કાર્યક્રમો હાથ ધરાશે.
સફાઈ કર્મચારીઓ દ્વારા આંદોલન
વાલ્મિકી સમાજના પ્રમુખ નારાયણ બાપુએ જણાવ્યું કે, હાલ 1000 થી 1200 જેટલા કર્મચારીઓનું કામ માત્ર 350 કર્મચારીઓ પાસે લેવાઈ રહ્યું છે. તેઓએ 150 નવા સફાઈ કર્મચારીઓની તાત્કાલિક ભરતી કરવાની માંગણી કરી છે. કર્મચારીઓના શોષણના ગંભીર આક્ષેપો કર્યા અને ચીમકી ઉચ્ચારી, જો માંગણીઓ સ્વીકારવામાં નહીં આવે તો રેલી અને ભૂખ હડતાળ જેવા કાર્યક્રમો હાથ ધરાશે.
પ્રભાસ હિત રક્ષક સમિતિના ઉપપ્રમુખ બાલા શામળાએ હડતાળને સમર્થન આપી તંત્રએ સફાઈ કર્મચારીઓની વ્યાજબી માંગ સ્વીકારી હડતાળનો અંત લાવવો જોઈએ.
વેરાવળ નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસરે જણાવ્યુ
નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર પારસ મકવાણાએ આ માંગણીઓને અયોગ્ય ગણાવી. તેમણે કહ્યું કે, "સરકારના ધારા ધોરણ મુજબ પહેલેથી જ હયાત મહેકમ વધારે છે. ખાસ મંજૂરી વિના ભરતી શક્ય નથી. ચીફ ઓફિસરે સ્વીકાર્યું કે હડતાળને કારણે શહેરમાં આંશિક અસર થઈ છે, પરંતુ કોન્ટ્રાક્ટર અને ડોર ટુ ડોર સફાઈ કોન્ટ્રાક્ટર મારફતે કામગીરી યથાવત રાખવામાં આવી રહી છે.
કચરા કલેક્શન અટકાવવાનો અમુક લોકો દ્વારા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ પોલીસે મદદ કરી હોવાને કારણે કામગીરી નિયમિત ચાલુ રહી હોવાનું ચીફ ઓફિસરે જણાવ્યું હતું. પાંચમા દિવસે સફાઈ કર્મચારીઓની હડતાળ પહોંચી છે. જો યોગ્ય ઉકેલ નહિં આવે તો પરિસ્થિતિ વિકટ બનવાની સંભાવના વ્યક્ત થઈ રહી છે.
