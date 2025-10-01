ETV Bharat / state

ગીર સોમનાથ: સિડોકર ગામે મોમાઈ માતાજીના પુંજ ઉત્સવમાં શોર્ટ સર્કિટ ઘટના સર્જાઈ, સગીર સહિત ત્રણ લોકોના મોત

રબારી સમાજ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ નવરાત્રીમાં આઠમ અને નોમ બે દિવસ માટે પુંજ કાર્યક્રમ યોજાતો હોય છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2025 at 10:40 PM IST

ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળ તાલુકાના સિડોકર ગામે માતાજીના પુંજ ઉત્સવ પ્રસંગમાં ઇલેક્ટ્રિક પેનલ બોર્ડમાં શોર્ટ સર્કિટ થતા 1 સગીર સહિત ત્રણ લોકોના કમકમાટી ભર્યા મોત નિપજ્યા હતા.

રબારી સમાજ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ નવરાત્રીમાં આઠમ અને નોમ બે દિવસ માટે પુંજ કાર્યક્રમ યોજાતો હોય છે. આ વર્ષે વેરાવળ તાલુકાના સિડોકર ગામે રબારી સમાજના આસ્થાના કેન્દ્ર એવા મોમાઈ માતાજીના મઢ ખાતે પુંજ ઉત્સવ યોજાયો હતો, જેમાં કરુણાંતિકા સર્જાતા ઉત્સવમાં ગમગીની છવાઈ ગઈ હતી.

છેલ્લા ત્રણ દિવસથી જિલ્લામાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને આજે સવારે પણ વરસાદ વરસતો હતો એ સમયે માતાજીના ત્રણ ભક્તો ચા ના ભંડારા પાસે ઉભા હતા અને વરસાદથી બચવા ઇલેક્ટ્રિક પેનલ બોર્ડ નજીક ગયા હતા જ્યાં શોર્ટ સર્કિટ થતા ભરતભાઈ નારણભાઈ ગળચર (18 વર્ષ,તાલાળા), હર્ષલ ભરતભાઈ ચૌહાણ (13 વર્ષ,રોણાજ), કરશનભાઇ ગોવિંદભાઈ મારું (45 વર્ષ, વડોદરા ઝાલા) ત્રણ લોકોના કમકમાટી ભર્યા ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા.

ત્રણેયના મૃતદેહોને વેરાવળ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ગામમાં મોમાઈ માતાજીનો પુંજ ઉત્સવ વર્ષોથી ભવ્ય રીતે ઉજવાતો આવ્યો છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ બે દિવસીય પુંજ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો પરંતુ પૂર્ણાહુતિના દિવસે થયેલી દુર્ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોક જોવા મળ્યો હતો.

