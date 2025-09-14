ETV Bharat / state

તાલાલામાં યુવકને હની ટ્રેપમાં ફસાવી માર માર્યો, 10 લાખની ખંડણી માંગતા પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી

યુવકને માર મારીને 10 લાખની ખંડણી પણ માંગી હોવાની વાત સામે આવી આવતા તાલાલા પોલીસમાં મોડી રાત્રે આ ફરિયાદ નોંધાઈ છે.

તાલાળામાં યુવકને હની ટ્રેપમાં ફસાવી માર માર્યો
તાલાળામાં યુવકને હની ટ્રેપમાં ફસાવી માર માર્યો (Etv Bharat Gujarat)
Published : September 14, 2025 at 9:07 PM IST

ગીર સોમનાથ : તાલાલામાં એક યુવક હનીટ્રેપમાં ફસાયો છે, એક સગીરા સહિત 4 જેટલા શખ્સોએ આ કાવતરૂ રચ્યું હોવાની વાત સામે આવી છે. તાલાલા પોલીસે સમગ્ર કેસમાં ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. યુવકને માર મારીને 10 લાખની ખંડણી પણ માંગી હોવાની વાત સામે આવી આવતા તાલાલા પોલીસમાં મોડી રાત્રે આ ફરિયાદ નોંધાઈ છે.

મળતી માહિતી મુજબ, 4 લોકોએ પહેલા યુવકને મળવા માટે બોલાવ્યો હતો, અને માર માર્યો હતો. મારી બહેન સાથે કેમ આવું કરે છે? તેમ કહી બબાલ કરી હતી. પોલીસે સમગ્ર કેસમાં 4 આરોપીને રાઉન્ડઅપ કર્યા છે અને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. સંગોદ્રા ગામની સગીરા સહિત 4 ઈસમોએ પૂર્વ આયોજીત કાવતરું રચી યુવકને ફસાવ્યો હતો. તાલાલાનાં ભોજદે ગીરના રાકેશ પંડ્યાને મોબાઈલમાં મેસેજ કરી પ્રેમલાપ કરી મળવા બોલાવ્યો હતો. આ શખ્સોએ યુવકનો મોબાઈલ પણ ઝૂંટવી લીધો હતો, ગાડીમાં પણ તોડફોડ કરી હતી.

પોલીસે તપાસ શરુ કરી

પોલીસની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, સંગોદ્રાની 16 વર્ષીય સગીરા, કરશન રબારી ઉર્ફે અસલમ, તેમજ ખાન નામનો ઇસમ, ભોજદેગીરના સલીમ ઉર્ફે દાઉદ લાંધા વિરુદ્ધ નોંધાયો ગુનો નોંધાયો છે. પોલીસે અપહરણ, લૂંટ, ખંડણી, પૂર્વ આયોજીત કાવતરા સહિતની કલમો અંતર્ગત ગુનો નોંધી તપાસ હાથધરી છે.

આ નાનકડા ગામમાં હની ટ્રેપ જેવી ઘટનાના પગલે ગીરપંથકમાં ચકચાર મચી છે, ત્યારે આ કેસમાં ઝડપાયેલ આરોપીઓએ અગાઉ પણ આ રીતે કોઈની સાથે હનીટ્રેપના બહાને રૂપિયા લીધા છે કે નહી તે દિશામાં પણ હાલ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

