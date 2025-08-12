ETV Bharat / state

સોમનાથ કોરિડોર પ્રોજેક્ટનો વિરોધ કરનારાઓને પૂર્વ સાંસદે આપી ચેતવણી, કહ્યું '...તો અમારો સમાનો કરવો પડશે' - SOMNATH CORRIDOR PROJECT

ભૂતપૂર્વ સાંસદ દીનુ સોલંકીએ સોમનાથ કોરિડોર પ્રોજેક્ટના વિરોધ કરનારાને આધુનિક ગઝનવી ગણાવીને તેમને કડક શબ્દોમાં ચેતવણી આપી છે.

ભૂતપૂર્વ સાંસદ દીનુ સોલંકી
ભૂતપૂર્વ સાંસદ દીનુ સોલંકી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2025 at 7:53 AM IST

2 Min Read

ગીરસોમનાથ: સોમનાથ કોરિડોરને લઈને હવે દિવસેને દિવસે વિરોધનો વંટોળ વધુ વિસ્તરતો જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે સોમનાથ મહાદેવના દર્શને આવેલા ભૂતપૂર્વ સાંસદ દીનુ સોલંકીએ મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં કોરિડોરનો વિરોધ કરનારાઓ પર ગંભીર આક્ષેપ લગાવતા કહ્યું હતું કે, કોરિડોર અને પ્રોજેક્ટનો વિરોધ કરનાર આધુનિક ગઝનવી છે, સાથે જ તેમણે જણાવ્યું હતુ કે, કોરિડોર પ્રોજેક્ટના સમર્થનમાં 5 હજાર જેટલા યુવાનો કોડીનારથી સોમનાથ સુધીની પદયાત્રા કરશે

પ્રોજેક્ટનો વિરોધ કરનારાને આડે હાથ લેતા દીનુ સોલંકીએ જણાવ્યું હતુ કે, મારા સોમનાથ મહાદેવના પ્રોજેક્ટમાં કોરિડોરના પ્રોજેક્ટમાં જે કોઈ આવતા હોય એમાં ખોટા કામ કરતા હોય સરકારની યોજનાને કોઈ રોકવાનો પ્રયત્ન કરતું હોય આ કોણ છે? હવે તો મને એવું લાગે છે કે માટે કેવું નથી પડતું, લોકો વિચારી રહ્યા છે કે આ બધા આધુનિક ગઝનવી આ લોકોને સમજવા કે નહિં એ લોકો નક્કી કરશે.

સોમનાથ કોરિડોર પ્રોજેક્ટનો વિરોધ કરનારાઓને પૂર્વ સાંસદે આપી ચેતવણી (Etv Bharat Gujarat)

કોડીનાર બંધનું એલાન આપતા જણાવ્યું હતું કે, 'હું આપને ખુલ્લે આમ કહું છું કે સોમનાથ માટે સમગ્ર ગુજરાતની પ્રજા સોમનાથ પ્રભાસ ક્ષેત્રની પ્રજા અને આજુબાજુ રહેનારા તમામ જિલ્લાના લોકો બધા જ સોમનાથ મહાદેવના કોરિડોર પ્રોજેક્ટમાં સાથે છીએ, એમાં સૌથી પહેલા નજીકના દિવસોમાં કોડીનાર તાલુકા બંધનું એલાન આપીને સોમનાથના પ્રોજેક્ટના સમર્થનમાં 5 હજાર યુવાનોની અમે પદયાત્રા કોડીનારથી સોમનાથ સુધી યોજવાના છે, અને એના સમર્થનમાં ઉભા રહેવાના છે, અને કોઈ પણ એમ સમજતા હોય કે સરકારના ખુબ જ સારા અને મહત્વના સોમનાથ મહાદેવને સુવર્ણ યુગમાં લઇ જવાના જે પ્રયત્નની વચ્ચે કોઈ પણ આવશે તો તેને અમારો સામનો કરવો પડશે'.

જે લોકો પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે કોરિડોર પ્રોજેક્ટનો વિરોધ કરે છે, તેમને ચેતવણી કે કોરિડોરના સમર્થનમાં આગામી સમયમાં કોડીનાર શહેર સજ્જડ બંધ પાળવાની જાહેરાત કરી હતી. બીજી તરફ સોમનાથ મંદિર કોરિડોરમાં 384 જેટલા મિલકત ધારકોની મિલકત હસ્તાંતર કરવા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહીની અસરગ્રસ્ત મિલકત ધારકો સખત વિરોધ દર્શાવી રહ્યા છે, અને અસરગ્રસ્તોના સમર્થનમાં પ્રભાસ પાટણ સમસ્ત ગામ પણ આગળ આવ્યું છે, અને પ્રભાસ હિત રક્ષક સમિતીની રચના કરતા આ મુદ્દે લડતના મંડાણ કર્યા છે, ભાજપના પૂર્વ સાંસદ દીનુ સોલંકીના આ નિવેદનને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચા વધુ તેજ જોવા મળી રહી છે.

  1. શ્રાવણ 2025: પ્રથમ જ્યોર્તિલિંગ સોમનાથ મહાદેવ મંદિરે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા
  2. ગીર સોમનાથમાં માછીમારોનું સમુદ્ર પૂજન, દરિયાકાંઠે નાળિયેરી પૂર્ણિમાની ઉજવણી કરી

ગીરસોમનાથ: સોમનાથ કોરિડોરને લઈને હવે દિવસેને દિવસે વિરોધનો વંટોળ વધુ વિસ્તરતો જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે સોમનાથ મહાદેવના દર્શને આવેલા ભૂતપૂર્વ સાંસદ દીનુ સોલંકીએ મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં કોરિડોરનો વિરોધ કરનારાઓ પર ગંભીર આક્ષેપ લગાવતા કહ્યું હતું કે, કોરિડોર અને પ્રોજેક્ટનો વિરોધ કરનાર આધુનિક ગઝનવી છે, સાથે જ તેમણે જણાવ્યું હતુ કે, કોરિડોર પ્રોજેક્ટના સમર્થનમાં 5 હજાર જેટલા યુવાનો કોડીનારથી સોમનાથ સુધીની પદયાત્રા કરશે

પ્રોજેક્ટનો વિરોધ કરનારાને આડે હાથ લેતા દીનુ સોલંકીએ જણાવ્યું હતુ કે, મારા સોમનાથ મહાદેવના પ્રોજેક્ટમાં કોરિડોરના પ્રોજેક્ટમાં જે કોઈ આવતા હોય એમાં ખોટા કામ કરતા હોય સરકારની યોજનાને કોઈ રોકવાનો પ્રયત્ન કરતું હોય આ કોણ છે? હવે તો મને એવું લાગે છે કે માટે કેવું નથી પડતું, લોકો વિચારી રહ્યા છે કે આ બધા આધુનિક ગઝનવી આ લોકોને સમજવા કે નહિં એ લોકો નક્કી કરશે.

સોમનાથ કોરિડોર પ્રોજેક્ટનો વિરોધ કરનારાઓને પૂર્વ સાંસદે આપી ચેતવણી (Etv Bharat Gujarat)

કોડીનાર બંધનું એલાન આપતા જણાવ્યું હતું કે, 'હું આપને ખુલ્લે આમ કહું છું કે સોમનાથ માટે સમગ્ર ગુજરાતની પ્રજા સોમનાથ પ્રભાસ ક્ષેત્રની પ્રજા અને આજુબાજુ રહેનારા તમામ જિલ્લાના લોકો બધા જ સોમનાથ મહાદેવના કોરિડોર પ્રોજેક્ટમાં સાથે છીએ, એમાં સૌથી પહેલા નજીકના દિવસોમાં કોડીનાર તાલુકા બંધનું એલાન આપીને સોમનાથના પ્રોજેક્ટના સમર્થનમાં 5 હજાર યુવાનોની અમે પદયાત્રા કોડીનારથી સોમનાથ સુધી યોજવાના છે, અને એના સમર્થનમાં ઉભા રહેવાના છે, અને કોઈ પણ એમ સમજતા હોય કે સરકારના ખુબ જ સારા અને મહત્વના સોમનાથ મહાદેવને સુવર્ણ યુગમાં લઇ જવાના જે પ્રયત્નની વચ્ચે કોઈ પણ આવશે તો તેને અમારો સામનો કરવો પડશે'.

જે લોકો પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે કોરિડોર પ્રોજેક્ટનો વિરોધ કરે છે, તેમને ચેતવણી કે કોરિડોરના સમર્થનમાં આગામી સમયમાં કોડીનાર શહેર સજ્જડ બંધ પાળવાની જાહેરાત કરી હતી. બીજી તરફ સોમનાથ મંદિર કોરિડોરમાં 384 જેટલા મિલકત ધારકોની મિલકત હસ્તાંતર કરવા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહીની અસરગ્રસ્ત મિલકત ધારકો સખત વિરોધ દર્શાવી રહ્યા છે, અને અસરગ્રસ્તોના સમર્થનમાં પ્રભાસ પાટણ સમસ્ત ગામ પણ આગળ આવ્યું છે, અને પ્રભાસ હિત રક્ષક સમિતીની રચના કરતા આ મુદ્દે લડતના મંડાણ કર્યા છે, ભાજપના પૂર્વ સાંસદ દીનુ સોલંકીના આ નિવેદનને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચા વધુ તેજ જોવા મળી રહી છે.

  1. શ્રાવણ 2025: પ્રથમ જ્યોર્તિલિંગ સોમનાથ મહાદેવ મંદિરે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા
  2. ગીર સોમનાથમાં માછીમારોનું સમુદ્ર પૂજન, દરિયાકાંઠે નાળિયેરી પૂર્ણિમાની ઉજવણી કરી

For All Latest Updates

TAGGED:

FORMER MP DINU SOLANKIGIR SOMNATH NEWSSOMNATH CORRIDOR PROJECT NEWSSOMNATH CORRIDOR PROJECT UPDATESOMNATH CORRIDOR PROJECT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.