ગીરસોમનાથ: ઉના શહેરના ગીર ગઢડા રોડ પર આવેલા એક કોમ્પલેક્ષના પાર્કિંગમાં જુગાર રમતા ઉના નગર પાલિકાના સદસ્ય સહિત 9 જુગારીઓને પોલીસે 1 લાખથી વધુની રોકડ રકમ સાથે જુગાર રમતા ઝડપી પાડયા છે.
ઉના પોલીસ સ્ટાફ રાત્રીના સમયે ગીર ગઢડા રોડ પર પેટ્રોલીંગમાં હતી તે દરમિયાન ગીર ગઢડા રોડ પર આવેલા એક કોમ્પલેક્ષના ખુલ્લા પાર્કિગમાં લાઈટના અજવાળે જુગાર રમતા જુગારીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. ઉનાના પી.આઇ.મહેન્દ્રસિંહ રાણાની સુચના મુજબ ASI શાંતિલાલ સોલંકી,પોલિસ કોન્સ્ટેબલ, સુનીલ બાંભણિયા, પોલિસ કોન્સ્ટેબલ ભાવસિંહ પરમાર, જોરુભા મકવાણા સહિતનાઓએ ટીમ બનાવી દરોડો પાડયો હતો.
પોલીસના આ દરોડામાં શામજી ઉર્ફે ટાઈગર વાઘાભાઈ ચુડાસમા, વિજયકુમાર જેન્તીલાલ રાઠોડ, રવિન્દ્ર શશીકાંત રાવલ, અબુદભાઈ અબાહસન લાહેજી, સંતોષભાઈ ભીખાભાઈ વ્યાસ,ઉના નગર પાલિકાના વોર્ડ નં.9ના સદસ્ય અને શાસક પક્ષના દંડક રાજેશ ભારતી કિશોરભારતી ગોસ્વામી, કેયુર રમણીકભાઇ લાખાણી, હસુ ભાઈ મનું ભાઈ દેવળીયા તેમજ રવી કરશન કરનાર રહે તમામ ઉના.જી.ગીર સોમનાથ વાળાઓને ઉના પોલીસે જુગારના સાહિત્ય અને રોકડ 1 લાખ 3 હજાર 280ની રોકડ સાથે ઝડપી પાડયા હતા
જાહેરમાં જુગાર રમતા ઉના નગર પાલિકાના સદસ્ય અને શાસક પક્ષના દંડક રાજેશભારતી ગોસ્વામી અગાઉ પણ અનેક વખત વિવાદોમાં રહ્યા છે અને થોડા મહિના અગાઉ તેમના પર મારામારીની ફરિયાદ પણ નોંધાઈ હતી જેઓ જુગાર રમતા ઝડપાતા પોલીસને જુગાર અંગેનો કેસ નહિ કરવા માટે વિનંતી કરી હતી પરંતુ પોલીસે કોઈ પણ પ્રકારની શરમ રાખ્યા વગર ધોરણસરની કાર્યવાહી કરી હતી.