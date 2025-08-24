ગીરસોમનાથ: ગીર સોમનાથ અને અમરેલી જિલ્લાના 9 જેટલા માછીમારો ઉનાના સૈયદ રાજપરા ગામની મુરલીધર નામની બોટમાં ગત 17 તારીખે દરિયો ખેડવા નીકળ્યાં હતાં. જોકે, ગત 19 તારીખે આ બોટે દરિયામાં જળ સમાધિ લેતા 5 માછીમારોનો બચાવ થયો હતો, પરંતુ સૈયદ રાજપરા ગામના 2 અને ધારાબંદરના 2 મળીને એમ કુલ 4 માછીમારો હજુ સુધી મળી આવ્યા નથી જેના પરિણામે તેમના પરિવારજનોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે.
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઉના તાલુકાનું સૈયદ રાજપરા ગામ દરિયાઈ બંદર હોવાથી સ્થાનિક તેમજ આસપાસના વિસ્તાર માંથી હજારો માછીમારો માછીમારીનો વ્યવસાય કરવા માટે અહીં આવતા હોય છે, અને બોટમાં જ રોજી રોટી રળવા માટે દરિયો ખેડતા હોય છે.
ગુમ થયેલ ખલાસીઓના નામ
- હરેશભાઈ બિજલભાઈ બારૈયા
- મનસુખ ભાઈ ભાણાભાઈ શિયાળ
- વિપુલભાઈ વાલાભાઈ ચૌહાણ
- ચંદુભાઈ અરજણભાઈ બારૈયા
- કમલેશભાઈ શાંતિભાઇ શિયાળ
- ચિથરભાઈ પાંચાભાઈ બારૈયા
- વિજયભાઈ ગન ભાઈ ચુડાસમા
- વિનોદભાઈ કાળુભાઈ બાંભણિયા
ઉનાના સૈયદ રાજપરા ગામના વેલજીભાઈ ચીનાભાઈ રાઠોડની મુરલીધર નામની બોટ નં 2364 માં ટંડેલ રમેશ ભાઈ કાળા ભાઈ કામળિયા,ખલાસી ફકીર ભાઈ ગીગાભાઈ રાઠોડ, પુનાભાઈ શાર્દુલભાઈ બાંભણિયા, રણછોડભાઈ નાનુભાઈ રાઠોડ, નરેશભાઈ છગનભાઈ ચુડાસમા, વિજય છગન ભાઈ ચુડાસમા, વિનોદ ભાઈ કાળુ ભાઈ બાંભણિયા, પ્રદીપ રમેશભાઈ ચુડાસમા, ચિથર ભાઈ પાંચાભાઈ બારૈયા સહિત કુલ 9 જેટલા ખલાસીઓ ગત 17 ઓગસ્ટના રોજ દરિયામાં માછીમારી કરવા માટે નિકળ્યા હતા.
દરિયામાં ભારે પવન અને ઉછળતા મોજાના કારણે મુરલીધર નામની બોટે 17 થી 19 નોટિકલ માઇલ દૂર ઊંડા દરિયામાં 19 ઓગસ્ટના સાંજના 4 વાગ્યાના સમયે જળ સમાધિ લેતા બોટના ખલાસીઓએ જીવ બચાવવા માટે છલાંગ લગાવતા 5 જેટલા ખલાસીઓનો બચાવ થયો હતો, જ્યારે વિનોદ કાળુભાઈ બાંભણિયા રહે.ધારાબંદર,તા.જાફરાબાદ,પ્રદીપભાઈ રમેશભાઈ ચુડાસમા,રહે.સૈયદ રાજપરા.તા.ઉના,વિજયભાઈ છગન ભાઈ ચુડાસમા રહે.સૈયદ રાજપરા.તા.ઉના, ચિથરભાઈ પાંચાભાઈ બારૈયા રહે.ધારાબંદર.તા.જાફરાબાદ વાળાઓ સહિત ચાર જેટલા ખલાસીઓ ચાર દિવસ જેટલો સમય વીતવા છતાં પણ દરિયામાં લાપતા છે કોસ્ટગાર્ડ અને તંત્ર દ્વારા શોધખોળ હાથ ધરાઈ છે.
દરિયામાં લાપતા ઉનાના સૈયદ રાજપરા ગામના માછીમાર વિજયભાઈ છગનભાઈ ચુડાસમા(ઉ.29)ના પિતા હયાત ન હોય અને પરિવારમાં માતા જાહી બેન,પત્ની ભારતી બેન,દીકરી સંધ્યા અને કાવ્યા, અને ત્રણ ભાઈઓ છે જ્યારે એક બહેન(સાસરે)છે, પરિવાર માછીમારીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલો છે.
પ્રદીપભાઈ રમેશભાઈ ચુડાસમા જ્યારે દરિયામાં અન્ય લાપતા થયેલા માછીમાર પ્રદીપ રમેશભાઈ ચુડાસમા(ઉ.21)ના પરિવારમાં પ્રદીપભાઈ, આશાબેન(ઉ.19), હાર્દિક(17) તેમજ માતા સવિતા બેન રમેશ ભાઈ ચુડાસમા સંયુક્ત કુટુંબમાં રહે છે પરિવાર માછીમારીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ છે. લાપતા થયેલ પ્રદીપ ભાઈ બે વર્ષથી માછીમારીના ધંધા સાથે જોડાયા હતા અને આ વર્ષની સિઝનમાં પહેલી જ વખત માછીમારી કરવા જતા બનાવ બન્યો હતો હાલ યુવક દરિયામાં લાપતા છે.
મુરલીધર નામની બોટે દરિયામાં ઉછળતા ઉંચા મોજા અને પાણીની થપાટના કારણે મધ દરિયે જ જળ સમાધિ લેતા બોટમાં રહેલ તમામ માછીમારોએ પોતાનો જીવ બચાવવા માટે દરિયાના ઊંડા પાણીમાં છલાંગ મારી હતી. આ બોટે દરિયામાં જળ સમાધિ લેતા બાજુના ભાગેથી પસાર થતી વત્સલ દેવી નામની બોટના હિતેશ ગોહિલ સહિતના ખલાસીઓએ 5 જેટલા ખલાસીઓને બચાવ્યા હતા
આ તકે સૈયદ રાજપરા ગામના સરપંચ ભરતભાઈ કામળિયાએ જણાવ્યું હતું કે, દરિયામાં આ અનેક વખત આવા બનાવો બનતા હોય છે. દરિયામાં માછીમારી કરતાં માછીમારોને લાઇફ જેકેટ ફરજિયાત પહેરવા જોઈએ અને દરિયામાં રેસ્ક્યુ માટે 108 સ્પીડ બોટ ફાળવેલી છે, તે માંથી પોરબંદર અને જખૌમાં આપેલી છે, પરંતુ ગીર સોમનાથને એક પણ બોટ આપવામાં આવી નથી, આ વિસ્તારમાં એક બોટ ફાળવવામાં આવે તેવી વિનંતી કરી છે.
ગત તારીખ 19ના રોજ જાફરાબાદથી 18 નોટિકલ માઈલ દૂર જાફરાબાદની જયશ્રી, દેવકી અને સૈયદ રાજપરા ગામની મુરલીધર નામની એમ કુલ ત્રણ બોટે દરિયામાં જળ સમાધિ લીધી હતી. જેમાં 28 જેટલા માછીમારો સવાર હતા જેમાંથી 17ને બચાવી લેવાયા હતા, જ્યારે 11 જેટલા માછીમારો ગુમ થયા હતા. જેમની શોધખોળ બાદ ગઈ કાલ 2 માછીમારોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે, હજુ 9 માછીમારો ગુમ છે.