ગીર સોમનાથ : હાલમાં જ ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા હિસ્ટ્રીસિટર ગેંગ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ ગેંગ ગુનાહિત પ્રવૃતિ કરી સામાન્ય પ્રજાને પરેશાન કરીને કાળું નાણું એકઠું કરી, સંગઠિત ટોળકી બનાવી દેશના જુદા જુદા રાજ્યમાંથી ટેક્ષ ભર્યા વગર ગેરકાનૂની ઈંગ્લીશ દારૂની આયાત કરી, સંગ્રહ અને વેચાણ કરી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ દ્વારા આર્થિક ફાયદો ઉઠાવી હતી.
અત્યાર સુધીમાં 111 જેટલાં ગુનાઓ આચરી ચુકેલા ઉનાના અંજાર ગામનાં હિસ્ટ્રીસિટર ગેંગ લીડર રસીક જીણા બાંભણીયા અને તેની ટોળકીના 11 માથાભારે બુટલેગરો ઉપર ગીર સોમનાથ જિલ્લા લોકલ કાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસ વિજળી ઝબકે તેમ ત્રાટકી હતી. ધી ગુજરાત કંટ્રોલ ઓફ ટેરરીઝમ એન્ડ ઓર્ગેનાઈઝ ક્રાઈમ હેઠળ ઉઠાવી લીધાં છે.
હિસ્ટ્રીસિટર ગેંગની ધરપકડ : ઉના તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મોટાં પાયે દારૂના જથ્થાના દરોડા પડ્યા બાદ કરોડોનો ઈંગ્લીશ દારૂ ક્યાંથી આવે છે. અનેક સવાલો ઉભા થતા આખરે ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક મનોહરસિંહ જાડેજા અને જુનાગઢ રેન્જ IG નિલેષ જાજડીયા દ્વારા અતિય ગુપ્ત રીતે કાઈમ રેકોર્ડ તૈયાર કરીને આ સંગઠિત ગુન્હા આચરતી ટોળકીનો સપાટો બોલાવી 11 જેટલાં માથાભારે બુટલેગરોને રાતોરાત ઉઠાવી લીધા હતા, અને તેની સામે ધી ગુજરાત કંટ્રોલ ઓફ ટેરરીઝમ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝ કાઈમનો કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે.
આ રેઈડમાં ગેંગ લીડર સહિત 11 સામે ઉના પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરાઈ છે. જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક મનોહરસિંહ એન જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ LCBના પોલીસ ઇન્સપેકટર એમ.વી.પટેલ, PSI એ.સી.સિંધવે અતિગુપ્ત રાહે આવા ગુના આચરતી ટોળકી બાબતે ઇ-ગુજકોપ દ્વારા માહિતી મેળવવામાં આવી હતી.
ઉના પંથકના અંજાર ગામનાં પ્રોહી હિસ્ટ્રીસિટર રસીક જીણા બાંભણીયા પોતાની ગેંગ બનાવી હતી. ગુજરાત બહાર હરીયાણા, રાજસ્થાન, પંજાબ, મહારાષ્ટ્ર, ઉતરપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, દિવ, દમણ, ગોવા જેવાં રાજ્યોમાં મોટા પ્રમાણમાં વિદેશી દારૂની આયાત કરીને સંગ્રહ અને વેચાણ કરી આર્થિક ફાયદો ઉઠાવતાં હતાં. આ ટોળકી ગુનો આચરી ગેરકાનૂની નાણાંમાંથી સરકારનો ટેક્ષ ભરતા નહીં હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. કાળું નાણું એકઠું કરતાં ભારત સરકારનાં અર્થતંત્રને ભારે નુકશાન પહોંચાડે હોવાનો પર્દાફાશ ગીર સોમનાથ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક મનોહર સિંહ જાડેજાએ મીડીયા સમક્ષ કર્યો હતો.
ગેંગનો મુખ્ય સુત્રધાર સહિત ત્રણ સાગરીત જેલમાં બંધ : ગીર સોમનાથ જિલ્લા લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે ઘણા સમયથી આ ટોળકી પ્રોહી હિસ્ટ્રીસિટરની ભુમિકા ભજવી રહી હતી. 111 જેટલાં ગુનાની કુંડળી શોધી કાઢવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત અનેક ગુના નોંધાયા છે, હજુ પણ આ સંગઠિત ગેંગ સાથે સંડોવાયેલા અન્ય ગુનેગારોની કુંડળીની તપાસ ચાલું છે. ગુનાહીત ઇતિહાસ શોધી તેની સામે પણ ધી ગુજરાત કંટ્રોલ ઓફ્ટેરરીઝમ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝાઈમ એક્ટ-2015ની કલમ- 3(1)ની પેટાકલમ(2) તથા કલમ -3(2) તથા કલમ-3(4) મુજબનો ગુનો રજી. કરી અટકાયત કરવામાં આવશે.
બુટલેગર સામે કેટલા ગુનાઓ :
|રસિક બાંભણિયા
|25 ગુના
|નિતીન ઉર્ફે એન્ટી તુલસી મેર
|13 ગુના
|ધર્મેન્દ્ર બારૈયા
|15 ગુના
|ભગુ ઉકા જાદવ
|15 ગુના
|યોગેશ રાઠોડ
|12 ગુના
|રાકેશ વાધેલા
|6 ગુના
|જોન હબીબ શેખ
|12 ગુના
|દોલુ કરણા રાઠોડ
|4 ગુના
|દિપક ઉકા જાદવ
|4 ગુના
|લાલા બાબુ કામલીયા
|4 ગુના
|અરવિંદ બાબુ રામોલીયા
|3 ગુના
યોગેશ કરણા રાઠોડ ફરાર થઈ ગયો હોવાથી આગળની તપાસ ડીવીઝનના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક એમ.એ.ચૌધરીએ શોધખોળ હાથ ધરી છે
