ગીર સોમનાથ: ગરાસિયા રાજપૂત સમાજ દ્વારા વિજયા દશમી નિમિત્તે શસ્ત્ર પૂજન અને વિજયોત્સવની ઉજવણી

ઉના તાલુકાના ગરાળ ગામમાં વિજયા દશમી નિમિત્તે ગરાસિયા રાજપૂત સમાજ દ્વારા મંત્રોચ્ચાર સાથે શસ્ત્ર પૂજનની વિધિ કરી પરંપરાગત વિજયોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી.

Published : October 2, 2025 at 4:37 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 6:32 PM IST

ગીર સોમનાથ: ઉના તાલુકાના ગરાળ ગામમાં વિજયા દશમી નિમિત્તે ગરાસિયા રાજપૂત સમાજ દ્વારા મંત્રોચ્ચાર સાથે શસ્ત્ર પૂજનની વિધિ કરી પરંપરાગત વિજયોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી. આજે વિજયા દશમી (દશેરા)નો દિવસ એટલે રાજપૂતોની આન, બાન અને શાનના રક્ષક હથિયારોના પૂજનનો દિવસ. પાંડવ કાળથી ચાલી આવતી આ પરંપરાને આજે પણ ગરાસિયા રાજપૂત સમાજે જાળવી રાખી છે.

ઉના તાલુકાના દસ ગામોના ગરાસિયા રાજપૂત સમાજના લોકો દ્વારા ગરાળ ગામે આવેલા નાગણેચી માતાજીના મંદિરે બ્રાહ્મણો દ્વારા વિધિવિધાન પૂર્વક શસ્ત્ર પૂજન અને આરતી કરવામાં આવ્યાં. વિવિધ શસ્ત્રોનું પૂજન કરવામાં આવ્યું, જે દરમિયાન અસુરી શક્તિઓ પર વિજય મેળવી દેશ અને વિશ્વનું કલ્યાણ થાય તેવી મા ભવાનીને પ્રાર્થના કરવામાં આવી. આ ઉપરાંત, સમાજમાંથી કુરિવાજો, અંધશ્રદ્ધા અને વ્યસનો દૂર કરી, ગરાસિયા રાજપૂત સમાજ દેશ અને વિશ્વમાં આગળ વધે અને લોક ઉપયોગી કાર્યો કરે તેવું ચિંતન કરવામાં આવ્યું.

આ કાર્યક્રમનું આયોજન ગરાળ ગામે આવેલા નાગણેચી માતાજીના મંદિર ખાતે ગરાસિયા રાજપૂત સમાજ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ગરાસિયા રાજપૂત સમાજના પ્રમુખ મનહરસિંહ રાઠોડ, નાગણેચી માતાજી મંદિર કમિટીના પ્રમુખ નવનીતસિંહ રાઠોડ, કિશોરસિંહ રાઠોડ, વજેસિંહ રાઠોડ, લખધીરસિંહ રાઠોડ, બહાદુરસિંહ રાઠોડ, અખિરાજસિંહ, વિજયસિંહ ફૂલકાવાળા સહિત યુવાનો અને સમાજના અન્ય સભ્યો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા.

શસ્ત્ર પૂજન વિધિ બાદ ‘જય ભવાની’, ‘ભારત માતા કી જય’ અને ‘વંદે માતરમ્’ના નારાઓ ગુંજી ઉઠ્યા. અંતમાં સમૂહ તલવાર રાસનું આયોજન કરી કાર્યક્રમને સંપન્ન કરવામાં આવ્યો.

ગિર ગઢડા, જાફરાબાદમાં સામૂહિક શસ્ત્ર પૂજન

ક્ષત્રિય સમાજના પવિત્ર ગણાતા દશેરાના તહેવાર નિમિતે ઉના, કોડીનાર, ગિર ગઢડા તેમજ જાફરાબાદના ગિરાસદાર રાજપૂતોએ સાળવા મુકામે રાજ રાજેશ્વરી આઈ શ્રી ખોડિયાર માતાજીના મંદિરે મળીને શક્તિપૂજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પરંપરા મુજબ યુવાનો તેમજ વડીલોએ સામૂહિક શસ્ત્ર પૂજન કર્યું હતું. સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ અને સમાજ કલ્યાણના કાર્યો પર પ્રકાશ પાડી આગળ વધારવા ચર્ચા વિચારણાઓ કરી સામાજિક કુરિવાજોને તિલાંજલી આપવા આહવાન કર્યું હતું.

Last Updated : October 2, 2025 at 6:32 PM IST

GIR SOMNATHGARASIA RAJPUT COMMUNITYSHASTRA PUJAVIJAYOTSAVVIJAYADASHAMI

