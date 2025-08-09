ગીર સોમનાથ : આજે નાળિયેર પૂનમના દિવસે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના વેરાવળ, નવાબંદર સહિતના દરિયાઈ પટ્ટીના ગામે માછીમારો દ્વારા દરિયા દેવની પૂજા કરી નાળિયેર પૂર્ણિમાની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. દરિયા દેવની પૂજા કર્યા બાદ હોડીઓની પૂજા કરી હાર તોરણથી હોડીઓને શણગારવામાં આવી હતી. શુભ મુહૂર્તમાં દરિયો ખેડવાનો પ્રારંભ કર્યો હતો.
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના દરિયાકાંઠે વસેલા ગામના માછીમારો દર વર્ષે શ્રાવણ સુદ પૂર્ણિમા એટલે કે નાળિયેર પૂનમે સમુદ્રનું પૂજન કરીને દરિયો ખેડવાનો પ્રારંભ કરે છે. પરંપરાગત રીતે ખીરનો પ્રસાદ, શ્રીફળ, ચુંદડી સમુદ્રમાં પધરાવી રક્ષાની કામના કરવામાં આવે છે. વેરાવળ અને નવાબંદરમાં શ્રાવણી પૂનમે માછીમારોએ દરિયા દેવની પૂજા કરી હતી. ખારવા સમાજે અને માછીમારી કરતા લોકોએ વાજતે-ગાજતે સમુદ્ર કિનારે પહોંચી શાસ્ત્રોક્ત વિધિ કરી, આજથી માછીમારી સીઝનની શરૂઆત હતી.
નાળિયેર પૂનમે સમુદ્રનું પૂજન : વેરાવળ અને નવાબંદર ખાતે પવિત્ર નાળીયેરી પૂનમના દિવસે ભીડીયા સમસ્ત ખારવા સમાજ તેમજ નવાબંદર બોટ માલિકો અને માછીમારી કરતા લોકો દ્વારા પરંપરાગત રીતે દરિયા દેવનું પૂજન અર્ચન કરવામાં આવ્યું. માછીમારો ઢોલ-શરણાઈ સાથે વાજતે - ગાજતે સમુદ્ર કિનારે પહોંચ્યા હતા. ભૂદેવો દ્વારા શાસ્ત્રોક્ત મંત્રોચ્ચાર સાથે દરિયા દેવની પૂજા વિધિ સંપન્ન કરાવવામાં આવી હતી.
આગેવાનોના હસ્તે દરિયા દેવને શ્રીફળ અને ચૂંદડી અર્પણ કરવામાં આવી હતી. માછીમારોના પરિવારજનોએ કળશ યાત્રા કાઢી, વિધિવિધાન સાથે નારિયેળ પધરાવી દરિયાદેવનું પૂજન કર્યું હતું.
માછીમાર બોટ એસોસિએશનના પ્રમુખે જણાવ્યું : ભીડીયા સમસ્ત ખારવા સમાજ માછીમાર બોટ એસોસિએશનના પ્રમુખ રમેશભાઈ ડાલકીએ જણાવ્યું કે, માછીમારો દ્વારા પૂજા અર્ચન સાથે દરિયા દેવને પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન દરિયા દેવ શાંત રહે છે. મબલખ માછલી આપવા સાથે માછીમારી કરવા જતા માછીમારોની રક્ષા કરે એવા ભાવ સાથે પ્રાર્થના કરી હતી.
આ પ્રસંગે વેરાવળ ભીડીયા સમસ્ત ખારવા સમાજના પટેલ રતિલાલ ગોહેલ, હોડી એસોસિએશનના પ્રમુખ ચુનીભાઈ ડાલકી સહિત સમાજના પંચ સભ્યો અને ચોવટિયાઓ સહિતના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા.
શ્રાવણી પૂનમ એટલે બળેવ : આજથી વિધિવત માછીમારોએ બોટની પૂજા કરી, કરિયાણું, બરફ વગેરે જરૂરી સામાન ભરાવીને દરિયામાં જવાની તૈયારી કરી હતી. શ્રાવણી પૂનમને બળેવ પણ કહેવાય છે. આ દિવસથી દરિયાનું જોર એટલે કે બળ ઘટતું હોય છે.
સરકારના નિયમ અનુસાર 15 ઓગષ્ટથી માછીમારો માછીમારી માટે દરિયો ખેડશે. માછીમારોની આશા છે કે 9 મહિના દરિયો તેમને સાચવે અને સારા પ્રમાણમાં ધંધો-રોજગારી આપે.
