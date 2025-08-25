ગીર સોમનાથ : આજે વહેલી સવારે 7:35 કલાકે 2.6ની તીવ્રતાનો આંચકો અનુભવાયો હતો. ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ તાલાલાથી 12 કિમી દૂર નોંધાયું છે. ગઈકાલે રાત્રે 8:07 કલાકે પણ હળવો આંચકો અનુભવાયો હતો, તે સમયે એપિસેન્ટર તાલાલાથી 14 કિમી દૂર ઉત્તર-પૂર્વ દિશામાં હતું. ભૂકંપ જમીનથી આશરે 5.1 કિમી ઊંડાઈએ આવ્યો હતો.
ગીર સોમનાથની ધરા ધ્રુજી
આજે વહેલી સવારે 7:35 કલાકે 2.6ની તીવ્રતાનો આંચકો અનુભવાયો હતો. ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ તાલાલાથી 12 કિમી દૂર નોંધાયું છે. ગતરોજ રાત્રે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના તાલાલા તાલુકામાં ભૂંકપનો આંચકો નોંધાયો હતો. રાત્રે 8:07 કલાકે ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો.
ભૂકંપનું એપિસેન્ટર તાલાલાથી 14 કિમી દૂર ઉતર-પૂર્વ દિશામાં નોંધાયું હતું. આ ભૂકંપનો આંચકો 5.1 કિમી જમીનની ઊંડાઈએ ઉદભવ્યો હતો. રિક્ટર સ્કેલ પર આ ભૂકંપના આંચકા 1.8 ની તીવ્રતા નોંધાઈ હતી અને કેન્દ્ર બિંદુ નોર્થ તાલાલા વિસ્તારમાં નોંધાયું હતું.
તાલાળા તાલુકામાં ભૂકંપનો આંચકો : જોકે, તાલાલા તાલુકામાં નોંધાયેલ આ ભૂકંપનો આંચકો હળવો હોવાથી કોઈ જાનમાલને નુકસાન થયું ન હતું. પરંતુ ભૂકંપનો આંચકો આવતા સ્થાનિક રહીશોમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો હતો અને લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા. અગાઉ પણ એક માસ પહેલા 23 જૂનના રોજ તાલાળામાં 2.2 ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો, જેનું કેન્દ્ર બિંદુ તાલાલાથી 11 કિમી નોર્થ-ઇસ્ટ દિશામાં નોંધાયું હતું.
