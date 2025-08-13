ETV Bharat / state

તાલાલા તાલુકાના ચિત્રોડ ગામે ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ પર હુમલો કરવાને લઈને કલાકાર દેવાયત ખવડ સહિત 16 શખ્સો સામે તાલાલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયો છે.

Published : August 13, 2025 at 11:48 AM IST

Updated : August 13, 2025 at 12:54 PM IST

તાલાલા, ગીરસોમનાથ: તાલાલા તાલુકાના ચિત્રોડ ગામે હોટેલમાં રોકાયેલ ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ પર દેવાયત ખવડ સહિત 16 જેટલા લોકોએ લોખંડના પાઇપો સહિતના હથિયાર વડે હુમલો કર્યો હતો. આ મામલે ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

મળતી માહિતી અનુસાર અમદાવાદના સનાથલ ગામે રહેતા ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ અને દેવાયત ખવડ વચ્ચે છ માસ પહેલા ડાયરામાં હાજરી ન આપવા બાબતને લઈ માથાકૂટ થઈ હતી. જેમાં કલાકાર દેવાયત ખવડની કારમાં ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ સહિતનાઓએ નુકશાન કર્યું હતું. આ અંગેની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી જ્યારે સામા પક્ષે દેવાયત ખવડે 8 લાખ રૂપિયા લઈ ડાયરામાં હાજર ન થતા છેતરપિંડીની ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી.

દેવાયત ખવડ અને ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ વચ્ચે ચાલી રહ્યું હતું મન દુ:ખ

આ બાબતને લઈ છ માસથી દેવાયત ખવડ અને ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ વચ્ચે મનદુઃખ ચાલી રહ્યું હતું, જોકે, બે દિવસ પહેલા સનાથલમાં રહેતા ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ અને તેના મિત્રો સહિત કુલ ત્રણ લોકો ભાવનગર આવ્યા હતા. ત્યાર બાદ ગીરમાં આવ્યા અને અહીં એક રિસોર્ટમાં રોકાયા હતા. તે દરમિયાન તેમણે રિસોર્ટ વાળું સ્ટેટસ સોશિયલ મીડિયામાં મૂક્યું હતું જેની જાણ દેવાયત ખવડ અને તેમના માણસોને થતા દેવાયત ખવડ અને તેના માણસો ગીર વિસ્તારમાં આવ્યા અને તેઓ પણ આજરિસોર્ટમાં રોકાયા હતા અને ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણની રેકી કરતા હતા.

શું હતો સમગ્ર મામલો ?

દરમિયાન ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ જે રિસોર્ટમાં રોકાયેલા હતા ત્યાંથી 11 વાગ્યાની આસપાસ રિસોર્ટની બહાર નીકળતા 600 મીટર આગળ જ દેવાયત ખવડ અને તેમના માણસો ભરેલી કાળા રંગની બે કાર ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણની કારની સામે આવી ગઈ અને 5 થી 6 વખત ટક્કર મારી અને બંને કાર માંથી દેવાયત ખવડ સહિત 16 જેટલા બુકાની ધારી લોકો ફિલ્મી સ્ટાઈલમાં નીચે ઉતર્યા અને ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણને અપ શબ્દો બોલી ગળામાં પહેરેલ સોનાની ચેઈન, લોકેટ ઝુંટવી લીધું હતું અને લોખંડના પાઇપો વડે હાથ અને પગમાં હુમલો કરી રિવોલ્વર તાકી કહ્યું હતું કે જો તું પોલીસ ફરિયાદ કરીશ તો તને આ જ રિવોલ્વર થી ઠોકી નાખીશ અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. દેવાયત ખવડ સહિત 16 જેટલા લોકોએ ધ્રુવરાજસિંહ ચૌહાણ પર હુમલો કરતા તેને હાથ અને પગના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી જેને પ્રથમ તાલાળા સિવિલ હોસ્પિટલ અને વધુ સારવાર અર્થે જુનાગઢ ખસેડાયો હતો.

દેવાયત ખવડ સહિત 16 જેટલા ઈસમો સામે પોલીસ ફરિયાદ

સમગ્ર ઘટનાની જાણ તાલાળા પોલીસને થતા તાલાળા પી.આઈ. ગઢવી, DYSP ખેંગાર, જિલ્લા ક્રાઇમ બ્રાન્ચ સહિતનો પોલીસ સ્ટાફ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને હોટેલો, પેટ્રોલ પંપ પરના સીસીટીવી તપાસવામાં આવ્યા હતા જેમાં દેવાયત ખવડની કાર પુર ઝડપે પસાર થતી જોવા મળી રહી હતી. તાલાલા પોલીસે દેવાયત ખવડ સહિત 16 જેટલા ઈસમો વિરૂદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા અધિનિયમ 2023ની કલમ 109, 311, 118(1), 118(2), 189(2), 191(2), 191(3), 190, 61, 352, 351(3) તથા આર્મસ એક્ટની કલમ 25(1)(B)(A) તથા જી.પી.એક્ટ કલમ 135 સહિતની કલમો હેઠળ તાલાળા પોલીસ મથકે ગુન્હો નોંધી આરોપીઓને ઝડપી પાડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

વિવાદોમાં દેવાયત ખવડ

દેવાયત ખવડ અગાઉ પણ અનેક ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા છે, જેના કારણે તેમની વિરૂદ્ધ પોલીસ કાર્યવાહીઓ થઈ હતી, અને આ નવા ગુના બાદ પોલીસ દેવાયત ખવડ સામે કડક વલણ અપનાવે તેવી પણ શક્યતાઓ છે,આ બનાવને લઇ હાલ તાલાળા અને ગીર પંથકમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે.

