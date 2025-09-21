ગીર સોમનાથના અનીડાનો દીકરો ઝળહળ્યો, સચિન ડોડિયા GPSC પરીક્ષામાં રાજ્યમાં પ્રથમ ક્રમે
સચિને જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. સરકારી પરીક્ષાની તૈયારી કરી અને આજે GPSC પરીક્ષામાં રાજ્યમાં પ્રથમ ક્રમે આવ્યા છે.
ગીર સોમનાથ : જિલ્લાના એક નાનકડા ગામનો દીકરો આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં ગૌરવનો વિષય બન્યો છે. અનીડા ગામના સચિન ડોડિયા GPSC ક્લાસ-2 સીડ્સ ઓફિસર પરીક્ષામાં સમગ્ર રાજ્યમાં પ્રથમ ક્રમે આવ્યા છે. તેમની સફળતા પાછળ છે, માતાની હિંમત અને પરિવારનો સંઘર્ષ રહ્યો છે.
અનીડા ગીરના યુવકની સફળતા પાછળની સંઘર્ષની કહાની પર નજર કરીએ તો, સાત-આઠ વર્ષની ઉંમરે જ સચિનના પિતાનું અવસાન થઈ ગયું. તે સમયે નાનો ભાઈ ફક્ત 5 વર્ષનો હતો. કમાણીનો કોઈ આધાર ન હતો, પરંતુ વિધવા માતાએ હિંમત ન હારી. ખેતીનો ભાર પોતે સંભાળ્યો અને દીકરાઓના અભ્યાસમાં ખોટ ન પડે તે માટે જીગર રાખ્યો.
સચિન અને તેના ભાઈએ નાની ઉંમરે જ ખેતીમાં માતાને મદદરૂપ થયા છે, સાથે અભ્યાસમાં શ્રેષ્ઠતા બતાવી. સચિને જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. સરકારી પરીક્ષાની તૈયારી કરી અને આજે GPSC પરીક્ષામાં રાજ્યમાં પ્રથમ ક્રમે આવ્યા છે.
આ સફળતા માત્ર સચિનની નથી, પરંતુ તેની માતાની મહેનત, પરિવારની તાકાત અને ગામના સહકારનું પણ પ્રતિક છે. ગામના લોકો માને છે કે, સચિનનો નાનો ભાઈ પણ જલદી જ સરકારી સેવા ક્ષેત્રમાં સફળતા મેળવે. આજે અનીડા ગીર ગામ પોતાના દીકરાની સિદ્ધિથી ગૌરવ અનુભવી રહ્યું છે. એક વિધવા માતાની હિંમત કેટલી મોટી સિદ્ધિ સર્જી શકે છે તેનો આ જીવંત દાખલો છે, સચિન ડોડિયાની સફળતા.
નાની ઉંમરે પિતા ગુમાવ્યા, ખેતરમાં મજૂરી કરીને માતાએ ભણાવ્યો
ગામના આગેવાન અરજણ ભાઈ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, સચિન પરમારના પિતા 24 વર્ષ પહેલા જ મૃત્યુ પામ્યા હતા. આ યુવક ભણવામાં પણ ખૂબ જ હોંશિયાર હતો. આ લોકોની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ નબળી હતી. તેના માતા અને બે પુત્રો ખેત મજૂરી કરતા હતા અને સચિનને ભણાવ્યો છે. આ સચિન મોટો અને તેનો નાનો ભાઈ પ્રત્યક્ષ પણ ભણવામાં ખૂબ હોંશિયાર છે. આના પરિવારમાં માતા અને બે ભાઈઓ અને તેના મોટા પિતા સંયુક્ત પરિવારમાં રહે છે. આ યુવકે પરીક્ષા આપી રાજ્યમાં પ્રથમ નંબર મેળવતા ગામમાં ખુશી છે.
