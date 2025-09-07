ગીર ગઢડાના એભલવડની શાળાના 6 ઓરડા જર્જરિત, 2 પાળીમાં બેસતા બાળકો, આમ જ ભણશે ગુજરાત?
ગીર ગઢડા તાલુકાના એભલવડ ગામે કુલ 3 જેટલી શાળાઓ આવેલ છે. જેમાં એક અતિ જર્જરિત હોવાથી બંધ છે,
ગીર સોમનાથ : ગીર ગઢડા તાલુકાના એભલવડ ગામે કુલ 3 જેટલી શાળાઓ આવેલ છે. જેમાં એક અતિ જર્જરિત હોવાથી બંધ છે, જ્યારે એક શાળામાં કુલ 11 ઓરડાઓ આવેલા છે. જેમાં 6 ઓરડાઓ જર્જરિત હોવાથી બંધ છે, અને 5 જ કાર્યરત છે. જેમાં બાલ વાટિકાથી ધો. 8 સુધીના બાળકોને 2 પાળીમાં બેસાડવા પડે છે. જ્યારે એક શાળા ગામની બહારના ભાગમાં થોડા વર્ષો પહેલા બનાવેલ છે, પરંતુ આ શાળા વિવાદમાં પડતા 10 વર્ષથી બંધ હાલતમાં જ છે.
ગુજરાત સરકાર દ્વારા "ભણશે ગુજરાત આગળ વધશે ગુજરાત" જેવા સ્લોગન આપવામાં આવ્યું છે પણ અહીં એભલવડ ગામમાં વાસ્તવિક સ્થિતિ જ અલગ જોવા મળી રહી છે. આ શાળા અને ગ્રાઉન્ડને જોઈને તમે પણ એક વખત વિચારમાં પડી જશો.
શાળામાં 5 ઓરડાઓ કાર્યરત હોવાથી 2 પાળીમાં બેસતા બાળકો
ગીર ગઢડા તાલુકાના એભલવડ ગામની પ્રાથમિક શાળામાં બાલ વાટિકા થી લઈ ધો. 8 સુધીના 221 જેટલા બાળકો અભ્યાસ કરે અને 7 જેટલા શિક્ષકો છે. આ બાળકો જે શાળામા અભ્યાસ કરે છે, તેમાં કુલ 11 જેટલા ઓરડા છે, પરંતુ 5 જ કાર્યરત છે. 6 જર્જરિત હોવાથી બંધ કરી દેવાયા છે. આ શાળામાં મધ્યાહન ભોજનનું રસોડું ન હોવાથી બાળકો માટેનું ભોજન બાજુના ઘરેથી બનાવી લાવવું પડે છે, તેમજ આ શાળા ગામની મધ્યમાં હોવાથી રમત ગમતનું મેદાન ન હોવાથી બાળકો રમત રમી શકતા નથી.
જર્જરિત શાળાને પાડવા માટે દરખાસ્ત હજુ સુધી પડવામાં નથી આવી
જે શાળા શરૂ છે, તેની સામેના ભાગે વર્ષો જૂની શાળા આવેલી છે. જે અતિ જર્જરિત હોવાથી આ શાળામાં બાળકો અને ગ્રામજનો આજુબાજુ જઈ ન શકે તે માટે શાળા બંધ કરવામાં આવી છે. આ શાળામાં કોમ્યુનિટી હોલ, ઓરડાઓ અને મધ્યાહન ભોજન રૂમ પાડવા માટે ગ્રામ પંચાયતમાં ઠરાવ થયેલ છે, પરંતુ હજુ સુધી મંજૂરી આપી પાડવામાં આવેલ નથી.
ગ્રામજનોની રજુઆત બાદ બહારના ભાગે બનાવાયેલ નવી શાળા 10 વર્ષથી બંધ
ગામમાં એક શાળા બંધ અને એક જર્જરિત શાળામાં બાળકો અભ્યાસ કરતા હોવાથી ગ્રામજનો અને વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓ દ્વારા ગામમાં નવી શાળા બનાવવા માટે ઉરચ કક્ષાએ રજુઆત કરવામાં આવતા સરકાર દ્વારા નવી શાળા બનાવી છે, તેની બાજુના ભાગે આવેલ જમીન માલિકે 20 લાખ રૂપિયાની અંદાજિત 1 વિઘા જેટલી જમીન ગામના બાળકો અભ્યાસ કરે તે માટે શાળા બનાવવા માટે દાન કરેલ હતી.
આ જમીન પર સરકાર દ્વારા શાળા બનાવવામાં આવી છે, પરંતુ આ શાળા ગામની બહારના ભાગે હોવાથી તેમજ આ નવી શાળા ગ્રામજનો અને તંત્રના ગેરવહીવટના કારણે વિધાર્થી માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલ ન હોવાથી આ શાળાના બાળકોએ શાળાથી વંચિત રહેવું પડી રહ્યું છે.
ગ્રામજનો દ્વારા જણાવાયું કે, થોડા વર્ષો પહેલા કરોડોના ખર્ચે આ નવી શાળા બનાવવામાં આવેલ છે, તેમા કોન્ટ્રાકટરો દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર કરવામાં આવ્યો છે, અને શાળાની દિવાલોમાં તિરાડો તેમજ તળિયામાં લગાવેલ ટાઇલ્સ પણ ઉપસી ગયેલ છે. હાલ તો સ્થાનિકો અને તંત્ર ના આવા વહીવટના કારણે વિધાર્થીઓને નવી શાળાથી વંચિત રહેવું પડી રહ્યું છે, અને કરોડોના ખર્ચે તૈયાર કરાયેલ શાળા બાળકો માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવી નથી. જેના કારણે વિધાર્થીઓને સુવિધા મળતી નથી.
આ સમગ્ર મામલે તાલુકા શિક્ષણ અધિકારી પારસ હિરપરાએ જણાવ્યું હતું કે, “ગામના લોકો નવા રૂમોને સ્વીકારતા નથી. આ શાળાને ડિમોલિશન માટે પણ મૂકવામાં આવી નથી. શાળા ગામથી થોડે દૂર છે, અને ત્યાં હિંસક પ્રાણીઓનો ત્રાસ છે. જો ગામ લોકો સહમતિ આપે તો આ શાળા શરૂ થઈ શકે છે.”
