સુરતમાં રત્નકલાકારો શિક્ષણ સહાય માટે હેરાન, કલેક્ટર કચેરીએ આવેદનપત્ર સુપરત

ડાયમંડ વર્કર યુનિયનના નેજા હેઠળ મોટી સંખ્યામાં રત્નકલાકારોએ સુરત કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચીને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2025 at 7:40 PM IST

1 Min Read
સુરત : રત્નકલાકારો તેમના બાળકોની શિક્ષણ ફીની સહાય માટે સરકારી યોજનાનો લાભ લેવામાં ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ મુદ્દે આજે ડાયમંડ વર્કર યુનિયનના નેજા હેઠળ મોટી સંખ્યામાં રત્નકલાકારોએ સુરત કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચીને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. તેમણે સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલી રુ.13,500 સુધીની શિક્ષણ સહાય માટે વારંવાર નવા અને અઘરા પુરાવાઓ માંગીને હેરાન કરવામાં આવતા હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો.

આર્થિક મંદીમાં વધુ પરેશાની

ડાયમંડ વર્કર યુનિયનના ઉપપ્રમુખ ભાવેશ ટાંકે જણાવ્યું હતું કે, "આર્થિક મંદીના કારણે પહેલેથી જ રત્નકલાકારોની સ્થિતિ કફોડી છે. માંડ માંડ જરૂરી દસ્તાવેજો એકઠા કરીને 13,500થી વધુ રત્નકલાકારોએ અરજીઓ કરી છે, છતાં પણ સરકારી તંત્ર દ્વારા વારંવાર નવા પુરાવાઓ માંગીને અરજી પ્રક્રિયામાં વિલંબ કરવામાં આવી રહ્યો છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, સુરતમાંથી અત્યાર સુધી 70 હજારથી વધુ અરજીઓ મળી છે, પરંતુ એક પણ અરજદારને હજુ સુધી સહાયની રકમ ચૂકવવામાં આવી નથી. આના કારણે રત્નકલાકારોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

આવેદનપત્રમાં મુખ્ય માંગણીઓ :

રત્નકલાકારોએ આવેદનપત્રમાં મુખ્યત્વે બે માંગણીઓ રજૂ કરી છે :

  • શિક્ષણ સહાય માટે તાજેતરમાં બહાર પાડવામાં આવેલા નવા પરિપત્રો તાત્કાલિક રદ કરવામાં આવે.
  • અગાઉ સબમિટ કરવામાં આવેલા દસ્તાવેજોના આધારે જ ઝડપથી ફી ચૂકવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવે.
    રત્નકલાકારોએ કલેક્ટરને આ મામલે તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કરીને તેમની સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા વિનંતી કરી છે, જેથી બાળકોના ભવિષ્ય પર કોઈ અસર ન પડે.

