અમદાવાદ : GST કાઉન્સિલની 56મી બેઠકમાં ઘણા નવા સુધારાઓ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં હવે 5% અને 18%ના અને 40% ટેક્સ સ્લેબને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. નવા ફેરફારો 22 સપ્ટેમ્બર, 2025થી અમલમાં આવશે. તેને લઈને ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી (GCCI)ના પ્રમુખ દ્વારા પ્રેસ સંબોધવામાં આવી હતી.
ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી (GCCI)ના પ્રમુખ સંદીપ એન્જિનિયરે કહ્યું કે, GSTમાં આજે નવા સુધારાઓ થયા છે. જેમાં હવે GSTના નવા 3 સ્લેબ રાખવામાં આવ્યા છે. GSTમાં આ નવા સુધારાથી ઇકોનોમીને બુસ્ટ મળશે. સામાન્ય લોકોને, જીવન જરૂરિયાત વસ્તુઓમાં ઘટાડાથી રાહત મળશે. સાથે જ ખેતીમાં વપરાશ કરતાં સાધનોમાં પણ ઘટાડો થયો છે. GSTના નવા દરોથી, ગુજરાતને ઘણો ફાયદો થશે. ગુજરાતમાં આનાથી નાના વેપારીઓને ખૂબ જ ફાયદો થશે.
ઓટોમોબાઇલ સેક્ટર, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચરમાં સિમેન્ટના દરમાં 24માંથી 18 ટકાનો સ્લેબ રાખવામાં આવ્યો છે. નવા બાંધકામમાં 40% ઉપર સિમેન્ટનો જ ઉપયોગ થાય છે, તેનાથી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ફાયદો થશે. રોજિંદા જીવનમાં 8 થી 10%નો ઘટાડો થશે. થોડા દિવસોમાં દિવાળી આવવાની છે, પણ બધા GSTના નવા દરોથી લોકો માટે દિવાળી વહેલા આવી ગઈ છે. નવા સુધારો નવરાત્રિથી લાગુ થશે. ગુજરાતની MSME ઇન્ડસ્ટ્રી જે ઉત્પાદન બનાવે સાબુ કોલગેટમાં ખૂબ જ રાહત આપવામાં આવી છે. રોજની જીવન જરૂરિયાત વસ્તુમાં ઘટાડો થવાથી મોંઘવારીમાં પણ ઘટાડો થશે.
GSTના સામાન્ય લોકોને અસર કરતા નવા દરોની વાત કરીએ તો, સામાન્ય માણસ અને મધ્યમ વર્ગની વસ્તુઓ સંપૂર્ણપણે ઘટાડી દેવામાં આવી છે. જે વસ્તુઓ પર GST ઘટાડીને 5% કરવામાં આવ્યો છે, તેમાં વાળનું તેલ, ટોઇલેટ સાબુ, સાબુ બાર, શેમ્પૂ, ટૂથબ્રશ, ટૂથપેસ્ટ, સાયકલ, ટેબલવેર, કિચનવેર અને અન્ય ઘરગથ્થુ વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે.
GST 5%થી ઘટાડીને શૂન્ય કરવામાં આવ્યો છે, તેમાં અતિ-ઉચ્ચ તાપમાનવાળા દૂધ અને પનીરનો સમાવેશ થાય છે. બધી ભારતીય બ્રેડ પર GST શૂન્ય રહેશે. એટલે કે, રોટલી હોય કે પરાઠા હોય કે કંઈપણ, તે બધા પર GST શૂન્ય રહેશે. આ વસ્તુઓ પર GST 12% અને 18% થી ઘટાડીને 5% કરવામાં આવ્યો. જેમાં ખાદ્ય વસ્તુઓ - નમકીન, બુજિયા, ચટણી, પાસ્તા, ઇન્સ્ટન્ટ નૂડલ્સ, ચોકલેટ, કોફી, પ્રિઝર્વ્ડ મીટ, કોર્નફ્લેક્સ, માખણ, ઘી, આ બધી 5%ના હેઠળ છે.
