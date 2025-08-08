Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

અમદાવાદ ડિવિઝનના હિંમતનગર-ખેડબ્રહ્મા સેક્શનનું ગેજ કન્વર્ઝન કાર્ય પૂર્ણ - RAILWAY GAUGE CONVERSION

હિંમતનગર-ખેડબ્રહ્મા સેક્શનનું સેફ્ટી ઇન્સ્પેક્શન 12 થી 14 ઓગસ્ટ દરમિયાન રેલ્વે સેફ્ટી કમિશનર દ્વારા કરવામાં આવશે.

અમદાવાદ ડિવિઝનના હિંમતનગર-ખેડબ્રહ્મા સેક્શનનું ગેજ કન્વર્ઝન કાર્ય પૂર્ણ
અમદાવાદ ડિવિઝનના હિંમતનગર-ખેડબ્રહ્મા સેક્શનનું ગેજ કન્વર્ઝન કાર્ય પૂર્ણ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read

અમદાવાદ: પશ્ચિમ રેલ્વેના અમદાવાદ ડિવિઝનના હિંમતનગર-ખેડબ્રહ્મા સેક્શન (લગભગ 55 કિમી)નું ગેજ કન્વર્ઝન કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયું છે. જેનું સેફ્ટી ઇન્સ્પેક્શન 12 ઓગસ્ટથી 14 ઓગસ્ટ 2025 દરમિયાન રેલ્વે સેફ્ટી કમિશનર (CRS) પશ્ચિમ રેલ્વે દ્વારા કરવામાં આવશે.

હિંમતનગર-ખેડબ્રહ્મા સેક્શન (લગભગ 55 કિમી)ના ગેજ કન્વર્ઝન પ્રોજેક્ટને 2 જૂન 2022 ના રોજ રેલ્વે બોર્ડ દ્વારા 482.42 કરોડ રૂપિયાના અંદાજિત ખર્ચે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. હિંમતનગર અને ખેડબ્રહ્મા વચ્ચે મહાદેવપુરા, જાદર, વડાલી અને ઇડર સ્ટેશન પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. આ નવી બ્રોડગેજ લાઇનની ડિઝાઇન મહત્તમ ગતિ 110 કિમી પ્રતિ કલાક નક્કી કરવામાં આવી છે અને આ લાઇનમાં આધુનિક 260 મીટર લાંબી 60 કિગ્રા-આર 260 ગ્રેડ 20 રેલ પેનલ સાથે એક નવો બ્રોડગેજ ટ્રેક નાખવામાં આવ્યો છે, જે ટ્રેનોની ગતિ અને સંચાલન ક્ષમતામાં નોંધપાત્ર સુધારો કરશે. આ રેલ વિભાગના અંતિમ નિરીક્ષણ અને સલામતી મંજૂરી પછી, આ રૂટ પર ટ્રેનોનું સંચાલન શરૂ કરવામાં આવશે. અસારવાથી ખેડબ્રહ્મા સુધી સીધી રેલ કનેક્ટિવિટી શક્ય બનશે.

અમદાવાદ ડિવિઝનના હિંમતનગર-ખેડબ્રહ્મા સેક્શનનું ગેજ કન્વર્ઝન કાર્ય પૂર્ણ
અમદાવાદ ડિવિઝનના હિંમતનગર-ખેડબ્રહ્મા સેક્શનનું ગેજ કન્વર્ઝન કાર્ય પૂર્ણ (ETV Bharat Gujarat)

આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ, એક મહત્વપૂર્ણ પુલ (15x18.3 મીટર કમ્પોઝિટ ગર્ડર), 09 મુખ્ય પુલ, 40 નાના પુલ બનાવવામાં આવ્યા છે. અગાઉ આ વિભાગમાં 38 લેવલ ક્રોસિંગ હતા, જેમાંથી 37 દૂર કરવામાં આવ્યા છે અને તેમની જગ્યાએ લિમિટેડ હાઇટ સબવે (LHS) બનાવવામાં આવ્યો છે અને એકમાત્ર લેવલ ક્રોસિંગ નંબર 86 ને જેમનો તેમ રાખવામાં આવ્યો છે. રેલ્વે લાઇન પર ફેન્સિંગનું કામ પણ ચાલુ છે.

આ ગેજ કન્વર્ઝન પ્રોજેક્ટ મુસાફરો અને પ્રદેશને ઘણા ફાયદાઓ પ્રદાન કરશે. મુસાફરોને હવે વધુ સારી અને ઝડપી રેલ કનેક્ટિવિટી મળશે, ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતના આદિવાસી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં. સુધારેલા માળખાગત સુવિધાઓ અને આધુનિક સલામતી પગલાં સાથે મુસાફરી હવે વધુ સુરક્ષિત અને વધુ અનુકૂળ બનશે.

સ્ટેશનો પર વિકસાવવામાં આવી રહેલી આધુનિક સુવિધાઓ મુસાફરોના અનુભવને વધુ વધારશે. આ ઉપરાંત, આ પ્રોજેક્ટ પ્રાદેશિક વેપાર, કૃષિ અને પર્યટનને પણ વેગ આપશે, જેનાથી સ્થાનિક અર્થતંત્ર મજબૂત બનશે. બાંધકામ અને કામગીરી દ્વારા પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગારીની તકો ઊભી થશે અને સમગ્ર પ્રદેશનો વિકાસ થશે.

આ પ્રોજેક્ટ ભારતીય રેલ્વેની વિકાસ અને જન કલ્યાણ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાનું પ્રતીક છે. વિભાગના અંતિમ નિરીક્ષણ અને સલામતી મંજૂરી પછી ટૂંક સમયમાં આ રૂટ પર ટ્રેન સંચાલન શરૂ કરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:


અમદાવાદ: પશ્ચિમ રેલ્વેના અમદાવાદ ડિવિઝનના હિંમતનગર-ખેડબ્રહ્મા સેક્શન (લગભગ 55 કિમી)નું ગેજ કન્વર્ઝન કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયું છે. જેનું સેફ્ટી ઇન્સ્પેક્શન 12 ઓગસ્ટથી 14 ઓગસ્ટ 2025 દરમિયાન રેલ્વે સેફ્ટી કમિશનર (CRS) પશ્ચિમ રેલ્વે દ્વારા કરવામાં આવશે.

હિંમતનગર-ખેડબ્રહ્મા સેક્શન (લગભગ 55 કિમી)ના ગેજ કન્વર્ઝન પ્રોજેક્ટને 2 જૂન 2022 ના રોજ રેલ્વે બોર્ડ દ્વારા 482.42 કરોડ રૂપિયાના અંદાજિત ખર્ચે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. હિંમતનગર અને ખેડબ્રહ્મા વચ્ચે મહાદેવપુરા, જાદર, વડાલી અને ઇડર સ્ટેશન પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. આ નવી બ્રોડગેજ લાઇનની ડિઝાઇન મહત્તમ ગતિ 110 કિમી પ્રતિ કલાક નક્કી કરવામાં આવી છે અને આ લાઇનમાં આધુનિક 260 મીટર લાંબી 60 કિગ્રા-આર 260 ગ્રેડ 20 રેલ પેનલ સાથે એક નવો બ્રોડગેજ ટ્રેક નાખવામાં આવ્યો છે, જે ટ્રેનોની ગતિ અને સંચાલન ક્ષમતામાં નોંધપાત્ર સુધારો કરશે. આ રેલ વિભાગના અંતિમ નિરીક્ષણ અને સલામતી મંજૂરી પછી, આ રૂટ પર ટ્રેનોનું સંચાલન શરૂ કરવામાં આવશે. અસારવાથી ખેડબ્રહ્મા સુધી સીધી રેલ કનેક્ટિવિટી શક્ય બનશે.

અમદાવાદ ડિવિઝનના હિંમતનગર-ખેડબ્રહ્મા સેક્શનનું ગેજ કન્વર્ઝન કાર્ય પૂર્ણ
અમદાવાદ ડિવિઝનના હિંમતનગર-ખેડબ્રહ્મા સેક્શનનું ગેજ કન્વર્ઝન કાર્ય પૂર્ણ (ETV Bharat Gujarat)

આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ, એક મહત્વપૂર્ણ પુલ (15x18.3 મીટર કમ્પોઝિટ ગર્ડર), 09 મુખ્ય પુલ, 40 નાના પુલ બનાવવામાં આવ્યા છે. અગાઉ આ વિભાગમાં 38 લેવલ ક્રોસિંગ હતા, જેમાંથી 37 દૂર કરવામાં આવ્યા છે અને તેમની જગ્યાએ લિમિટેડ હાઇટ સબવે (LHS) બનાવવામાં આવ્યો છે અને એકમાત્ર લેવલ ક્રોસિંગ નંબર 86 ને જેમનો તેમ રાખવામાં આવ્યો છે. રેલ્વે લાઇન પર ફેન્સિંગનું કામ પણ ચાલુ છે.

આ ગેજ કન્વર્ઝન પ્રોજેક્ટ મુસાફરો અને પ્રદેશને ઘણા ફાયદાઓ પ્રદાન કરશે. મુસાફરોને હવે વધુ સારી અને ઝડપી રેલ કનેક્ટિવિટી મળશે, ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતના આદિવાસી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં. સુધારેલા માળખાગત સુવિધાઓ અને આધુનિક સલામતી પગલાં સાથે મુસાફરી હવે વધુ સુરક્ષિત અને વધુ અનુકૂળ બનશે.

સ્ટેશનો પર વિકસાવવામાં આવી રહેલી આધુનિક સુવિધાઓ મુસાફરોના અનુભવને વધુ વધારશે. આ ઉપરાંત, આ પ્રોજેક્ટ પ્રાદેશિક વેપાર, કૃષિ અને પર્યટનને પણ વેગ આપશે, જેનાથી સ્થાનિક અર્થતંત્ર મજબૂત બનશે. બાંધકામ અને કામગીરી દ્વારા પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રોજગારીની તકો ઊભી થશે અને સમગ્ર પ્રદેશનો વિકાસ થશે.

આ પ્રોજેક્ટ ભારતીય રેલ્વેની વિકાસ અને જન કલ્યાણ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાનું પ્રતીક છે. વિભાગના અંતિમ નિરીક્ષણ અને સલામતી મંજૂરી પછી ટૂંક સમયમાં આ રૂટ પર ટ્રેન સંચાલન શરૂ કરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:


For All Latest Updates

TAGGED:

RAILWAY GAUGE CONVERSIONHIMMATNAGAR KHEDBRAHMA SECTIONAHMEDABAD DIVISIONGAUGE CONVERSION WORKRAILWAY GAUGE CONVERSION

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.