બંદોબસ્ત પછી "રમઝટ", નવસારી પોલીસ પરિવારો મોકળા મને ગરબે ઘૂમ્યા
સમગ્ર નવરાત્રી દરમિયાન સુરક્ષા માટે ફરજ પર રહેલા તમામ પોલીસ અધિકારી અને જવાનો માટે ખાસ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.
Published : October 4, 2025 at 12:26 PM IST
નવસારી : નવરાત્રીના પાવન પર્વમાં જ્યારે આખું ગુજરાત ગરબાના રંગમાં રંગાયું હતું, ત્યારે નવસારી જિલ્લાના પોલીસ જવાનો સુરક્ષા માટે ખડે પગે ફરજ બજાવી રહ્યા હતા. શહેરમાં કોમર્શિયલ તેમજ શેરી ગરબામાં લોકોથી ભરેલા મેદાનમાં શાંતિ જળવાઈ રહે, કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને-તે માટે પોલીસ સતત સતર્ક રહી હતી.
આ કર્તવ્યપાલન વચ્ચે, પોતાની પોતાની ફરજ પર રહેલા જવાનો માટે એક ખાસ પ્રસંગ યોજાયો હતો. નવસારી જિલ્લા પોલીસ વડા રાહુલ પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ "રમઝટ " ગરબામાં પોલીસ જવાન અને તેમના પરિવાર માટે રાસ ગરબાના કાર્યક્રમનું આયોજન થયું.
નવસારી પોલીસ ટીમ ગરબે ઘૂમી
આ પ્રસંગે અનેક પોલીસ અધિકારીઓ અને જવાનો પોતાના પરિવાર સાથે ટ્રેડિશનલ વસ્ત્રોમાં હરખભેર હાજર રહ્યાં અને ગરબાના સૂરમાં ઢોલના તાલે ઝૂમી ઉઠ્યા. નવ દિવસ બાદ આ મોકળાશના પળોએ પરિવારોને ખુશીનો અવસર આપ્યો અને એકતા તથા માનવતાનું સુંદર દર્શન કરાવ્યું.
નવરાત્રી દરમિયાન ખડેપગે રહી નવસારી પોલીસ
નવરાત્રીના નવ દિવસ દરમિયાન નવસારી શહેર સહિત જિલ્લામાં અનેક ઠેકાણે કોમર્શિયલ તેમજ શેરી મહોલ્લામાં ગરબાના આયોજન થયા હતા. નવરાત્રીમાં લોકો માતાજીની ભક્તિમાં મગ્ન બને છે અને નવ દિવસ ગરબે ઘૂમી માતાજીની આરાધના કરતા હોય છે. ત્યારે મોડી રાત સુધી ચાલતા ગરબામાં કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને, એ માટે જિલ્લા પોલીસના જવાનો ખડે પગે બંદોબસ્તમાં તૈનાત હોય છે.
નવસારી પોલીસ પરિવારો માટે ખાસ આયોજન
નવરાત્રીના નવ દિવસ દરમિયાન પોલીસકર્મીઓ ફરજ પર હોવાથી પરિવારજનો પણ તેમના વિના ગરબા રમવામાં મૂંઝાતા હોય છે. આજે જિલ્લા પોલીસ વડા રાહુલ પટેલ દ્વારા રમઝટ 2.0 માં જિલ્લા પોલીસના અધિકારીઓ, જવાનો તેમજ તેમના પરિવાર માટે ગરબાનું વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. નવ દિવસો સુધી સતત બંદોબસ્તમાં રહેલા પોલીસ જવાનો આજે ગરબાના સૂરમાં અને ઢોલના તાલે મન મૂકીને ઝુમ્યા હતા.
નવસારી જિલ્લા પોલીસ વડા રાહુલ પટેલે પણ પોતાના પોલીસ જવાનોનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. જિલ્લા પોલીસ વડા રાહુલ પટેલે પણ સ્ટેજ પરથી જવાનોના ઉત્સાહમાં વધારો કર્યો અને આવા કાર્યક્રમો પોલીસે જ નહીં, પણ સમાજને પણ એક ઊંડો સંદેશ આપે છે – કે “સેવાનું પણ એક મન છે, જેને પણ ખુશી જોઈએ છે.”
