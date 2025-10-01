પોલીસ અને પંચમહાલ સેફ ફાઉન્ડેશન દ્વારા ગરબા મહોત્સવ 2025નું આયોજન, પોલીસ કર્મચારીઓએ ગરબાની મોજ માણી
ગરબા રસિકો માતાજીની આરતી દર્શન કરીને ગરબામાં જોડાયા હતા. પોલીસ કર્મચારીઓએ પણ ગરબાની મોજ માણી હતી.
પંચમહાલ : જીલ્લાના ગોધરા ખાતે આવેલા પોલીસ હેડક્વાર્ટરના પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સેફ પંચમહાલ ફાઉન્ડેશન તેમજ પંચમહાલ પોલીસના સંયુક્ત ઉપક્રમે ગરબા મહોત્સવ 2025નું ભવ્ય આયોજન કરવામા આવ્યુ છે. પહેલા નોરતાથી મોટી સંખ્યામા ગરબા રસિકો ઉમટીને રાસ ગરબાની મોજ માણતા જોવા મળ્યા હતા.
આઠમના નવલા નોરતે મોટી સંખ્યામા ગરબા રસિકો ઉમટી પડ્યા હતા. માતાજીની આરતી દર્શન કરીને ગરબામાં જોડાયા હતા. પોલીસ કર્મચારીઓએ પણ ગરબાની મોજ માણી હતી.
પંચમહાલ પોલીસના સંયુક્ત ઉપક્રમે ગરબા મહોત્સવ 2025
પંચમહાલ જીલ્લાના ગોધરા શહેર સહિત અન્ય તાલુકા મથકોએ નવરાત્રી નિમીત્તે ગરબાનું આયોજન કરવામા આવ્યુ છે. નવરાત્રીનો તહેવાર તેના અંતિમ પડાવમાં છે. ગોધરા શહેરના પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે આવેલા પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે પાછલા વર્ષોથી નવરાત્રીનું આયોજન કરવામા આવે છે. આ વર્ષે પણ ભવ્ય આયોજન કરવામા આવ્યું છે. સેફ પંચમહાલ ફાઉન્ડેશન તેમજ પંચમહાલ પોલીસના સંયુક્ત ઉપક્રમે ગરબાનુ આયોજન કરવામા આવે છે.
ત્રણ જીલ્લાના સૌથી મોટા ગરબા
આ ગરબામાં કોઈ પાસ પદ્ધતિ ન હોવાના કારણે મોટી સંખ્યામાં ગરબા રસિકો ઉમટે છે. ખાસ કરીને પોલીસ કર્મચારીઓ બંદોબસ્તમા હોય છે. તેમના પરિવારો પણ ગરબા મહોત્સવમા જઈ શક્તા નથી. આ પોલીસ વિભાગ દ્વારા શરુ કરવામા આવેલા પોલીસ પરિવારો માટે ખુબ જ આર્શિવાદ સમાન બન્યા છે. તેમના સંતાનો,પરિવારો પણ ઘરે બેઠા જ નવરાત્રી પર્વેના ગરબાનો લાભ લઈ શકે છે. ત્રણ જીલ્લાના મહિસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ આ ત્રણ જીલ્લાના સૌથી મોટા ગરબા છે.
આઠમના નોરતે મોટી સંખ્યામા ભાવિકો ઉમટી પડ્યા હતા. આ ગરબા મહોત્સવમાં સીસીટીવી તેમજ ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત રાખવામા આવ્યો હતો, સાથે ખાણીપીણીના સ્ટોલ પણ ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા. નાના બાળકો સહિત, યુવક-યુવતીઓ, સહિત સૌ કોઈ ગરબામાં જોડાયા હતા.
શ્રીજી કલાવૃંદના તાલે સૌ કૌઈ ગરબે ગુમતા જોવા મળ્યા હતા. પોલીસ કર્મચારી બહેનોએ પણ નવરાત્રીના પહેરવેશમાં બંદોબસ્તની સાથે ગરબે ગુમતી જોવા મળી હતી. જીલ્લા પોલીસ વડા હરેશ દુધાતની દેખરેખ હેઠળ ખુબ સારી રીતે ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
