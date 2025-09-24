ETV Bharat / state

રાજપીપળામાં જનકલ્યાણ ટ્રસ્ટ દ્વારા ગરબા મહોત્સવ–2025નું આયોજન, મહિલાઓએ શેરી ગરબા સંસ્કૃતિને જીવંત રાખી

માંની આરાધના સમાન શેરી ગરબા સંસ્કૃતિને જીવંત રાખવા રાજપીપળાની જનકલ્યાણ ટ્રસ્ટ દ્વારા "નવરાત્રી શેરી ગરબા મહોત્સવ–2025"નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

જનકલ્યાણ ટ્રસ્ટ દ્વારા ગરબા મહોત્સવ–2025
જનકલ્યાણ ટ્રસ્ટ દ્વારા ગરબા મહોત્સવ–2025 (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 5:29 PM IST

નર્મદા : નવરાત્રી એટલે માં શક્તિના આરાધનાનો પર્વ નવરાત્રીમાં મહિલાઓ ગરબે ઘૂમી માં શક્તિની આરાધના કરે છે. હાલના સમયમાં ડી.જે.ના ઘોંઘાટિયા અવાજ વચ્ચે અસલ બે તાલી–ત્રણ તાલી જેવા પરંપરાગત ગરબા લુપ્ત થવા લાગ્યા છે. આવી પરિસ્થિતિમાં માંની આરાધના સમાન શેરી ગરબા સંસ્કૃતિને જીવંત રાખવા રાજપીપળાની જનકલ્યાણ ટ્રસ્ટ દ્વારા “નવરાત્રી શેરી ગરબા મહોત્સવ–2025”નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

જનકલ્યાણ ટ્રસ્ટ દ્વારા ગરબા મહોત્સવ–2025

શેરી ગરબા મહોત્સવ શાળા કેમ્પસ, વડિયા, રાજપીપળા ખાતે ધામધૂમપૂર્વક યોજાયો હતો. પરંપરાગત તાલ–લયના ગરબા સાથે રાજપીપળાની સ્થાનિક મહિલાઓ દ્વારા નૃત્યકલા અને સ્નેહસભર માહોલે સમગ્ર પરિસરને ભક્તિમય બનાવ્યો હતો. આ પ્રસંગે સમારંભન મુખ્ય મહેમાન તરીકે ડૉ. દર્શનાબેન દેશમુખ, ધારાસભ્ય, નાંદોદની વિશિષ્ટ ઉપસ્થિતિ રહી હતી,પરંતુ અસલ તો માની આરાધના માટે જે માથે ગરબી અને ઢોલના ધબકારે જાતે ગરબા ગાય એનેજ ગરબા કહેવાય, જે માટે આજે રાજપીપળાની મહિલાઓ દ્વારા ગ્રુપ બનાવી અસલ પ્રાચીન ગરબા ગાયા હતા, અને આ ગરબા હરીફાઈ યોજવામાં આવી હતી.

જનકલ્યાણ ટ્રસ્ટ દ્વારા ગરબા મહોત્સવ–2025 (ETV Bharat Gujarat)

જેને જોવા લોકટોળા ઉમટ્યા હતા અને આજની પેઢીને પ્રાચીન ગરબા ગાવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા, પરંતુ આજના આધુનિક યુગમાં કર્ણપ્રિય સંગીતના તાલે ગવાતા ગરબાનું સ્થાન ગોઘાટીયા ડીજે એ લેતા અસલ્લ સંગીત તો લુપ્તતાની આરે છે.

