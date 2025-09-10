દાહોદમાં ગરબા રસિકો નવરાત્રીની તૈયારીમાં વ્યસ્ત, 2 મહિના અગાઉ પ્રેક્ટિસ કરતા લોકો શું કહી રહ્યા છે, જાણો....
ગરબા ખેલૈયાઓ અત્યારથી જ ગરબા ક્લાસમાં જઈ નવા નવા સ્ટેપ સાથે ગરબાની તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત બન્યા છે.
Published : September 10, 2025 at 5:43 PM IST
દાહોદ : ગણેશ મહોત્સવ પૂર્ણ થતા જ દાહોદ જિલ્લાના ગરબા રસિકોમાં નવરાત્રીને લઈ અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ગરબા ખેલૈયાઓ અત્યારથી જ ગરબા ક્લાસમાં જઈ નવા નવા સ્ટેપ સાથે ગરબાની તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત બન્યા છે.
નવરાત્રી એટલે ગુજરાતનો પ્રખ્યાત તહેવાર, ગરબાનું નામ આવતા જ ગુજરાતીઓના પગ થનગનાટ કરવા લાગી જાય છે. નવરાત્રી શરૂ થતા જ ઉત્સાહભેર ગરબા રસિકો મોડી રાત સુધી ગરબા રમે છે, પણ થાકતા નથી. અવનવી ચણીયાચોળી ઘરેણા થી સજ્જ થઈ અલગ અલગ ગ્રુપ સાથે ગરબે ઝૂમતા હોય છે.
નવરાત્રીના 2 મહિના અગાઉથી ગરબા રસિકો ચણીયાચોળી તેમજ ઘરેણાની તૈયારીમાં લાગી જાય છે. દરેક નોરતે કયો ડ્રેસ પહેરવાનો તેનું પણ આયોજન કરતા હોય છે. સાથે જ ગરબા ક્લાસ જોઈન કરીને અલગ અલગ સ્ટેપ શીખીને પ્રાચીન ગરબાની સાથે અવનવા સ્ટેપની પ્રેક્ટિસ કરી નવરાત્રી પહેલા નવરાત્રીમાં ધૂમ મચાવવા તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે.
દાહોદના ગરબા રસિકોનું કહેવું છે કે, ગરબાના અમને એટલે શોખ છે, કે ક્યારે નવરાત્રી આવે અને અમે ગ્રુપ સાથે ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં ધૂમ મચાવીએ અને નવરાત્રી માટે અમે 2 મહિના પહેલાથી તૈયારી શરૂ કરી દઈએ છે. હાલ આખું ગ્રુપ ગરબા ક્લાસ જોઈન કરીને બધી જ પ્રકારના ગરબા શીખી રહ્યા છે, સાથે જ પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. ગ્રુપમાં અત્યારે નવરાત્રીને લઈ અનેરો ઉત્સાહ છે, અને અમે પૂરી તૈયારી સાથે ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં ઝૂમવા માટે ઉત્સુક છીએ.
શહેરમાં ચાલતા ગરબા ક્લાસિસોમાં ગરબા ખેલૈયાઓ નવરાત્રીના એક મહિના પહેલાથી જ જોડાય છે, અને ખૂબ ઉત્સાહ સાથે ગરબા શીખી રહ્યા છે. ગરબા રસિકોમાં નવરાત્રિને લઈ એક અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળે છે. પોતાના નોકરી ધંધા ઘર પરિવારના કામમાંથી પણ ખાસ ગરબા માટે સમય ફાળવીને ગરબા ક્લાસમાં પહોંચી ગરબાની પ્રેક્ટિસ અને નવા સ્ટેપ શીખવાનું ચૂકતા નથી.
આ પણ વાંચો :