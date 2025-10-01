ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં વરસાદ બાદ ગરબાને પાંચમી ઑક્ટોબર સુધી મંજૂરી: આયોજકોમાં મિશ્ર પ્રતિસાદ

પાછલા ચાર દિવસથી જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં સતત વરસાદી વાતાવરણને કારણે નવરાત્રિ દરમિયાન ગરબાનું આયોજન ખોરવાયું હતું.

જુનાગઢમાં વરસાદ બાદ ગરબાને પાંચમી ઑક્ટોબર સુધી મંજૂરી: આયોજકોમાં મિશ્ર પ્રતિસાદ
જુનાગઢમાં વરસાદ બાદ ગરબાને પાંચમી ઑક્ટોબર સુધી મંજૂરી: આયોજકોમાં મિશ્ર પ્રતિસાદ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 1, 2025 at 9:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: પાછલા ચાર દિવસથી જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં સતત વરસાદી વાતાવરણને કારણે નવરાત્રિ દરમિયાન ગરબાનું આયોજન ખોરવાયું હતું. છઠ્ઠા નોરતાથી એક પણ દિવસ ગરબા યોજાઈ શક્યા ન હતા. આને પગલે ગરબા આયોજકોએ જિલ્લા વહીવટી તંત્રને વરસાદને કારણે બગડેલા દિવસોની અવેજીમાં વધારાના દિવસો માટે ગરબા યોજવાની મંજૂરી આપવા રજૂઆત કરી હતી. સાંસદ અને ધારાસભ્યોની દરમિયાનગીરી બાદ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા 5 ઑક્ટોબર સુધી ગરબાની સમયમર્યાદા વધારવાની સ્વૈચ્છિક અને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

ગરબા આયોજકોનો પ્રતિસાદ

વણઝારી ચોક ગરબી મંડળના પ્રમુખ કિશોરભાઈએ ETV ભારત સાથેની વાતચીતમાં ગરબાના દિવસો વધારવાના નિર્ણયને આવકાર્યો છે. જોકે, તેમણે ઉમેર્યું કે, સતત વરસાદને કારણે લોકોમાં ગરબા પ્રત્યેનો ઉત્સાહ ઘટ્યો છે. દશેરા બાદ લોકો દિવાળીની તૈયારીઓ તરફ વળતા હોવાથી, પાંચમી ઑક્ટોબર સુધીની મંજૂરીને તેઓ આવકારે છે, પરંતુ ઉત્સાહ ઓછો જોવા મળે છે. વણઝારી ચોક ગરબી મંડળ આવતીકાલે વિધિવત રીતે બાળકોને લાહ્ણી આપી ગરબાનો સમાપન કરશે.

અન્ય આયોજકોનો પ્રતિભાવ

અન્ય ગરબા મંડળના આયોજક રસિકભાઈ પોપટે પણ 5 ઑક્ટોબર સુધી ગરબા યોજવાની મંજૂરીને આવકારી છે. તેઓ 4 ઑક્ટોબર સુધી ગરબાનું આયોજન કરવાની તૈયારીમાં છે. આ મંજૂરી નવરાત્રિ દરમિયાન લાગુ કરાયેલી સુરક્ષા, CCTV અને અન્ય શરતોને આધીન રહેશે. આયોજકો આ નિર્ણયને સકારાત્મક ગણાવે છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

GARBA ALLOWED TILL OCTOBER 5JUNAGADHMIXED REACTIONS FROM ORGANISERSNAVARATRI GUJARATJUNAGADH GARBA NAVRATRI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.