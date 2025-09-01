ETV Bharat / state

ગણપતિ બાપ્પાને પ્રિય 'મોદક'ની પરંપરા મહારાષ્ટ્રીયન રેસીપી, જુઓ... - MODAK

મહારાષ્ટ્રીયન પરંપરા અનુસાર ગણપતિના પ્રિય એવા ઘઉં અને ચોખાના મોદક કઈ રીતે બને છે, જુઓ સંપૂર્ણ પદ્ધતિ આ અહેવાલમાં...

ગણપતિ બાપ્પાને પ્રિય 'મોદક'
ગણપતિ બાપ્પાને પ્રિય 'મોદક' (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2025 at 9:13 AM IST

જૂનાગઢ : દેશભરમાં ગણપતિ ઉત્સવની ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે. સમગ્ર ગણપતિ ઉત્સવ દરમિયાન ગણપતિ બાપ્પાને વિવિધ ભોજન અને મિષ્ઠાન પ્રસાદ સ્વરૂપે આપવામાં આવે છે. ખાસ મહારાષ્ટ્રની પરંપરા અનુસાર ગણપતિ બાપ્પાને ચોખા અને ઘઉંમાંથી બનાવેલા મોદક પ્રસાદ રૂપે અર્પણ કરવાની ધાર્મિક પરંપરા છે. ચાલો જાણીએ મરાઠી પરંપરા અનુસાર બનતા ગણપતિના પ્રિય 'મોદક'ની રેસીપી...

ગણપતિ બાપ્પાને પ્રિય 'મોદક'

ગણપતિ બાપ્પાને પ્રિય 'મોદક'ની પરંપરા (ETV Bharat Gujarat)

ગણેશ ઉત્સવની ધૂમધામ સમગ્ર દેશમાં જોવા મળે છે. ખાસ મહારાષ્ટ્રમાં ગણપતિ દાદાને ઘઉં અને ચોખામાંથી તળેલા અને બાફેલા મોદક અર્પણ કરવાની વિશેષ પરંપરા છે. વિશ્વભરમાં વસતા મરાઠી પરિવારો આજે પણ ગણેશ ઉત્સવના આ દિવસો દરમિયાન ગણપતિ બાપાને ઘઉં અને ચોખામાંથી બનેલા મોદક પ્રસાદ તરીકે અર્પણ કરે છે. આ મોદક ગણપતિ દાદાને અતિ પ્રિય હોવાની પરંપરા મરાઠી સંસ્કૃતિમાં આજે પણ અકબંધ જોવા મળે છે.

ચોખાના બાફેલા મોદકની રેસીપી...
ચોખાના બાફેલા મોદકની રેસીપી... (ETV Bharat Gujarat)

ચોખાના બાફેલા મોદકની રેસીપી...

મોદક પણ કંઈ બાફીને બને ! આવો સવાલ સૌ કોઈને થાય, પરંતુ મરાઠી પરંપરા અનુસાર ચોખાના લોટમાંથી બાફેલા મોદક ગણપતિ દાદાને અર્પણ કરવાની એક પરંપરા છે. આ મોદક બનાવવા માટે એક વાટકી ચોખાનો લોટ, એક વાટકી દૂધ અને અડધી વાટકી પાણી ભેગું કરીને ગેસ પર ધીમા તાપે ઉકાળવું. જે ઉકળી ગયા બાદ તેમાં ઘી અને મીઠું નાખીને થોડો સમય રાખ્યા બાદ તેમાં ચોખાનો લોટ મેળવીને ખીચી બનાવવામાં આવે છે. ખીચી બની ગયા બાદ તેને ઠંડી કરવા રાખી મૂકવામાં આવે છે.

ચોખાના બાફેલા મોદકની રેસીપી... (ETV Bharat Gujarat)

ચોખાના મોદક માટે લીલા નાળિયેરનું છીણ, ગોળ, ઘી અને એલચી નાખીને પૂરણ તૈયાર કરવામાં આવે છે. જેમાં લીલા નાળિયેરના ખમણીને ધીમા તાપે થોડું ઘી નાખીને સાંતળી લેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેમાં ગોળ અને એલચી ઉમેરીને આ પૂરણ ઠંડુ થવા દેવામાં આવે છે. બાદમાં ચોખાના લોટમાંથી પૂરી વણીને પહેલેથી તૈયાર રાખેલું પૂરણ આ પૂરીમાં વચ્ચે મૂકીને તેને મોદકનો આકાર આપવામાં આવે છે. અંતે વરાળથી મોદકને 10-15 મિનિટ સુધી બાફવામાં આવે છે, અને પછી આ મોદક બિલકુલ તૈયાર હોય છે.

ગણપતિ બાપ્પાને પ્રિય 'મોદક'
ગણપતિ બાપ્પાને પ્રિય 'મોદક' (ETV Bharat Gujarat)

ઘઉંના લોટના તળેલા મોદકની રેસીપી...

ઘઉંના લોટમાંથી પણ મોદક બનાવવામાં આવે છે. પ્રથમ ઘઉંનો લોટ અને થોડો રવો ભેગા કરીને ઘીનું મોણ નાખીને પૂરી બને તે પ્રકારે લોટ તૈયાર કરવામાં આવે છે. મોદકના પૂરણ તરીકે તલ, સુકુ કોપરું, એલચી, સાકર અથવા ગોળ કે ખાંડનો ઉપયોગ કરીને પૂરણ તૈયાર કરવામાં આવે છે. સુકેલા કોપરાને ખમણીને તેને ઘીમાં નાખી અને સાંતળી લેવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે તલને પણ ઘીમાં નાખીને સાંતળી લેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેમાં સાકર, ગોળ કે ખાંડ કોઈ એક ગળપણ નાખીને ધીમા તાપે શેકવામાં આવે છે.

ઘઉંના લોટના તળેલા મોદકની રેસીપી... (ETV Bharat Gujarat)

પૂરણ શેકાઈ ગયા બાદ તેમાં એલચી અને જાયફળ ઉમેરીને પૂરણનો માવો તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ માવો પહેલેથી જ તૈયાર રાખવામાં આવેલા ઘઉં અને રવાના લોટમાંથી બનેલી પૂરીની વચ્ચે રાખીને તેને મોદકનું સ્વરૂપ આપી ધીમા તાપે તેલમાં તળી લેવામાં આવે છે. જે બ્રાઉન કલરના થાય ત્યારે ઘઉંના લોટમાંથી બનેલા મોદક બિલકુલ તૈયાર થઈ જાય છે. ચોખાના લોટમાંથી બનતા બાફેલા મોદક જેમ જ ઘઉંના લોટમાંથી પણ બાફેલા મોદક બને છે.

ગણપતિ બાપ્પાને પ્રિય 'મોદક'
ગણપતિ બાપ્પાને પ્રિય 'મોદક' (ETV Bharat Gujarat)

