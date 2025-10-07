ETV Bharat / state

ટ્રેનમાંથી ઝડપાયો ગાંજાનો જથ્થો, રેલવે પોલીસને મળી મોટી સફળતા

વડોદરા રેલવે પોલીસને મિશન ક્લીન સ્ટેશન અંતર્ગત મોટી સફળતા મળી છે, જેમાં 26 કિલોગ્રામ ગાંજાનો જથ્થો ઝડપાયો છે.

રેલવે પોલીસને મળી મોટી સફળતા
રેલવે પોલીસને મળી મોટી સફળતા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 7, 2025 at 10:16 AM IST

વડોદરા : રાજ્યમાં નશાકારક પદાર્થોની હેરાફેરી રોકવા માટે શરૂ કરેલ “મિશન ક્લીન સ્ટેશન” હેઠળ વડોદરા રેલવે પોલીસે મોટું ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. આ ઓપરેશન દરમિયાન વડોદરા અને સુરત રેલ્વે સ્ટેશનમાંથી કુલ 26 કિલોગ્રામ ગાંજાનો જથ્થો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. આ જથ્થાની બજાર કિંમત અંદાજે રૂ. 2.76 લાખ જેટલી હોવાનું પોલીસ સૂત્રો દ્વારા જાણવા મળ્યું છે.

વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર મળી બિનવારસી બેગ

રાજ્યમાં રેલ્વે માર્ગે નશાકારક પદાર્થોની હેરાફેરી વધતી હોવાની માહિતી મળ્યા બાદ વેસ્ટર્ન રેલવે વડોદરાના SP અભય સોનીના માર્ગદર્શન હેઠળ ચુસ્ત ચેકિંગ ડ્રાઇવ શરૂ કરવામાં આવી હતી. વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર તૈનાત ડોગ સ્ક્વોડની મદદથી ટ્રેનોમાં તપાસ શરૂ કરવામાં આવી.

તપાસ દરમિયાન અમદાવાદ-પુરી એક્સ્પ્રેસના S1 કોચ તથા જનરલ કોચના કોરિડોરમાં બિનવારસી સ્થિતિમાં રાખેલ થેલી મળી આવી. ડોગ સ્ક્વોડે સંદિગ્ધ પ્રતિક્રિયા આપતા પોલીસે થેલી ખોલી તપાસ કરતા અંદાજે 15 કિલોગ્રામ ગાંજો મળી આવ્યો. કોઈ વ્યક્તિ માલિકી દાખવવા આગળ ન આવતા પોલીસે જથ્થો જપ્ત કરી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

ટ્રેનમાંથી ઝડપાયો ગાંજાનો જથ્થો (ETV Bharat Gujarat)

સુરત રેલ્વે સ્ટેશન પર એક ઈસમ ઝડપાયો

બીજી તરફ સુરત રેલ્વે સ્ટેશન પર દોંડ-ગ્વાલિયર એક્સપ્રેસમાં પણ ગાંજાની હેરાફેરી થતી હોવાની ગુપ્ત માહિતીના આધારે રેલવે પોલીસે ચેકિંગ શરૂ કર્યું. તપાસ દરમિયાન ઓડિશાના રહેવાસી એક શંકાસ્પદ મુસાફર દીપક સ્વાઈને રોકી તેની બેગ તપાસતા 11 કિલોગ્રામ ગાંજો મળી આવ્યો હતો.

પોલીસે તરત જ દીપક સ્વાઈને કસ્ટડીમાં લઈ જથ્થો જપ્ત કર્યો. શરૂઆતની તપાસમાં ખુલ્યું કે દીપક સ્વાઇ આ જથ્થો ઓડિશાથી ગુજરાતમાં સપ્લાય કરવા માટે લાવ્યો હતો. હાલ પોલીસ તેની પૂછપરછ કરી રહી છે કે તે કોઈ મોટી નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલો છે કે નહીં.

કુલ 26 કિલોગ્રામ ગાંજો જપ્ત

આ સમગ્ર કાર્યવાહી અંગે વેસ્ટર્ન રેલવે SP અભય સોનીએ જણાવ્યું કે, રાજ્યમાં રેલ્વે માર્ગે થતા નશાકારક પદાર્થોના પ્રવાહને અટકાવવા માટે ‘મિશન ક્લીન સ્ટેશન’ અંતર્ગત નિયમિત ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. વડોદરા અને સુરત બંને સ્થળે સ્નિફર ડોગની મદદથી સફળ ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું છે. જપ્ત કરેલ કુલ 26 કિલોગ્રામ ગાંજાની કિંમત રૂ. 2.76 લાખ છે. આરોપીની પૂછપરછ બાદ વધુ માહિતી બહાર આવવાની સંભાવના છે.

પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી

રેલવે પોલીસે વડોદરા અને સુરત બંને કેસમાં અલગ-અલગ ગુનો નોંધ્યા છે. વડોદરા કેસમાં બિનવારસી થેલી મળી આવેલ હોવાથી પોલીસે અજાણ્યા વ્યક્તિ સામે ગુનો દાખલ કર્યો છે, અને CCTV ફૂટેજના આધારે તપાસ હાથ ધરી છે.

સુરત કેસમાં આરોપી દીપક સ્વાઇની પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું છે કે તે ગાંજો ઓડિશા અને આંધ્ર પ્રદેશની સરહદ પરથી લાવે છે. પોલીસ હવે તેની સાથે જોડાયેલા અન્ય વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.

નશાખોરી વિરુદ્ધ રેલવે પોલીસની જાગૃતિ

રેલવે પોલીસ વિભાગ દ્વારા મુસાફરોને પણ અપીલ કરવામાં આવી છે કે કોઈ અજાણી વ્યક્તિ પાસેથી સામાન રાખવાની વિનંતી સ્વીકારવી નહીં. જો કોઈ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ જોવા મળે તો તાત્કાલિક રેલવે પોલીસને જાણ કરવી. મિશન ક્લીન સ્ટેશન અભિયાન હેઠળ રેલવે સ્ટેશનો અને ટ્રેનોમાં નિયમિત ચેકિંગ ચાલુ રહેશે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આગામી દિવસોમાં વધુ સ્ટેશનો પર અચાનક તપાસ કરવામાં આવશે જેથી રેલ માર્ગે થતા નશાના વેપારને સંપૂર્ણપણે રોકી શકાય.

