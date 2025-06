ETV Bharat / state

ગંગા અવતરણ દિવસ : સોમનાથમાં ગંગા દશેરાની ભવ્ય ઉજવણી, મહાદેવને ગંગાજળનો અભિષેક - GANGA DUSSEHRA

ગંગા અવતરણ દિવસ ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : June 5, 2025 at 9:06 AM IST | Updated : June 5, 2025 at 10:47 AM IST 2 Min Read

ગીર સોમનાથ : જેઠ મહિનાના શુક્લ પક્ષની દશમના દિવસે ગંગા મૈયાનું પૃથ્વી પર અવતરણ થયું હતું, જેથી આ દિવસે ગંગા દશેરાનો તહેવાર મનાવવામાં આવે છે. ગંગા મૈયાનું પૃથ્વી પર અવતરણ પૃથ્વી પરના તમામ જીવવા માટે કલ્યાણકારી માનવામાં આવે છે. જેથી ગંગા મૈયાની આરતી કરીને તેમના વધામણા કરવામાં આવે છે. ગંગા અવતરણ દિવસ : જેઠ મહિનાની શુક્લ પક્ષની દશમના દિવસે ગંગા દશેરાનો તહેવાર મનાવવામાં આવે છે. પાછલા ઘણા વર્ષોથી સોમનાથ નજીક ત્રિવેણી સંગમ ઘાટ ખાતે ગંગા દશેરાનું પૂજન અને મહાઆરતીનું આયોજન પણ થાય છે. જેમાં મોટી સંખ્યામાં શિવભક્તો મા ગંગાની મહા આરતીમાં સામેલ થઈને ગંગા દશેરાનો તહેવાર મનાવતા હોય છે. ગંગા દશેરાની ભવ્ય ઉજવણી : સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા પણ ગંગા દશેરાનું પર્વ મનાવવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે, આજના દિવસે ગંગા માતાનું પૃથ્વી પર અવતરણ થયું હતું. તેને લઈને જેઠ મહિનાની શુક્લ પક્ષની દશમના દિવસે ગંગા દશેરાનો તહેવાર મનાવાય છે. સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા આજે મહાદેવ પર જળાભિષેક કરીને ગંગા દશેરાનો તહેવાર મનાવવામાં આવશે. જેમાં સોમનાથ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ અને પંડિતો સહિત મોટી સંખ્યામાં શિવ ભક્તો પણ જોડાશે. ત્રિવેણી ખાતે મહા આરતીનું આયોજન : ગંગા દશેરાના તહેવારની ઉજવણીનું આયોજન હિરણ કપિલા અને સરસ્વતી નદીના ત્રિવેણી સંગમ ઘાટ ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. આ જગ્યા પર ત્રણેય નદીઓનું મેરામણ સાથે સંગમ થાય છે. આ એ જ જગ્યા છે કે, જ્યાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ તેમના બાંધવોની મુક્તિ માટે તર્પણ પણ કર્યું હતું. જેથી ગંગા દશેરાની ઉજવણી ત્રિવેણી સંગમ ઘાટ ખાતે વિશેષ મહત્વની બની રહી હતી. ગંગા દશેરાનું મહત્વ

