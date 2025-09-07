ETV Bharat / state

સુરત જિલ્લામાં ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન કુલ ચાર ડૂબ્યા, એકનો મૃતદેહ મળ્યો, 1 ગૂમ

સુરત જિલ્લામાં ગણેશ ઉત્સવના આનંદ-ઉમંગભર્યા માહોલ વચ્ચે બે કરૂણ ઘટનાઓએ શોક પ્રસરાવી દીધો છે.

સુરત જિલ્લામાં ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન કુલ ચાર ડૂબ્યા
સુરત જિલ્લામાં ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન કુલ ચાર ડૂબ્યા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2025 at 12:24 PM IST

1 Min Read

સુરત: સુરત જિલ્લામાં ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન બે અલગ-અલગ ઘટનાઓમાં બે યુવાનોના ડૂબી જવાથી કરુણ મોત થયા છે. કુલ ચાર યુવાનો પાણીમાં ડૂબ્યા હતા, જેમાં બેનો બચાવ થયો હતો, જ્યારે એક નું મોત નીપજ્યું છે. એક હજુ લાપતા છે. આ ઘટનાઓને કારણે ગણેશ ઉત્સવના માહોલમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે.

મહુવા અને ઉમરપાડામાં બની ઘટના

સુરત જિલ્લાના મહુવા તાલુકામાં કાચલ ગામ પાસે આવેલી ખાડીમાં ગણેશ વિસર્જન માટે ગયેલા ત્રણ યુવાનો પાણીમાં ડૂબી ગયા હતા. તેમાંથી બે યુવાનોનો આબાદ બચાવ થયો હતો, પરંતુ 37 વર્ષીય ચેતન ચૌધરી નામના યુવાનનો કોઈ પત્તો લાગ્યો ન હતો. મોડી રાત્રે તેમને શોધવા માટે બારડોલી ફાયર વિભાગની ટીમ દ્વારા શોધખોળ ચાલુ છે.

સુરત જિલ્લામાં ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન કુલ ચાર ડૂબ્યા
સુરત જિલ્લામાં ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન કુલ ચાર ડૂબ્યા (Etv Bharat Gujarat)

ઉત્સવનો ઉમંગ શોકમાં ફેરવાયો

બીજી ઘટના ઉમરપાડા તાલુકાના વાડી ગામના રેટા ફળિયામાં બની હતી. ત્યાંના રહેવાસીઓ ગણેશ પ્રતિમાનું વિસર્જન કરવા માટે નજીકની વીરા નદીમાં ગયા હતા. નદીમાં પાણીનો પ્રવાહ તેજ હોવાથી વિજયભાઈ છનાભાઈ ચૌધરી પ્રવાહમાં તણાઈ ગયા હતા અને ડૂબી જવાથી તેમનું મોત નિપજ્યું હતું.

ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન બે કરૂણ ઘટના
ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન બે કરૂણ ઘટના (Etv Bharat Gujarat)

સ્થાનિક સરપંચ અને લોકોની મદદથી વિજયભાઈનો મૃતદેહ નદીમાંથી શોધી કાઢવામાં આવ્યો હતો. વિજયભાઈ અપરણિત હતા અને ખેતી કામ કરતા હતા.

આ કરુણ ઘટનાઓ બાદ સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા નદી અને ખાડી કિનારે વધુ સાવચેતી રાખવા અને લોકોને સલામત સ્થળોએ જ વિસર્જન કરવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. આસ્થા સાથે ઉત્સવ મનાવતા લોકો માટે સલામતી જાળવવી ખૂબ જરૂરી છે.

  1. સુરત જિલ્લામાં ગણપતિ વિસર્જન માટે વ્યાપક તૈયારી, 3000થી વધુ પ્રતિમાઓનું થશે વિસર્જન
  2. સુરત: પૂર્વ કોંગ્રેસ નેતા અને એડવોકેટ ફિરોઝ પઠાણનો તાપી નદીમાંથી મૃતદેહ મળ્યો

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH VISARJAN IN SURATYOUTH DROWNED WHILE GANESH VISARJANSURAT NEWSGANESH CHATURTHI 2025GANESH VISARJAN 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.