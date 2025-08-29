ETV Bharat / state

વાપીમાં ગણેશજી થકી લોક સમસ્યાને મળી વાચા, અધૂરા બ્રિજ પર ચાબખા મારતો અનોખો પંડાલ

વાપીમાં તોડી પાડવામાં આવેલા જૂના બ્રિજની યાદ તાજી કરતા થીમ સાથે ગણેશ પંડાલ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું.

ભાગ્યોદય મિત્ર મંડળ ગણેશ પંડાલ
ભાગ્યોદય મિત્ર મંડળ ગણેશ પંડાલ (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 29, 2025 at 2:32 PM IST

વલસાડ : વાપીના પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારને જોડતો 25 વર્ષ જૂનો રેલવે ફ્લાય ઓવરબ્રિજ જર્જરિત બનતા 2022 માં તોડી પાડવામાં આવ્યો હતો. જે બાદ નવા બ્રિજનું નિર્માણ કાર્ય હાથ ધરાયું હતું, પરંતુ ત્રણ વર્ષ થયા છતાં આ બ્રિજ તૈયાર થયો નથી. જેના કારણે વાપીની જનતા અત્યંત હાલાકી ભોગવી રહી છે. આ સમસ્યાને ઉજાગર કરતી થીમ પર એક ગણેશ પંડાલ વાપીમાં છે, જેણે લોકોનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું છે.

ભૂતકાળ બનેલો વાપીનો ફ્લાય ઓવરબ્રિજ : વાપીના પૂર્વ અને પશ્ચિમ ભાગની વચ્ચેથી પસાર થતા રેલવે ટ્રેક ઉપર રેલવે ફ્લાય ઓવરબ્રિજ હતો. વાપીના પૂર્વ ભાગથી પશ્ચિમ ભાગમાં આવતા જતા મોટાભાગે ભારે વાહનો આ બ્રિજનો ઉપયોગ કરતા હતા. રોજિંદા અંદાજે 50 હજાર કરતાં વધુ વાહનો આ બ્રિજ પરથી પસાર થતા હતા. નાના-મોટા વાહનો માટે તેમજ દમણ તરફ જવા માટે આ ફ્લાય ઓવરબ્રિજ ખૂબ ઉપયોગી હતો.

વાપીમાં ગણેશજી થકી લોક સમસ્યાને મળી વાચા (ETV Bharat Gujarat)

140 કરોડના ખર્ચે નવા બ્રિજનું નિર્માણકાર્ય : વાપી દમણ અને સેલવાસના લોકો માટે વાપી રેલવે ફ્લાય ઓવરબ્રિજ વાહનચાલકો અને ઉદ્યાગ જગત માટે જીવ દોરી સમાન હતો. પરંતુ વર્ષ 1997 માં બન્યા બાદ જર્જરિત બનતા 25 વર્ષ બાદ તેને તોડી નાખવામાં આવ્યો છે. હાલ માત્ર એક રેલવે અંડરબ્રિજ અને એક રેલવે ફાટક બે વૈકલ્પિક માર્ગો જ દમણ જવા માટે કે વાપી પશ્ચિમમાં જવા બચ્યા છે. જે વાહનચાલકો અને સ્થાનિકો માટે ખૂબ પીડાદાયક છે.

"જુના બ્રિજ સાથે અનેક યાદો જોડાયેલી છે. પહેલા ચલાથી ગુંજન જવા માટે 20 મિનિટ જેટલો સમય થતો, જ્યારે હવે ફાટક બંધ હોય તો ઓછામાં ઓછા એક કલાકનો સમય લાગે છે." -- ભાગ્યોદય ગણેશ મિત્ર મંડળ

ત્રણ વર્ષથી નિર્માણાધીન બ્રિજ, ક્યારે બનશે?

જૂનો બ્રિજ તોડી પડવામાં આવ્યા બાદ 140 કરોડના ખર્ચે નવા બ્રિજનું નિર્માણકાર્ય શરુ થયું હતું. પરંતુ ત્રણ વર્ષ થવા આવ્યા અને મંથર ગતિએ ચાલતા કામને કારણે હજુ સુધી બ્રિજ તૈયાર થઈ શક્યો નથી. જેના કારણે વાપીના લોકો, ખાસ કરીને વાહનચાલકોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે. પૂર્વથી પશ્ચિમમાં રોજિંદા આવતા-જતા અનેક વેપારીઓ માટે રેલવે ફાટક જ એક વૈકલ્પિક રસ્તો છે. ત્યાં પણ ફાટક બંધ રહેતા ટ્રાફિક જામમાં ઉભેલા લોકો પરેશાન થાય છે અને આજે પણ જુના બ્રિજને યાદ કરી રહ્યા છે.

જૂના બ્રિજની યાદ તાજી કરતી થીમ
જૂના બ્રિજની યાદ તાજી કરતી થીમ (ETV Bharat Gujarat)

ભાગ્યોદય ગણેશ મંડળની અનોખી પહેલ : વાપીમાં ચલા વિસ્તારમાં (પશ્ચિમ) આવેલ ભાગ્યોદય સોસાયટી દમણ રોડ ઉપર 10 દિવસના ગણેશજીની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. આ મંડળે જૂના બ્રિજની યાદ તાજી કરવાની સાથે વાપીની મોટી સમસ્યા ઉપર ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું છે. વાપીમાં વિવિધ ગણેશ મંડળો અલગ-અલગ થીમ પર ગણેશ પંડાલ બનાવે છે, ત્યારે ભાગ્યોદય સોસાયટીના યુવાનો દ્વારા વાપીની જીવાદોરી સમાન જુના બ્રિજનું મોડેલ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. સાથે જ લોકોને પડતી મુશ્કેલીને પણ દર્શાવી છે.

જૂના બ્રિજની યાદ તાજી કરતી થીમ
જૂના બ્રિજની યાદ તાજી કરતી થીમ (ETV Bharat Gujarat)

વર્ષો જૂની શ્રી જયશ્રી ટોકીઝના સંભારણા

વર્ષો પહેલા વાપીના ચલા વિસ્તારમાં શ્રી જયશ્રી ટોકીઝ હતી. આ બિલ્ડીંગ પણ હાલમાં હયાત નથી અને તેના સ્થાન પર એક મોટું શોપિંગ સેન્ટર બની ચૂક્યું છે. પરંતુ વર્ષો પહેલા ફિલ્મી રસિયાઓ માટે આ ટોકીઝ જાણીતી હતી. તેની સાથે જોડાયેલા સંભારણા અદલ એ જ સ્વરૂપમાં શ્રી જયશ્રી ટોકીઝની થીમ દ્વારા પ્રસ્તુત કરવામાં આવી છે. અહીં આવનાર તમામ લોકો આ જોઈને જુના સંભારણા યાદ કરી રહ્યા છે.

GANESH PANDAL THEMEVAPI RAILWAY FLYOVER BRIDGEGANESHOTSAV 2025વાપીનો ફ્લાય ઓવરબ્રિજVAPI PUBLIC ISSUE

