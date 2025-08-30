અમદાવાદ : સમગ્ર દેશમાં ગણેશ ચતુર્થીનો તહેવાર ભક્તિ અને ઉલ્લાસ સાથે ઉજવાઈ રહ્યો છે. ઠેર ઠેર "ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા"ના જયઘોષથી વાતાવરણ ગુંજી રહ્યું છે. અમદાવાદમાં પણ આ મહોત્સવની ધામધૂમ જોવા મળી રહી છે. ગણેશજીને વિઘ્નહર્તા અને સુખકર્તા તરીકે પૂજવામાં આવે છે અને આ દસ દિવસના ઉત્સવ દરમિયાન ભક્તો વિવિધ થીમ આધારિત પંડાલો તૈયાર કરીને સમાજને એકતા અને સકારાત્મકતાનો સંદેશ આપે છે.
આવી જ એક હૃદયસ્પર્શી અને અનોખી પહેલ જુના અમદાવાદના ઘીકાંટા વિસ્તારમાં કોર્ટ પાસે કરવામાં આવી છે. અહીં ગણેશ પંડાલની થીમ તાજેતરમાં બનેલી એક કરુણ ઘટના પર આધારિત છે, જે 12 જૂનના રોજ થયેલી વિમાન દુર્ઘટનાના મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરે છે.
AI-171 પ્લેન ક્રેશ સાઈટની થીમ : આ ગણેશ પંડાલમાં AI-171 પ્લેન ક્રેશ સાઈટનું હૃદયદ્રાવક દ્રશ્ય ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. પંડાલમાં રેતી, ઈંટો અને લાકડાનો ઉપયોગ કરીને એ દ્રશ્યને વાસ્તવિકતાનો ઓપ આપવામાં આવ્યો છે, જ્યાં વિમાન BJ મેડિકલ કોલેજ હોસ્ટેલની ઇમારત સાથે અથડાયું હતું. આ થીમમાં માત્ર દુર્ઘટનાની ભયાનકતા જ નહીં, પરંતુ તે સમયે માનવતા અને સેવાભાવનાના દર્શન કરનાર પાત્રોને પણ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.
પંડાલમાં રાહત કાર્યમાં સામેલ થયેલા ડોક્ટર, નર્સિંગ સ્ટાફ, પોલીસ જવાનો અને ફાયર બ્રિગેડના જવાનોની પ્રતિકૃતિ મૂકવામાં આવી છે, જેમના પ્રયાસોએ અનેક જીવન બચાવવામાં મદદ કરી. આ ઉપરાંત, સતત રિપોર્ટિંગ કરીને માહિતી પહોંચાડનાર રિપોર્ટર અને કેમેરામેનની પ્રતિકૃતિ પણ દર્શાવવામાં આવી છે.
આ સમગ્ર થીમની વચ્ચે ગણેશજીની પ્રતિમા શોભી રહી છે, જ્યાં ગણેશજી અને તેમના વાહન મૂષકજીને ફાયર બ્રિગેડના જવાનોના રૂપમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે, જે એ સંદેશ આપે છે કે ભગવાન પોતે પણ આવા કપરા સમયમાં મદદરૂપ થાય છે.
શ્રદ્ધાંજલિ અને પ્રેરણાનો સંદેશ : આ પંડાલના આયોજક રાહુલ રાજપૂત જણાવે છે, “આ વિમાન દુર્ઘટનામાં જે લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા, તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે અમે આ પંડાલનું આયોજન કર્યું છે. સાથે જ, તે સમયે અથાક મહેનત કરનાર ડોક્ટર, પોલીસ જવાનો અને ફાયર બ્રિગેડના જવાનોની કામગીરીને બિરદાવવાનો અમારો પ્રયાસ છે. અમારા 15-20 સભ્યોનું ગ્રુપ છેલ્લા બે મહિનાથી આ પંડાલ માટે મહેનત કરી રહ્યું છે. અમે ભગવાન શ્રી ગણેશને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તેઓ આ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા તમામ આત્માને શાંતિ આપે.”
આવા અનોખા પંડાલો દ્વારા સમાજને એક નવી દિશા મળે છે. જ્યાં એક તરફ મોદક, લાડુ અને વિવિધ પ્રકારના વ્યંજનનો પ્રસાદ ધરાય છે, આરતી અને ભજન-કિર્તનથી ભક્તિનું વાતાવરણ સર્જાય છે, ત્યાં બીજી તરફ આવા સામાજિક સંદેશા લોકોના મનમાં જાગૃતિ લાવે છે.
ભક્તિ, એકતા અને માનવતાનો તહેવાર : દસ દિવસની પૂજા-અર્ચના બાદ, જ્યારે અનંત ચતુર્દશીના દિવસે ગણેશ વિસર્જન થશે, ત્યારે ભક્તો ગણેશજીની પ્રતિમાને ભાવભીની વિદાય આપશે. “ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા, પુઢચ્યા વર્ષી લવકર યા” ના નારા સાથે ભક્તો બાપ્પાને વિદાય આપશે, એ આશા સાથે કે તેઓ આવતા વર્ષે ફરી પાછા ફરશે અને ભક્તોના દુઃખ અને મુશ્કેલીઓ પોતાની સાથે લઈ જશે. આ રીતે, ગણેશ મહોત્સવ માત્ર એક ધાર્મિક તહેવાર ન રહેતા, ભક્તિ, એકતા અને માનવતાના સંદેશાઓનું એક અનોખું સંગમ બની જાય છે.
