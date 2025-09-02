દાહોદ : ગણપતિ મહોત્સવ અંતર્ગત દાહોદમાં ઠેર ઠેર ગણેશ સ્થાપના કરવામાં આવી છે. સાથે જ મંડળો દ્વારા અલગ અલગ ઝાંખી પણ બનાવવામાં આવી છે. ત્યારે દાહોદ યાદવ ચાલ યુવક મંડળ દ્વારા ઓપરેશન સિંદૂરની જીવંત પ્રતિકૃતિ તૈયાર કરવામાં આવી છે. સેનાએ કઈ રીતે ઓપરેશન પાર પાડ્યું તેની ઝાંખી જોઈ લોકો મંત્રમુગ્ધ થાય છે.
ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર ગણેશ પંડાલ
તાજેતરમાં થયેલા પહેલગાવ આતંકી હુમલાથી સમગ્ર વિશ્વમાં હાહાકાર મચ્યો હતો. આતંકવાદીઓના હુમલા બાદ ભારતીય સેનાએ ઓપરેશન સિંદૂર અંતર્ગત આતંકવાદી ઠેકાણા નેસ્તનાબુદ કર્યા હતા. તેમજ પાકિસ્તાન સેનાના જેટ અને ડ્રોનને આકાશમાં જ તોડી પાડી ભારતીય સેનાએ પહેલગાવ હુમલાનો જડબાતોડ જવાબ આપ્યો હતો. ત્યારે આ વખતે ગણેશ મહોત્સવમાં પણ ઓપરેશન સિંદૂરની બોલબાલા જોવા મળી રહી છે.
યુદ્ધ સામગ્રીની સુંદર કૃતિઓ : યાદવ ચાલ યુવક મંડળ દ્વારા સરહદી વિસ્તારોમાં સેના કેવી રીતે કામ કરે છે તેની કૃતિ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. પંડાલમાં પ્રવેશની સાથે જ એવો ભાસ થાય છે કે જાણે કોઈ ગુફા અથવા તો બંકરમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ. ભારતીય સેના જે હથિયારોનો ઉપયોગ કરે છે તે તમામ યુદ્ધ સામગ્રીની કૃતિઓ તૈયાર કરવામાં આવી છે. રડાર સીસ્ટમ, ટેન્ક, રોકેટ લોન્ચર, ડ્રોન તમામ કૃતિઓ તૈયાર કરવામાં આવી છે.
ઓપરેશન સિંદૂરની શોર્ટ ફિલ્મ : જે પ્રકારે સેના યુદ્ધ લડતી હોય તે પ્રકારના દૃશ્ય નિર્માણ કરાયું છે. રોકેટ હુમલા, ડ્રોન તોડી પાડવાના હુમલા સહિત તમામ દ્રશ્યોની જીવંત કૃતિઓ રજૂ કરાઈ છે. ભક્તો પંડાલમાં પ્રવેશ કરે એટલે પ્રોજેક્ટરના માધ્યમથી પરદા ઉપર ઓપરેશન સિંદૂરની શોર્ટ ફિલ્મ દર્શાવ્યા બાદ કૃતિઓના માધ્યમથી ઓપરેશન સિંદૂરનું દૃશ્ય દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.
