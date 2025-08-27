ખેડા: ખેડા જિલ્લામાં આજથી ભાવભક્તિપૂર્ણ માહોલમાં ગણેશ મહોત્સવનો રંગેચંગે પ્રારંભ થયો છે. જીલ્લામાં 500 ઉપરાંત સ્થળોએ ગણેશ પ્રતિમાની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. દસ દિવસ ગણેશ મહોત્સવમાં ભક્તિપુર્ણ માહોલમાં ઠેર ઠેર અનેકવિધ કાર્યક્રમો યોજાશે.
ગણેશ મહોત્સવનો આજથી પ્રારંભ થયો છે જેને લઇને ખેડા જીલ્લામાં લોકોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આજથી ગણેશ પ્રતિમાની સ્થાપના કરી દસ દિવસ દરમ્યાન વિધ્નહર્તાની ભક્તિભાવ પૂર્વક પૂજા અર્ચના કરવામાં આવશે.
જીલ્લામાં 500 ઉપરાંત સ્થળોએ ગણેશ સ્થાપના:
ગણેશ મહોત્સવ અંતર્ગત પ્રતિમાની સ્થાપના સાથે અવનવા ડેકોરેશન અને લાઇટિંગથી વિવિધ થીમ સાથે ગણેશ પંડાલો સજાવવામાં આવ્યા છે. વિવિધ ગણેશ મંડળો દ્વારા ગણેશ મહોત્સવ દરમ્યાન ભજન, કીર્તન,ડાયરા તેમજ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો સહિતનું આયોજન કરવામાં આવશે. નડિયાદ શહેર સહીત ખેડા જીલ્લામાં શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 500 ઉપરાંત સ્થળોએ શ્રીજીની સ્થાપના કરવામાં આવી છે.
દસ દિવસ ગણપતિ દાદાની ભક્તિ કરીશું:
જય મહારાજ યુવક મંડળ આયોજીત ગણેશ મહોત્સવના આયોજક દિવ્યેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અમે આજે ગણપતિ દાદાની સ્થાપના કરી છે. હવે દસ દિવસ સુંદરકાંડ, ભજન કીર્તન રમતોત્સવ રાખીએ છીએ. ભાવ ભક્તિથી ગણપતિ દાદાનું આગમન કરાયું હવે દસ દિવસ ભક્તિ કરીશુ.
14 વર્ષથી ગણેશ મહોત્સવનું આયોજન કરીએ છીએ:
આ બાબતે ગણેશ મંડળના આયોજક મિનેષભાઈએ જણાવ્યું હતું કે અમારા જય મહારાજ યુવક મંડળ છે. અમે 2012થી અત્યારે એમ 14 વર્ષથી આયોજન કરીએ છે. દસ દિવસ દરમ્યાન ભજન કીર્તન સહિતના કાર્યક્રમ રાખીએ છીએ.
