પંચમહાલ : સામાજિક એકતાનો સંદેશો આપતા ગણેશ ચતુર્થીના તહેવાર આડે હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે, મહારાષ્ટ્રની જેમ ગુજરાતભરમાં આ પર્વની ધામધૂમથી ઉજવણી થશે. વિવિધ ગણેશ મંડળો દ્વારા દુંદાળા દેવની વાજતે ગાજતે સ્થાપન કરવામા આવશે. ત્યારે મૂળ રાજસ્થાનના અને ગુજરાતમાં વસતા મૂર્તિકારો ગણેશજીની મૂર્તિને રંગ રોગાન કરીને આખરી ઓપ આપી રહ્યા છે.
વિવિધ પ્રકાર તેમજ આકાર-કદની મૂર્તિ : પંચમહાલના વિવિધ તાલુકામાં મૂર્તિકારો વસવાટ કરી રહ્યા છે. ઘરમાં સ્થાપિત કરવાની મૂર્તિથી માંડીને પંડાલમાં સ્થાપિત કરવાની વિવિધ પ્રકાર તેમજ આકાર-કદની મૂર્તિ બનાવી રહ્યા છે. હાલમાં ગણેશ મૂર્તિનું બુકિંગ પણ શરુ થઈ ગયું છે. ગણેશ ચતુર્થી પહેલા તમામ મૂર્તિ વહેંચાઈ જશે તેવી મૂર્તિકારોને આશા છે.
પંચમહાલમાં વસતા રાજસ્થાની મૂર્તિકારો : મૂર્તિકારો પાછલા ત્રણ મહિનાથી ગણેશ પ્રતિમા બનાવી રહ્યા છે. મૂર્તિ બની ગયા બાદ તેમાં રંગકામ તેમજ પોલિસિંગ સહિતની ઝીણવટભરી કામગીરી સમય માંગી લે છે. પંચમહાલ જિલ્લામાં શહેરા, ગોધરા, હાલોલ સહિતના તાલુકા મથકોના હાઇવે માર્ગ પર રાજસ્થાની મૂર્તિકારો વસવાટ કરે છે. સાથે સાથે સીઝન પ્રમાણે કૃષ્ણ, દશામાં તેમજ અન્ય ઘર સજાવટની વસ્તુઓ બનાવે છે.
વિવિધ પ્રતિકૃતિઓ ધરાવતી ગણેશ મૂર્તિ : મૂર્તિકારો દ્વારા ગણેશજીની મૂર્તિને બીબામાંથી કાઢીને તેને પોલિસિંગ કરીને રંગકામ કરવામાં આવે છે. નાની-મોટી પ્રતિમાઓ બનાવવામાં આવી રહી છે. ભાવિકો તેમજ ગણેશ મંડળના આયોજકોમાં દગડુ શેઠ, લાલ બાગ ચા રાજા, શિવાજી, મહાદેવ અને શ્રી રામ સહિતની વિવિધ પ્રતિકૃતિઓ ધરાવતી ગણેશ મૂર્તિની વધારે માંગ છે. આ મૂર્તિઓના રૂ.1,000થી રૂ.10-20 હજાર સુધીના ભાવ બોલાઈ રહ્યા છે.
મૂર્તિકારોને નડ્યો મોંઘવારીનો માર : લુણાવાડા-શહેરા હાઇવે માર્ગ પર મૂર્તિકાર તગારામ રાઠોડ પાછલા ત્રણ વર્ષથી જય મહાદેવ મૂર્તિ ભંડાર ચલાવે છે. ETV BHARAT સાથે વાત કરતા તગારામે જણાવ્યું કે, "અમે રાજસ્થાનના મૂર્તિકાર છીએ. શહેરાના પાલીખંડા ગામે રહીને મૂર્તિઓ બનાવીએ છીએ. વિવિધ પ્રકારની મૂર્તિ બનાવી અને વ્યાજબી ભાવે જ વેચીએ છીએ."
ગણેશ મૂર્તિ ઉપયોગ થતો કાચો માલ મોંઘો પડે છે. વધુમાં હાલમાં મોંઘવારી પણ વધી ગઈ છે, તેના માટે ઘણીવાર વ્યાજે પૈસા લેવાનો વખત આવે છે. અમારે લોન થાય તેવી પરિસ્થિતિ નથી. સરકારે વિનંતી છે કે અમારા જેવા મૂર્તિકારોને મદદ કરવી જોઈએ. આ વિસ્તારના ગણેશ મંડળો દ્વારા મૂર્તિઓનું બુકિંગ શરૂ થઈ ગયું છે."
