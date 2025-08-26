સુરત: કલા અને કારીગરીના શહેર સુરતે ફરી એકવાર પોતાની આગવી ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરી છે. શહેરના જાણીતા જ્વેલર્સ, ખુશાલભાઈ જ્વેલર્સ દ્વારા વિશ્વની સૌથી નાની અને 22 કેરેટ શુદ્ધ સોનામાંથી બનેલી ગણેશજી અને લક્ષ્મીજીની મૂર્તિઓ બનાવીને એક અનોખી સિદ્ધિ હાંસલ કરવામાં આવી છે. આ મૂર્તિઓ માત્ર 1 ઇંચ ઊંચી અને 10 ગ્રામ વજનની છે, જેને અત્યાધુનિક 3D પ્રિન્ટ ટેક્નોલોજી અને એન્ટિક ફિનિશનો ઉપયોગ કરીને તૈયાર કરવામાં આવી છે.
આ અદ્ભુત રચનાની સૌથી મોટી ખાસિયત એ છે કે આટલી નાની મૂર્તિઓ હોવા છતાં, તેમાં 'ઝીરો ડિફેક્ટ'ની ગુણવત્તા જાળવવામાં આવી છે. જ્વેલર્સના માલિક વિરેન ચોક્સીના જણાવ્યા અનુસાર, "અમારી આ મૂર્તિઓ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' અને 'ઝીરો ડિફેક્ટ'ના વિઝન સાથે સુસંગત છે." આ મૂર્તિઓની કારીગરી એટલી ઝીણવટભરી છે કે 10 ફૂટની મૂર્તિમાં જોવા મળતી સ્પષ્ટતા આ 1 ઈંચની મૂર્તિમાં પણ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે, જેમાં ગણેશજીના ચહેરાના ભાવ અને શણગારની દરેક નાની વિગત પણ સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે.
આ અનોખી કલાકૃતિ બનાવવામાં લગભગ 15થી 20 દિવસનો સમય લાગ્યો અને 40 કારીગરોની એક ટીમે દિવસ-રાત મહેનત કરીને આ કાર્ય સિદ્ધ કર્યું. આ કલાકારીના પરિણામે, દરેક મૂર્તિની કિંમત લગભગ 1.5 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવી છે, જે સોનાના વધતા ભાવ છતાં ગ્રાહકોને પોસાય તેવી છે.
આ અનોખી સિદ્ધિ બદલ, ખુશાલભાઈ જ્વેલર્સ દ્વારા આ મૂર્તિઓને ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન અપાવવા માટે અરજી પણ કરવામાં આવી છે. ચોક્સી દાવો કરે છે કે તેમની આ રચનાઓ વિશ્વની સૌથી નાની અને ઝીરો ડિફેક્ટવાળી સોનાની મૂર્તિઓ છે.
ગણેશ ચતુર્થી અને દિવાળી જેવા તહેવારો નજીક હોવાથી, આ અનોખી મૂર્તિઓની માંગમાં ભારે વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. 1 ઇંચના ગણપતિ અને લક્ષ્મીજી માટે મોટા પ્રમાણમાં ઓર્ડર મળી રહ્યા છે, જેમાંથી કેટલાકની ડિલિવરી થઈ ચૂકી છે અને બાકીના ઓર્ડર પર કામગીરી ચાલી રહી છે. આ સિદ્ધિએ ફરી એકવાર સુરતની કારીગરી અને નવીનતાની વૈશ્વિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કર્યો છે.