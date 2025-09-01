ETV Bharat / state

ગણેશોત્સવ 2025: ઓલપાડના સરોલીમાં અનોખો ગણપતિ પંડાલ, વૃક્ષો ઉગાડી જંગલ થીમથી ડેકોરેશન કરાયું - GANESH CHATURTHI 2025

હેપ્પી કલબ મંડળના યુવકોએ 'શ્રીજી'ની સ્થાપના કરી 'પર્યાવરણ અને પ્લાસ્ટિક મુકત ભારત'નો સંદેશ આપવા માટે કુદરતી સૌંદર્યની અનોખી થીમ તૈયાર કરવામાં આવી છે.

સરોલીમાં હેપ્પી કલબ દ્રારા ગણેશજીની સ્થાપના
સરોલીમાં હેપ્પી કલબ દ્રારા ગણેશજીની સ્થાપના (Etv Bharat Gujarat)
સુરત : ઓલપાડ તાલુકાના અને સુરતને અડીને આવેલા સરોલી ગામે હેપ્પી કલબ મંડળના યુવકોએ 'શ્રીજી'ની સ્થાપના કરી ગણેશ પંડાલમાં ગણેશ ભક્તોને 'પર્યાવરણ અને પ્લાસ્ટિક મુકત ભારત'નો સંદેશ આપવા માટે કુદરતી સૌંદર્યની અનોખી થીમ તૈયાર કરવામાં આવી છે. ઓલપાડ તાલુકા સહિત સુરત શહેરના ગણેશ ભક્તો પણ ઉમટી રહ્યા છે.

સરોલી ગામે ગણેશોત્સવ : ઓલપાડ તાલુકાના સરોલી ગામે છેલ્લા 11 વર્ષથી અલગ-અલગ થીમ પર ગણેશોત્સવનું આયોજન કરતા હેપ્પી કલબ મંડળના યુવકોએ જણાવ્યું કે, ગણેશોત્સવમાં અનેક ગણેશ મંડળો દ્વારા પંડાલોમાં વિવિધ ધીમ ઉપર ડેકોરેશન કરી ગણેશજીની મૂર્તિની સ્થાપના કરવામાં છે. વિશ્વમાં સર્જાયેલ ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસર જોવા મળી રહી છે, ત્યારે પર્યાવરણને બચાવવા માટેની જાગૃતિ લાવવા 'ગણપતિ બાપ્પા'ના દર્શનાર્થે આવતાં ગણેશ ભક્તોને 'પર્યાવરણ અને પ્લાસ્ટિક મુકત ભારત'નો સંદેશ આપવા માટે કુદરતી સૌંદર્યની અનોખી થીમ તૈયાર કરવામાં આવી છે.

'પર્યાવરણ અને પ્લાસ્ટિક મુકત ભારત'નો સંદેશ : આ પંડાલમાં પ્રકૃતિ આધારિત જંગલમય અનોખું વાતાવરણ બનાવવા સુંદર ગેટ બનાવ્યો છે. પંડાલમા વૃક્ષનું મહત્વ, પ્લાસ્ટિકથી થતાં પ્રદુષણના વિવિધ સ્લોગનો સાથેના બેનરો લગાવવામાં આવ્યા છે. પંડાલમાં વૃક્ષો ઉગાડી તેમાં પક્ષીઓ, સસલાઓ સાથે દેશ અને વિદેશી પક્ષીઓ મુકવામાં આવ્યા છે, સાથે જ કૃત્રિમ તળાવમાં કાચબાં અને માછલીઓ પાણીમાં છોડવામાં આવી છે. આ પંડાલમાં વૃક્ષારોપણ કરી પર્યાવરણ બચાવો અને પ્લાસ્ટિકનું પ્રદૂષણ બંધ કરી ધરતીના રક્ષણ માટેની વિશેષ થીમ સાથે 'શ્રીજી'ની પ્રતિમાનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું છે.

હેપ્પી ક્લબના આયોજકોએ એવી થીમ પર પંડાલ ડેકોરેશન કર્યું છે, કે જે પર્યાવરણને બચાવી તેની જાળવણી થાય અને ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસર કઈ રીતે ઓછી થાય જે લોકોને મેસેજ મળે એવી થીમ બનાવી છે. પડાલમા પક્ષીઓના ક્લવરના અવાજ અને કુદરતી સૌંદર્ય જેવું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હોય તેમ અમે જંગલમા આવ્યા હોય એવો અનુભવ લોકો કરી રહ્યા છે.

