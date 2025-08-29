પંચમહાલ : ગણેશ ચતુર્થીના તહેવારને લઈને ભાવિકોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ગોધરા શહેર સહિત તાલુકા મથકો તેમજ ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ગણપતિ સ્થાપન કરવામાં આવ્યા છે. પંચમહાલ જીલ્લાના ગોધરા તાલુકાના પોપટપુરા ગામે આવેલું ગણેશ મંદિર ભાવિકો માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર બન્યું છે.
ગણેશ ચતુર્થીના તહેવાર શરુ થતા અહીં ભાવિકોની ભીડ દર્શનાર્થે આવે છે. ગણેશ મંદિર વડોદરા- હાઈવે માર્ગને અડીને આવેલું હોવાથી અહી આવતા જતા લોકો પણ દર્શન કરવાનું ચુકતા નથી.
પોપટપુરાનું ગણેશ મંદિર : પંચમહાલ જીલ્લાના ગોધરા તાલુકાના પોપટપુરા ગામે આવેલુ ગણેશ મંદિર ભાવિકો માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર બન્યું છે. અહી આવેલા મંદિરમાં ગણેશજીની મુર્તિ સ્વંયભુ રીતે જમીનમાંથી નીકળી હોવાનું માનવામાં આવે છે. ગણેશ પર્વને લઈને હાલમા ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે. ગોધરા શહેરથી 2 કિમી દુર વડોદરા હાઈવે માર્ગ આ મંદિર આવેલુ છે. આ મંદિર ગૌણ ગણેશ મંદિર તરીકે પણ ઓળખાય છે.
આ મંદિરના ગણેશજીની સુંઠ જમણી બાજુ છે. બાજુમા રિધ્ધી સિધ્ધી ઉભા છે. આ મુર્તિ 700 વર્ષ જૂની હોવાનું માનવામાં આવે છે. મંદિરમાં રોજ ત્રણ વખત આરતી થાય છે. સવારે 4 વાગે મંગળા આરતી, 7 વાગે શૃંગાર આરતી અને સંધ્યા આરતી થાય છે. ગણેશ ચતુર્થીનો તહેવાર ચાલી રહ્યો હોવાથી મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો દર્શનાર્થે ઉમટી પડે છે.
ગણેશજીના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે. આ ગણેશ મંદિરમાં ચોથ ભરવાનુ વિશેષ મહત્વ છે. ચોથ ભરવા ભાવિકો ચાલીને દર્શને આવે છે, તેમા અંગાર ચોથનું સવિશેષ મહત્વ છે. આ મંદિર હાઈવે માર્ગને અડીને આવેલું હોવાથી અહીંથી આવતા જતા લોકો પણ દુંદાળા દેવના દર્શન કરવાનો લ્હાવો લે છે.
પુજારીએ જણાવ્યું કે, પોપટપુરાનું ગણેશ મંદિર જાણીતું છે. અહી ચોથ ભરવાનો વિશેષ મહિમા છે. તેમા અંગારિકા ચોથનું ખાસ મહત્વ છે. આ મંદિરમા 700 વરસ જૂની ગણેશ મુર્તિ સ્વંયભુ છે. જેની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી નથી.
દર્શનાર્થેી રાજેશભાઈ ચૌહાણ જણાવ્યું કે, આ ગણેશ મંદિર પ્રત્યે ભાવિકોની શ્રધ્ધા છે. લોકો અહીં માનતા રાખે છે, જે પુરી થાય છે. લોકો ચાલતા દર્શને આવે છે. અનેક વિસ્તારોમાંથી શ્રધ્ધાળુઓ આવે છે. જેવી રીતે સિધ્ધી વિનાયકને માને છે. તેવી રીતે ગોધરા વિસ્તારમા આ મંદિરને લોકો માને છે.
