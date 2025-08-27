મહેસાણા : જિલ્લાનું એક એવું ગણપતિ મંદિર કે જ્યાં ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર અપાય છે. ગાયકવાડી સમયે શરૂ થયેલી વર્ષો જૂની પરંપરા આજે પણ મહેસાણામાં જોવા મળે છે. સો વર્ષથી વધુ જૂની પરંપરા આજે ગણેશ ચતુર્થીએ મહેસાણામાં જોવા મળી હતી.
ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર : આજથી શરૂ થયેલ ગણેશોત્સવ નિમિતે મહેસાણામાં ગાયકવાડી ગણપતિ મંદિરે ગણપતિ દાદાને પોલીસ દ્વારા ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું હતું. મહેસાણાના મુખ્ય બજારમાં આવેલું સિદ્ધિ વિનાયક ગાયકવાડી ગણપતિ મંદિર લગભગ 111 વર્ષ જુનુ મંદિર છે. જ્યાં ગાયકવાડ દર્શન કરવા આવતા હતા. જેઓ ગણપતિ દાદાના પરમ ભક્ત હતા. જેઓએ ગાર્ડ ઓફ ઓનરની શરૂઆત કરી હતી. આ પ્રથા આજે પણ દર વર્ષની જેમ જાળવી રાખીને મહેસાણા પોલીસ દ્વારા ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર અચૂકપણે આપવામાં આવે છે.
દર વર્ષે 6 દિવસ ગણેશોત્સવ ધામ ધૂમથી ઉજવાય છે. દર વર્ષે માટીની મોટી પ્રતિમા લાવીને મંદિરમાં જ તેનું પૂજન કરવામાં આવે છે. મંદિર ખાતે 6 દિવસ ધામધૂમ પૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આજે પ્રથમ દિવસે સાંસદ મયંક નાયક, સાંસદ હરિભાઈ પટેલ, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ સહિત અગ્રણીઓએ ઉપસ્થિત રહી ગણપતિ દાદાની પૂજા અર્ચના કરી હતી.
મહેસાણાના ગાયકવાડ સમયના આ ગણપતિ મંદિરમાં વર્ષોની પરંપરા ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપી ગણેશ ઉત્સવ માં ગણપતિ દાદા ની પૂજા અર્ચના આરતી કરી મહોત્સવની ધામધૂમ પૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવે છે.
