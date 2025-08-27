ETV Bharat / state

ગણેશ ચતુર્થી 2025: મહેસાણામાં ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું, 111 વર્ષ જૂનું મંદિર - GANESH CHATURTHI 2025

ગણેશોત્સવ નિમિતે મહેસાણામાં ગાયકવાડી ગણપતિ મંદિરે ગણપતિ દાદાને પોલીસ દ્વારા ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું હતું.

ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું
ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2025 at 7:54 PM IST

1 Min Read

મહેસાણા : જિલ્લાનું એક એવું ગણપતિ મંદિર કે જ્યાં ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર અપાય છે. ગાયકવાડી સમયે શરૂ થયેલી વર્ષો જૂની પરંપરા આજે પણ મહેસાણામાં જોવા મળે છે. સો વર્ષથી વધુ જૂની પરંપરા આજે ગણેશ ચતુર્થીએ મહેસાણામાં જોવા મળી હતી.

ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર : આજથી શરૂ થયેલ ગણેશોત્સવ નિમિતે મહેસાણામાં ગાયકવાડી ગણપતિ મંદિરે ગણપતિ દાદાને પોલીસ દ્વારા ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું હતું. મહેસાણાના મુખ્ય બજારમાં આવેલું સિદ્ધિ વિનાયક ગાયકવાડી ગણપતિ મંદિર લગભગ 111 વર્ષ જુનુ મંદિર છે. જ્યાં ગાયકવાડ દર્શન કરવા આવતા હતા. જેઓ ગણપતિ દાદાના પરમ ભક્ત હતા. જેઓએ ગાર્ડ ઓફ ઓનરની શરૂઆત કરી હતી. આ પ્રથા આજે પણ દર વર્ષની જેમ જાળવી રાખીને મહેસાણા પોલીસ દ્વારા ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર અચૂકપણે આપવામાં આવે છે.

ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું (Etv Bharat Gujarat)

દર વર્ષે 6 દિવસ ગણેશોત્સવ ધામ ધૂમથી ઉજવાય છે. દર વર્ષે માટીની મોટી પ્રતિમા લાવીને મંદિરમાં જ તેનું પૂજન કરવામાં આવે છે. મંદિર ખાતે 6 દિવસ ધામધૂમ પૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આજે પ્રથમ દિવસે સાંસદ મયંક નાયક, સાંસદ હરિભાઈ પટેલ, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ સહિત અગ્રણીઓએ ઉપસ્થિત રહી ગણપતિ દાદાની પૂજા અર્ચના કરી હતી.

ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું
ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું (Etv Bharat Gujarat)

મહેસાણાના ગાયકવાડ સમયના આ ગણપતિ મંદિરમાં વર્ષોની પરંપરા ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપી ગણેશ ઉત્સવ માં ગણપતિ દાદા ની પૂજા અર્ચના આરતી કરી મહોત્સવની ધામધૂમ પૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું
ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો :

  1. ગણેશ ચતુર્થી 2025: જુનાગઢના ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત એક પંડાલ નીચે 11 ગણપતિનું સ્થાપન, ભક્તોમાં ઉત્સાહ
  2. જુનાગઢના વિણાબેને માટીમાંથી ગણપતિ બનાવવા વર્કશોપનું આયોજન કર્યું, જાણો કેમ બનાવી શકાય

મહેસાણા : જિલ્લાનું એક એવું ગણપતિ મંદિર કે જ્યાં ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર અપાય છે. ગાયકવાડી સમયે શરૂ થયેલી વર્ષો જૂની પરંપરા આજે પણ મહેસાણામાં જોવા મળે છે. સો વર્ષથી વધુ જૂની પરંપરા આજે ગણેશ ચતુર્થીએ મહેસાણામાં જોવા મળી હતી.

ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર : આજથી શરૂ થયેલ ગણેશોત્સવ નિમિતે મહેસાણામાં ગાયકવાડી ગણપતિ મંદિરે ગણપતિ દાદાને પોલીસ દ્વારા ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું હતું. મહેસાણાના મુખ્ય બજારમાં આવેલું સિદ્ધિ વિનાયક ગાયકવાડી ગણપતિ મંદિર લગભગ 111 વર્ષ જુનુ મંદિર છે. જ્યાં ગાયકવાડ દર્શન કરવા આવતા હતા. જેઓ ગણપતિ દાદાના પરમ ભક્ત હતા. જેઓએ ગાર્ડ ઓફ ઓનરની શરૂઆત કરી હતી. આ પ્રથા આજે પણ દર વર્ષની જેમ જાળવી રાખીને મહેસાણા પોલીસ દ્વારા ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર અચૂકપણે આપવામાં આવે છે.

ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું (Etv Bharat Gujarat)

દર વર્ષે 6 દિવસ ગણેશોત્સવ ધામ ધૂમથી ઉજવાય છે. દર વર્ષે માટીની મોટી પ્રતિમા લાવીને મંદિરમાં જ તેનું પૂજન કરવામાં આવે છે. મંદિર ખાતે 6 દિવસ ધામધૂમ પૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આજે પ્રથમ દિવસે સાંસદ મયંક નાયક, સાંસદ હરિભાઈ પટેલ, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ સહિત અગ્રણીઓએ ઉપસ્થિત રહી ગણપતિ દાદાની પૂજા અર્ચના કરી હતી.

ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું
ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું (Etv Bharat Gujarat)

મહેસાણાના ગાયકવાડ સમયના આ ગણપતિ મંદિરમાં વર્ષોની પરંપરા ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપી ગણેશ ઉત્સવ માં ગણપતિ દાદા ની પૂજા અર્ચના આરતી કરી મહોત્સવની ધામધૂમ પૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું
ગણપતિ દાદાને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું (Etv Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો :

  1. ગણેશ ચતુર્થી 2025: જુનાગઢના ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત એક પંડાલ નીચે 11 ગણપતિનું સ્થાપન, ભક્તોમાં ઉત્સાહ
  2. જુનાગઢના વિણાબેને માટીમાંથી ગણપતિ બનાવવા વર્કશોપનું આયોજન કર્યું, જાણો કેમ બનાવી શકાય

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH CHATURTHI 2025MEHSANA GANESH CHATURTHIGANESH OLD TEMPLEMEHSANA NEWSGANESH CHATURTHI 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

દંપતીએ સરકારી નોકરી છોડીને શરૂ કર્યુ કૃષિ-પશુપાલન સ્ટાર્ટઅપ, જાણો પ્રકૃતિને સંરક્ષિત કરતા દંપતીના સફળ વ્યવસાયની કહાણી

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ધસમસતી નદી અને સમુદ્રનું મિલન જોયું છે? જો, જવાબ ના હોય તો જુઓ આ અદ્ભુત વીડિયો...

'સાબર, બનાસ અને દુધસાગર' ઉત્તર ગુજરાતની ડેરી ક્રાંતિ: સહકારી શક્તિથી ગામડાથી વૈશ્વિક બજાર સુધી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.