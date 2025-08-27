અમદાવાદ: ગણેશ ચતુર્થી દરમિયાન, પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ (POP)ની મૂર્તિઓ પર્યાવરણને ભારે નુકસાન પહોંચાડે છે. આ ગંભીર સમસ્યાને અટકાવવા અને વધુને વધુ માટીની મૂર્તિઓના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, એક્ટ ફાઉન્ડેશન દ્વારા વર્ષ 2020માં 'પ્રોજેક્ટ ગ્રીન ગણેશા' શરૂ કરવામાં આવ્યો.
આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ, પાટણ જિલ્લાના 'કૃષ્ણ સહયોગ ગ્રુપ' ના નાના બાળ કલાકારો દ્વારા હાથથી બનાવેલી ઇકો-ફ્રેન્ડલી માટીની ગણેશ મૂર્તિઓ લોકોના ઘર સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. આ પહેલ માત્ર પર્યાવરણની સુરક્ષા જ નહીં, પરંતુ સામાજિક જવાબદારીનું પણ ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.
આ પ્રોજેક્ટની સૌથી અનોખી વાત છે તેનું 'ગિફ્ટ ઇકોનોમી' મોડેલ. અહીં, મૂર્તિની કોઈ ચોક્કસ કિંમત રાખવામાં આવતી નથી. લોકો પોતાની ઇચ્છા અને શક્તિ મુજબ સ્વેચ્છાએ જે રકમ આપે, તે દાન તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. આ રીતે એકત્ર થયેલી રકમનો ઉપયોગ આદિવાસી અને ગ્રામીણ વિસ્તારના બાળકો માટે 'ટાઈની લાઈબ્રેરી (નાનકડું પુસ્તકાલય)' બનાવવામાં અને તેમના શિક્ષણમાં મદદ કરવા માટે થાય છે. આ એક નાનકડી પહેલ બાળકોના ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવવામાં મોટો ફાળો આપી રહી છે.
અત્યાર સુધીમાં, એક્ટ ફાઉન્ડેશન દ્વારા કુલ 5 લાઈબ્રેરીઓનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં તાજેતરમાં બનાસકાંઠા જિલ્લાના પૂરગ્રસ્ત વિસ્તાર કુંભારા ગામ ખાતે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીના હસ્તે એક આધુનિક લાઈબ્રેરીનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. માટીના ગણપતિની ખરીદી દ્વારા એક સાથે ત્રણ ઉત્તમ કાર્યો થઈ શકે છે, પર્યાવરણની સુરક્ષા, બાળકોના શિક્ષણમાં મદદ દ્વારા સામાજિક યોગદાન અને આપણા ધાર્મિક તહેવારની આનંદ સભર ઉજવણી. એક્ટ ફાઉન્ડેશનની ટીમ માટીના ગણપતિ વગર કોઈ ડિલિવરી ચાર્જ ઘર સુધી પહોંચાડે છે.
ગ્રીન ગણેશાના સંસ્થાપક પિનાકીન ભાઈએ કહ્યું કે, ક્લાઈમેટ ચેન્જની સમસ્યા વધી રહી છે. પીઓપીની ગણેશજીની મૂર્તિની જગ્યાએ, માટીની ગણેશની મૂર્તિ બનાવી ગ્રીન ગણેશની શરૂઆત કરી. લોકો માટીની ગણેશજીની મૂર્તિની ખરીદી કરે તેને લઈને કહ્યું કે, લોકો અત્યારે ગણેશજીની પીઓપીની મૂર્તિની ખરીદી કરે છે, તેનું નદીમાં વિસર્જન કરે છે. તેનાથી નદીમાં અને હવામાં પ્રદુષણ ફેલાય છે. માટે આપણે માટીની ગણેશજીની મૂર્તિની ખરીદી કરીએ, ક્લાઈમેટ ચેન્જ થઈ રહ્યું છે તેને સુધારવામાં મદદ મળે.