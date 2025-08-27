ETV Bharat / state

ગણેશ ચતુર્થી 2025: જુનાગઢના ઈતિહાસમાં પ્રથમ વખત એક પંડાલ નીચે 11 ગણપતિનું સ્થાપન, ભક્તોમાં ઉત્સાહ

જુનાગઢ શહેરની વિવિધ જ્ઞાતિ અને સામાજિક મંડળો દ્વારા ગણપતિ મહારાજની આરાધના એક સાથે થઈ શકે તેવું આદર્શ દ્રષ્ટાંત પર પૂરું પાડ્યું

જુનાગઢ શહેરની વિવિધ જ્ઞાતિ અને સામાજિક મંડળો દ્વારા એક પંડાલમાં ગણપતિનું સ્થાપન
જુનાગઢ શહેરની વિવિધ જ્ઞાતિ અને સામાજિક મંડળો દ્વારા એક પંડાલમાં ગણપતિનું સ્થાપન (Etv bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2025 at 5:27 PM IST

જુનાગઢ : આજે ગણપતિ મહારાજના પ્રાગટ્ય દિવસ એટલે કે ગણેશ ચતુર્થીની ખૂબ જ ધાર્મિક ભાવના અને આસ્થા સાથે ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે જૂનાગઢના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ગિરનારી ગણેશના મોટા પંડાલ નિચે એક સાથે 11 ગણપતિનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં જુનાગઢ શહેરની વિવિધ જ્ઞાતિ અને સામાજિક મંડળો દ્વારા એક પંડાલમાં ગણપતિનું સ્થાપન કરીને ગણપતિ મહારાજની આરાધના એક સાથે થઈ શકે તેવું આદર્શ દ્રષ્ટાંત પર પૂરું પાડ્યું હતું.

એક પંડાલ નીચે 11 ગણપતિનું સ્થાપન : આજે ગણપતિ મહારાજનો પ્રાગટ્ય દિવસ એટલે કે ગણેશ ચતુર્થીનું પાવન પર્વ મનાવવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે આજે જુનાગઢના સૌથી વિશાળ ગિરનારી ગણપતિ ગ્રુપ દ્વારા એક પંડાલ નીચે 11 ગણપતિ મહારાજની પ્રતિમાનું સ્થાપન કરીને જૂનાગઢના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત એક સાથે 11 ગણપતિની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. જેમાં જુનાગઢ શહેરના વિવિધ સામાજિક ગણેશ મંડળોની સાથે જ્ઞાતિ સમાજ અને સોસાયટીઓ દ્વારા પણ વ્યક્તિગત નહીં, પરંતુ સામુહિક રીતે એક સ્થળે ગણેશ સ્થાપન થાય તે માટેના પ્રયાસ કરીને ગિરનારી ગણેશ પંડાલ નીચે 11 ગણપતિનું સ્થાપન થયું છે.

જુનાગઢ શહેરની વિવિધ જ્ઞાતિ અને સામાજિક મંડળો દ્વારા એક પંડાલમાં ગણપતિનું સ્થાપન (Etv bharat Gujarat)

વિઘ્નહર્તા ગણપતિ મહારાજનું પૂજન : ગિરનારી ગણેશ ગ્રુપ દ્વારા એક જ પંડાલમાં ખાખીનગર ગિરનારી ગણેશ ગ્રુપ પાટીદાર સમાજ, ઓમ યોગ ક્લાસીસ, ક્ષત્રિય રાજપૂત સમાજ, રોયલ પાર્ક સહકાર પાન, મોચી સમાજ અને વીરબાઈ મહિલા મંડળની સાથે અન્ય જ્ઞાતિના મળીને કુલ 11 જેટલા ગણપતિનું સ્થાપન એક જ પંડાલ નીચે કરીને ગણપતિ મહારાજની પૂજા કરવાનું સામૂહિક રીતે નક્કી થયું છે. ગણપતિ સ્થાપનમાં પ્રાકૃતિક ગણપતિ અને પ્રદૂષણ રહિત ગણપતિ ઉત્સવ યોજાઈ તે માટે પણ ખાસ અને વિશેષ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે.

એક પંડાલ નીચે 11 ગણપતિનું સ્થાપન
એક પંડાલ નીચે 11 ગણપતિનું સ્થાપન (Etv bharat Gujarat)
ભક્તોમાં ઉત્સાહ
ભક્તોમાં ઉત્સાહ (Etv bharat Gujarat)

ગણપતિ સ્થાપનના દિવસથી લઈને ગણપતિ વિસર્જન સુધીના પ્રત્યેક દિવસે રાત્રિના સમયે રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરીને સમાજસેવાની સાથે માનવસેવા કરવાનું પણ કામ ગિરનારી ગણપતિ ગ્રુપ પંડાલમાં થઈ રહ્યું છે. દરરોજ સવાર અને સાંજ ગણપતિ મહારાજની આરતીની સાથે વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમનું આયોજન પણ પંડાલમાં કરવામાં આવ્યું છે. ગિરનારી ગણેશ ગ્રુપ સૌ જુનાગઢ વાસીઓને તમામ ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવા અને ગણપતિ મહારાજના દર્શન કરવા માટે પધારવાનું ભાવભર્યું નિમંત્રણ પણ પાઠવી રહ્યા છે.

એક પંડાલ નીચે 11 ગણપતિનું સ્થાપન
એક પંડાલ નીચે 11 ગણપતિનું સ્થાપન (Etv bharat Gujarat)
એક પંડાલ નીચે 11 ગણપતિનું સ્થાપન
એક પંડાલ નીચે 11 ગણપતિનું સ્થાપન (Etv bharat Gujarat)

