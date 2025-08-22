જૂનાગઢ: દેશના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ગણેશ ચતુર્થીના પાવન પર્વ નિમિત્તે રાજ્યના તમામ ચાર મહાનગરો અને અન્ય 29 જિલ્લાઓમાં ગણેશ પંડાલોને પ્રથમ દ્વિતીય અને તૃતીય ક્રમે પસંદ કરીને પસંદ થયેલા તમામ ગણેશ પંડાલોને પાંચ, ત્રણ અને દોઢ લાખ રૂપિયાનું રોકડ ઈનામ આપીને તેને પ્રોત્સાહન આપવાની પ્રતિયોગીતા આ વખતથી શરૂઆત થવા જઈ રહી છે.
પ્રથમ વખત ગણેશ પંડાલોને અપાશે ઇનામ: દેશના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત શ્રેષ્ઠ ગણેશ પંડાલને રાજ્યની સરકાર દ્વારા ઇનામ આપવાની શરૂઆત થઈ છે. ઓપરેશન સિંદુર અને દેશભક્તિની થીમ પર આયોજિત થનારા પ્રત્યેક ગણેશ પંડાલને અનુક્રમે 5, 3 અને 1.5 લાખ પ્રોત્સાહક ઇનામ આપવાની શરૂઆત આ વખતથી રાજ્યની સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી છે. જેમાં રાજ્યના ચાર મહાનગરો અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટની સાથે બાકી રહેતા અન્ય 29 જિલ્લાઓમાં એક સમાન રીતે ગણેશ પંડાલ પ્રતિયોગીતા 2025 અન્વયે પ્રોત્સાહક ઇનામ આપવાની જાહેરાત રાજ્યની સરકારે કરી છે.
શહેર અને જિલ્લામાં કલેકટર અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા બનાવવામાં આવેલી ટીમો દ્વારા પ્રત્યેક ગણેશ પંડાલનુ મૂલ્યાંકન કરીને અંતિમ દિવસે શ્રેષ્ઠ ત્રણ ગણેશ પંડાલની પસંદગી કરવામાં આવશે, જેને સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા પાંચ, ત્રણ અને દોઢ લાખના રોકડ પુરસ્કારથી પુરસ્કૃત કરવામાં આવશે. આ સિવાય પાંચ પ્રોત્સાહક ગણેશ પંડાલને રૂપિયા એક લાખ રૂપિયાનું ઇનામ પણ આપવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
કેવા પ્રકારે કરશો ગણેશ પંડાલનું સ્થાપન: સરકાર દ્વારા પ્રોત્સાહક ગણેશ પંડાલ પ્રતિયોગીતા અમલમાં મૂકી છે કે જેમાં સુશોભન અને સામાજિક સંદેશાને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે. ગણેશ પંડાલમાં પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવેલી ગણેશજીની પ્રતિમા ઇકો ફ્રેન્ડલી મટીરીયલથી બનાવવામાં આવી હોય તેને એકમાત્ર યોગ્યતાના ધોરણે પસંદ કરવામાં આવશે. વધુમાં ઓપરેશન સિંદૂરની સાથે જે ગણેશ પંડાલો એ સ્વદેશી થીમ આધારિત ગણેશ પંડાલનું સ્થાપન કર્યું હોય, તેવા ગણેશ પંડાલોને સૌથી વધારે યોગ્યતા આપવામાં આવશે.
ગણેશ પંડાલનું સ્થળ પણ મહત્વનું: ગણપતિ ઉત્સવ સમિતિ દ્વારા જે-તે વિસ્તારમાં ગણેશ પંડાલનું સ્થાપન કરવામાં આવે છે. તેમાં પંડાલનું સ્થળ કોઈ પણ પ્રકારના ટ્રાફિક કે લોકોને અડચણરૂપ ન હોય તેને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. આ સિવાય આડેધડ નહીં પરંતુ જિલ્લા વહીવટી તંત્રની મંજૂરી સાથે ઉભું કરવામાં આવેલા ગણેશ પંડાલને યોગ્યતાના ધોરણે પસંદ કરવામાં આવશે. પંડાલની અંદર ધર્મની સાથે અન્ય સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ થતી હશે, તેવા પંડાલને પણ વિશેષ પસંદગી કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
ગણેશ પંડાલ પ્રતિયોગીતા 2025માં સામેલ થવા માટે કોઈપણ સંગઠન દ્વારા યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓની કચેરીએ સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત આવેદનપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ દરેક રજીસ્ટર થયેલા ગણેશ પંડાલને પ્રતિયોગીતામાં ગણીને તેનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે.
