ETV Bharat / state

અમદાવાદના આ વિસ્તારમાં 'પુષ્પા' થીમ પર ગણપતિ બન્યા આકર્ષણનું કેન્દ્ર, કળા અને શ્રદ્ધાનું અનોખું મિશ્રણ - GANESH CHATURTHI 2025

અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારોમાં એકથી એક નવિનતાભરી થીમ પર ગણેશજીની પ્રતિમા અને પંડાલો બન્યા છે, જ્યાં કળા અને શ્રદ્ધાનું અનોખું મિશ્રણ રજૂ કરે છે.

'પુષ્પા' થીમ પર ગણપતિ બન્યા આકર્ષણનું કેન્દ્ર
'પુષ્પા' થીમ પર ગણપતિ બન્યા આકર્ષણનું કેન્દ્ર (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 31, 2025 at 9:16 AM IST

Updated : August 31, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read

અમદાવાદ : આપણે સૌ જાણીએ છીએ તેમ ઘરે ઘરે અને ઠેર ઠેર ગણેશોત્સવની ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે. શહેરમાં જુદા જુદા વિસ્તારોમાં વિવિધ પ્રકારની થીમો પર ગણેશ પંડાલની સ્થાપના થઈ છે. તેમાં શહેરના છારાનગરની સિંગલ ચાલીએ આખા શહેરનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. અહીંની સિંગલ ચાલીમાં એક એવો ગણપતિ પંડાલ તૈયાર થયો છે, જેણે ભક્તિની સાથે કલા અને ક્રિએટિવિટીનો અનોખો સંગમ રજૂ કર્યો છે.

આ પંડાલની થીમ છે, પ્રખ્યાત ફિલ્મ 'પુષ્પા'. હા, 'પુષ્પા'ના પાત્રો અને સીન પર આધારિત આ પંડાલ લોકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. અહીં ગણેશજીને પુષ્પાના પોઝમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે અને તેમની આસપાસ ફિલ્મના મુખ્ય પાત્રોનાં પોસ્ટર પણ બનાવવામાં આવ્યા છે.

'પુષ્પા' થીમ પર ગણપતિ બન્યા આકર્ષણનું કેન્દ્ર (Etv Bharat Gujarat)

પંડાલ તૈયાર કરવામાં લાગ્યો એક મહિનાનો સમય

આ અનોખા પંડાલને તૈયાર કરવામાં એક મહિનો જેટલો સમય લાગ્યો છે. કારીગરોએ ખૂબ જ મહેનત અને ઝીણવટપૂર્વક આ આખું સેટઅપ ઊભું કર્યું છે. દરેક નાની-નાની વિગત પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે, જેથી તે એકદમ વાસ્તવિક લાગે.

ગણેશજીનો 'પુષ્પા' થીમનો પંડાલ બન્યો આકર્ષણનું કેન્દ્ર
ગણેશજીનો 'પુષ્પા' થીમનો પંડાલ બન્યો આકર્ષણનું કેન્દ્ર (Etv Bharat Gujarat)

જેમાં મૂવીના મુખ્ય સીન અને તેની સ્ટોરી લાઈન પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. જેમાં મૂવીમાં ચંદનના લાકડા દર્શાવ્યા છે જે મૂવીનો હાર્દ છે જેમાં મુખ્ય હીરો પુષ્પા તેમની ચોરી કરે છે. તે માટે તે ટ્રકમાં જે ચંદનના લાકડા લઈ જતો હોય છે તે પણ દર્શાવવામાં આવી છે જે મુખ્ય આકર્ષણ કેન્દ્ર બન્યું છે.

પંડાલમાં ફિલ્મના મુખ્ય સીન અને તેની સ્ટોરી લાઈન પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો
પંડાલમાં ફિલ્મના મુખ્ય સીન અને તેની સ્ટોરી લાઈન પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો (Etv Bharat Gujarat)

'મારી અને મારા પરિવારની વાત કરું તો, અમે દર વર્ષે કંઈક નવું કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. આ વખતે મારા દીકરા સારંશને 'પુષ્પા' ફિલ્મ ખૂબ જ ગમતી હતી, એટલે મેં વિચાર્યું કે ગણપતિ બાપાને પણ આ થીમમાં જ લાવું. આ આખો પંડાલ બનાવવામાં મને એક મહિનો લાગ્યો અને આશરે સાડા ત્રણ લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો. અમે 'ગદર 2', 'કસીનો', 'જંગલ બુક' જેવી થીમ પર પણ કામ કર્યું છે, પણ આ વખતે 'પુષ્પા' થીમની વાત જ કંઈક અલગ છે. લોકોનો પ્રેમ અને પ્રશંસા જોઈને મને ખૂબ આનંદ થયો. મારું બસ એક જ લક્ષ્ય છે કે દર વર્ષે ગણપતિ બાપ્પા માટે કંઈક અનોખું અને સર્જનાત્મક કરું'. -પ્રતીકભાઈ મુનીરભાઈ બજરંગી, પંડાલ બનાવનાર

'પુષ્પા' થીમ પર બિરાજમાન થયા ગણપતિ
'પુષ્પા' થીમ પર બિરાજમાન થયા ગણપતિ (Etv Bharat Gujarat)

આ પંડાલ માત્ર ફિલ્મી થીમ પૂરતો સીમિત નથી. અહીં આવતા લોકો માટે તે કળા અને સર્જનાત્મકતાનો ઉત્તમ નમૂનો છે. છારાનગરના લોકોએ ગણેશ ચતુર્થીને એક નવા અંદાજમાં ઉજવી છે, જે પરંપરાગત ભક્તિ અને આધુનિક વિચારધારાનું અદ્ભુત મિશ્રણ દર્શાવે છે. આ પંડાલ જોતા જ ખ્યાલ આવે છે કે કલાની કોઈ સીમા હોતી નથી અને ભક્તિને પણ નવા રંગોમાં રજૂ કરી શકાય છે.

  1. કલાનગરી ભાવનગરમાં ગણપતિની અનોખી ઉપાસના, 101 કલાકારોના ગણપતિ ચિત્રોનું પ્રદર્શન
  2. મોક્ષનગરી વારાણસીના દર્શન હવે દાહોદમાં, ગણેશ પંડાલમાં મણિકર્ણિકા ઘાટ-ગંગા આરતીનો લ્હાવો

અમદાવાદ : આપણે સૌ જાણીએ છીએ તેમ ઘરે ઘરે અને ઠેર ઠેર ગણેશોત્સવની ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે. શહેરમાં જુદા જુદા વિસ્તારોમાં વિવિધ પ્રકારની થીમો પર ગણેશ પંડાલની સ્થાપના થઈ છે. તેમાં શહેરના છારાનગરની સિંગલ ચાલીએ આખા શહેરનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. અહીંની સિંગલ ચાલીમાં એક એવો ગણપતિ પંડાલ તૈયાર થયો છે, જેણે ભક્તિની સાથે કલા અને ક્રિએટિવિટીનો અનોખો સંગમ રજૂ કર્યો છે.

આ પંડાલની થીમ છે, પ્રખ્યાત ફિલ્મ 'પુષ્પા'. હા, 'પુષ્પા'ના પાત્રો અને સીન પર આધારિત આ પંડાલ લોકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યો છે. અહીં ગણેશજીને પુષ્પાના પોઝમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે અને તેમની આસપાસ ફિલ્મના મુખ્ય પાત્રોનાં પોસ્ટર પણ બનાવવામાં આવ્યા છે.

'પુષ્પા' થીમ પર ગણપતિ બન્યા આકર્ષણનું કેન્દ્ર (Etv Bharat Gujarat)

પંડાલ તૈયાર કરવામાં લાગ્યો એક મહિનાનો સમય

આ અનોખા પંડાલને તૈયાર કરવામાં એક મહિનો જેટલો સમય લાગ્યો છે. કારીગરોએ ખૂબ જ મહેનત અને ઝીણવટપૂર્વક આ આખું સેટઅપ ઊભું કર્યું છે. દરેક નાની-નાની વિગત પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે, જેથી તે એકદમ વાસ્તવિક લાગે.

ગણેશજીનો 'પુષ્પા' થીમનો પંડાલ બન્યો આકર્ષણનું કેન્દ્ર
ગણેશજીનો 'પુષ્પા' થીમનો પંડાલ બન્યો આકર્ષણનું કેન્દ્ર (Etv Bharat Gujarat)

જેમાં મૂવીના મુખ્ય સીન અને તેની સ્ટોરી લાઈન પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. જેમાં મૂવીમાં ચંદનના લાકડા દર્શાવ્યા છે જે મૂવીનો હાર્દ છે જેમાં મુખ્ય હીરો પુષ્પા તેમની ચોરી કરે છે. તે માટે તે ટ્રકમાં જે ચંદનના લાકડા લઈ જતો હોય છે તે પણ દર્શાવવામાં આવી છે જે મુખ્ય આકર્ષણ કેન્દ્ર બન્યું છે.

પંડાલમાં ફિલ્મના મુખ્ય સીન અને તેની સ્ટોરી લાઈન પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો
પંડાલમાં ફિલ્મના મુખ્ય સીન અને તેની સ્ટોરી લાઈન પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો (Etv Bharat Gujarat)

'મારી અને મારા પરિવારની વાત કરું તો, અમે દર વર્ષે કંઈક નવું કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. આ વખતે મારા દીકરા સારંશને 'પુષ્પા' ફિલ્મ ખૂબ જ ગમતી હતી, એટલે મેં વિચાર્યું કે ગણપતિ બાપાને પણ આ થીમમાં જ લાવું. આ આખો પંડાલ બનાવવામાં મને એક મહિનો લાગ્યો અને આશરે સાડા ત્રણ લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો. અમે 'ગદર 2', 'કસીનો', 'જંગલ બુક' જેવી થીમ પર પણ કામ કર્યું છે, પણ આ વખતે 'પુષ્પા' થીમની વાત જ કંઈક અલગ છે. લોકોનો પ્રેમ અને પ્રશંસા જોઈને મને ખૂબ આનંદ થયો. મારું બસ એક જ લક્ષ્ય છે કે દર વર્ષે ગણપતિ બાપ્પા માટે કંઈક અનોખું અને સર્જનાત્મક કરું'. -પ્રતીકભાઈ મુનીરભાઈ બજરંગી, પંડાલ બનાવનાર

'પુષ્પા' થીમ પર બિરાજમાન થયા ગણપતિ
'પુષ્પા' થીમ પર બિરાજમાન થયા ગણપતિ (Etv Bharat Gujarat)

આ પંડાલ માત્ર ફિલ્મી થીમ પૂરતો સીમિત નથી. અહીં આવતા લોકો માટે તે કળા અને સર્જનાત્મકતાનો ઉત્તમ નમૂનો છે. છારાનગરના લોકોએ ગણેશ ચતુર્થીને એક નવા અંદાજમાં ઉજવી છે, જે પરંપરાગત ભક્તિ અને આધુનિક વિચારધારાનું અદ્ભુત મિશ્રણ દર્શાવે છે. આ પંડાલ જોતા જ ખ્યાલ આવે છે કે કલાની કોઈ સીમા હોતી નથી અને ભક્તિને પણ નવા રંગોમાં રજૂ કરી શકાય છે.

  1. કલાનગરી ભાવનગરમાં ગણપતિની અનોખી ઉપાસના, 101 કલાકારોના ગણપતિ ચિત્રોનું પ્રદર્શન
  2. મોક્ષનગરી વારાણસીના દર્શન હવે દાહોદમાં, ગણેશ પંડાલમાં મણિકર્ણિકા ઘાટ-ગંગા આરતીનો લ્હાવો
Last Updated : August 31, 2025 at 10:57 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESHA IDOL ON PUSHPA THEMECHHARA NAGAR OF AHMEDABADAHMEDABAD NEWSAHMEDABAD GANESH CHATURTHIGANESH CHATURTHI 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.