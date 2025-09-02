અમદાવાદ: ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ગણેશ ચતુર્થીનો તહેવાર ધામધૂમથી ઉજવાઈ રહ્યો છે. અમદાવાદના ગણેશ પંડાલ તેની વિવિધતાને લઈને ચર્ચામાં રહ્યા છે. ત્યારે દરીયાપુર ખાતે આવેલા રાવળ શેરીમાં ઘનશ્યામ યુવક મિત્ર મંડળના સભ્યો દ્વારા એક વિશેષ ગણેશ પંડાલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
જેના માટે કાગળ માંથી વિશેષ જંગલ બુક થીમ પર ગણેશ પંડાલ બનાવવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત સાંજે ગણપતિની આરતી બાદ રાત્રે અહીં જંગલ બુકની થીમ પર વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન થાય છે.
આ વિશેષ ગણેશ પંડાલમાં પ્રવેશતાની સાથે ઝાડ વનસ્પતિ અને વેલ સાથે પ્રકૃતિની અનુભૂતિ થાય છે. તથા એન્ટ્રી માટે લાકડાનો નાનો પુલ પણ બનાવવામાં આવ્યો છે. ગણપતિની પ્રતિમાની પાસેની જગ્યામાં પેપરમાંથી બનાવેલા પશુઓની પ્રતિકૃતિ જોવા મળે છે તેમજ કાગળમાંથી બનાવેલા વૃક્ષોના થળ અને મહાકાય હાથીની પ્રતિકૃતિ જંગલનો અનુભવ કરાવે છે. આ પ્રાંગણમાં અસલી વનસ્પતિ છોડ અને ઝાડનો ઉપયોગ કરીને જંગલની થીમ તૈયાર કરવામાં આવી છે.આ ઉપરાંત ગણપતિની પ્રતિમાની આસપાસ મોગલી, બગીરા, અને વાઘ જોવા મળે છે.
આ જંગલ બુકની થીમ પર ગણેશ ભંડાર બનાવનાર યુવક મંડળના આગેવાન ધવલ લોઢાએ જણાવ્યું હતુ કે, અમે દર વર્ષે અલગ-અલગ થીમ ઉપર ગણપતિ લઈને આવીએ છીએ એટલે આ વર્ષે અમે જંગલ ટીમ પર ગણેશ પંડાલનું આયોજન કર્યુ છે. અમે છ મહિના સુધી આ પંડાલ માટેની તૈયારી કરી હતી. આ પંડાલની વિશેષતાએ છે કે, અહીં રાખવામાં આવેલી મૂર્તિથી લઈને પશુઓની પ્રતિકૃતિ બધું જ કાગળ માંથી બનાવવામાં આવેલ છે.
આ તમામ મૂર્તિઓ બનાવવા માટે ટિશ્યૂ પેપર અને કાગળનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ સંપૂર્ણ થીમ તૈયાર કરવા માટે આશરે 200 કિલો જેટલા પેપર અને ટીશ્યુ પેપરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, આમ અમે ઇકો ફ્રેન્ડલી થીમ ડિઝાઈન કરેલ છે.
આ ઉપરાંત અહી રોજ રાત્રે આરતી બાદ એક વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન થાય છે, જેમાં જંગલ બુકની થીમ ઉપર મોકલી બગીરા અને જંગલ બુક ઉપર શો બતાવવામાં આવે છે. રોજના 40 થી 50 શો થાય છે, જે રાત્રે 11 વાગ્યાથી 2:00 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહે છે. પ્રત્યેક શોમાં 35 થી 40 જેટલા લોકો શો નિહાળે છે આમ રોજના આશરે 2000 જેટલા લોકો જંગલ બુકનો આ શો માણે છે.