ગણેશ ચતુર્થી 2025: અમદાવાદના ગુલબાઈ ટેકરામાં ઇકો-ફ્રેન્ડલી માટીની ગણેશ મૂર્તિઓનો ટ્રેન્ડ - GANESH CHATURTHI 2025

આ વર્ષે ગણેશજીની ઇકો-ફ્રેન્ડલી માટીની મૂર્તિઓ બનાવવાનો ટ્રેન્ડ ખૂબ વધી રહ્યો છે.

Published : August 12, 2025 at 8:11 PM IST

અમદાવાદ: ગણેશ ચતુર્થીનો તહેવાર હવે ગણતરીના દિવસો દૂર છે. ભારતમાં આ તહેવાર ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. આ વર્ષે ગણેશજીની ઇકો-ફ્રેન્ડલી માટીની મૂર્તિઓ બનાવવાનો ટ્રેન્ડ ખૂબ વધી રહ્યો છે. આ મૂર્તિઓ પરંપરાગત પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ (PoP)ની મૂર્તિઓથી અલગ છે, કારણ કે તે પર્યાવરણને અનુકૂળ છે. અનેક કલાકારો અને કારીગરો આ મૂર્તિઓનું નિર્માણ કરીને પર્યાવરણની સુરક્ષા સાથે ધાર્મિક શ્રદ્ધાને જોડી રહ્યા છે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ગુલબાઈ ટેકરા વિસ્તારમાં પરિવારો માટીની ગણેશજીની મૂર્તિઓ બનાવીને વેચાણ કરી રહ્યા છે. આ વિસ્તારમાં વિવિધ તહેવારો અનુસાર મૂર્તિઓ બનાવવામાં આવે છે. દશેરા નિમિત્તે દશામાની મૂર્તિઓ, ગણેશ ચતુર્થી માટે માટીની ગણેશ મૂર્તિઓ અને નવરાત્રીમાં માતાજીની મૂર્તિઓ બનાવવામાં આવે છે. આ વર્ષે ગુલબાઈ ટેકરામાં PoPની જગ્યાએ માટીની ગણેશ મૂર્તિઓનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. ગુલબાઈ ટેકરાના બાવરી સમાજના લોકો આ વ્યવસાયમાં સંકળાયેલા છે. અનુભવી કારીગરો ત્રણથી ચાર દિવસમાં કાચી મૂર્તિ તૈયાર કરી દે છે, જ્યારે અન્ય કારીગરોને છથી સાત દિવસ લાગે છે. મૂર્તિ બન્યા પછી તેને રંગવામાં આવે છે અને શણગાર કરવામાં આવે છે.

ગુલબાઈ ટેકરાના ગણેશભાઈ, જેઓ પેઢી દર પેઢી માટીની મૂર્તિઓ બનાવે છે, તેમણે જણાવ્યું, "અમે દશેરા, જન્માષ્ટમી માટે રાધાકૃષ્ણની મૂર્તિઓ, નવરાત્રી માટે માતાજીની મૂર્તિઓ અને ગણેશ ચતુર્થી માટે ગણેશજીની માટીની મૂર્તિઓ બનાવીએ છીએ. અમારા પૂર્વજોના સમયથી અમે માટીની મૂર્તિઓ બનાવીએ છીએ. બાળપણથી અમે આ કળા શીખ્યા છીએ. ગણેશજીની મૂર્તિઓ બનાવીને અમે આજીવિકા ચલાવીએ છીએ." તેમણે PoPની સરખામણીમાં માટીની મૂર્તિઓ વિશે જણાવ્યું, "PoPની મૂર્તિઓ મજબૂત હોય છે, પરંતુ માટીની મૂર્તિઓ થોડી નાજુક હોય છે. માટીની મૂર્તિઓ ત્રણથી ચાર ફૂટ સુધી બનાવી શકાય છે. મોટી મૂર્તિઓ માટે PoPનો ઉપયોગ થાય છે, કારણ કે માટીની મોટી મૂર્તિઓનું વજન વધે તો તે તૂટી શકે છે. ઉપરાંત, મોટી મૂર્તિઓનું નદી કે દરિયામાં વિસર્જન કરતી વખતે દુર્ઘટનાનું જોખમ રહે છે, જ્યારે માટીની મૂર્તિઓ ઘરે વાસણમાં પણ વિસર્જન કરી શકાય છે."

