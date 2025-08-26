ETV Bharat / state

'હે બાપ્પા...' ભાવનગર મનપાએ એક નાના કુંડમાં જ આખા શહેરના ગણેશ વિસર્જનની કરી વ્યવસ્થા

ભાવનગરમાં ગણેશ ચતુર્થી પહેલા 17 તળાવોમાં ગણેશ વિસર્જન પર પ્રતિબંધ મુકાયો છે, સામે તંત્રએ એક નાનકડો કુંડ બનાવ્યો છે. જેને લઈને ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે.

Published : August 26, 2025 at 6:08 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં આવેલા મહાનગરપાલિકા હસ્તકના તમામ તળાવમાં ગણપતિ વિસર્જન માટે પ્રતિબંધ ફરમાવી દેવામાં આવ્યો છે. જો કે સાત લાખની વસ્તી સામે મહાનગરપાલિકાએ વૈકલ્પિક રૂપે ઉભા કરેલા એક કુંડ જોઈને પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ કુંડની જગ્યા અપૂરતી જરૂર લાગી રહી છે. ગત વર્ષની જેમ આ વર્ષે વ્યવસ્થા કરી દેવાય છે અને તળાવમાં પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો છે, ત્યારે શું કહે છે શહેરના નાગરિકો, મૂર્તિ વેચનારાઓ અને મહાનગરપાલિકાનું તંત્ર જાણીએ વિસ્તારથી...

27 તારીખથી ગણેશ ચતુર્થીનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે ભાવનગર શહેરમાં ગણપતિની મૂર્તિઓની ખરીદીમાં દિવસે દિવસે ગરમાવો આવી રહ્યો છે. ખાસ તો ગણપતિના વિસર્જન વિશે કે જેમાં મહાનગરપાલિકાએ ગણેશ ચતુર્થી આવતા પહેલા જ શહેરી વિસ્તારમાં આવતા તમામ તળાવોમાં વિસર્જન ઉપર પ્રતિબંધ ફરમાવી દીધો છે. ગત વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ એકમાત્ર વિકલ્પ શહેરમાં રાખવામાં આવ્યો છે.

મહાનગરપાલિકાએ વિસર્જન માટે તળાવમાં પ્રતિબંધ મુક્યો

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના વોટર વર્ક્સ વિભાગના અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે જણાવ્યું હતું કે, 'આપ જાણો છો તેમ ગણેશ ચતુર્થીનો તહેવાર આવી રહ્યો છે. ગત વર્ષે પણ આ પ્રમાણે શહેરના તમામ વોટર બોડી કે તળાવ હતા તેમાં મૂર્તિ વિસર્જન પર પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો હતો. આ માટેનો હેતુ એક જ છે કે શહેરમાં આવેલા આ તળાવમાં વિસર્જન વખતે કોઈ અકસ્માતનો સામનો ના કરવો પડે અને કોઈ આકસ્મિક ઘટના ના બને અને કોઈ જાનહાની ના થાય તે હેતુથી સરકારની સૂચના પ્રમાણે વોટર બોડીમાં પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવ્યો છે'.

શહેરીજનો આખરે ક્યાં કરશે વિસર્જન ?

વોટર વર્કસ વિભાગના અધિકારી ફાલ્ગુન શાહે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, શહેરીજનોને મૂર્તિ વિસર્જન માટે ગત વર્ષની માફક આ વર્ષે પણ એક વ્યવસ્થા બોરતળાવ પાસે આવેલા કૈલાશ વાટીકામાં કરવામાં આવી છે. જેમાં એક કુંડ બનાવવામાં આવ્યો છે અને આ કુંડમાં લોકો પોતે જઈ મૂર્તિ વિસર્જન કરી શકે છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા અહીં તકેદારીની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે જેમાં મેડિકલ ટીમ, એમ્બ્યુલન્સ, ફાયરની ટીમ વગેરેની વ્યવસ્થાઓ રાખવામાં આવશે. જેથી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બને નહીં. જો કે આ સ્થળની ઈટીવીએ મુલાકાત કરી ત્યારે 30 થી 40 ફૂટના પાણી ભરેલા અને તેમાં ઉગેલા કમળના એક હોજ જેવા ખાડામાં સમગ્ર શહેરીજનો માટે વ્યવસ્થા કરાય છે.

લોકો અને મૂર્તિ વેચનારાઓનો મત

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાએ કૈલાસવાટિકામાં એક કુંડની કરેલી વ્યવસ્થાને લઈને મૂર્તિ ખરીદવા આવેલા નાગરિક રીતેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, ગામમાં કે નજીકમાં વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. કોઈ દૂર રહેતું હોય તો તે દરિયે જઈ શકે નહીં અને બોરતળાવની આ વ્યવસ્થા બરાબર નથી. વ્યવસ્થા દરેક વિસ્તાર બાજુ કરવી પડે તો લોકોને દૂર સુધી જવું પડે નહીં. જ્યારે મૂર્તિ વેચતા આનંદભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, ભરતનગરમાં રહેતો હોય એ વ્યક્તિ બોરતળાવ જવું તેને ખૂબ જ દૂર લાગશે. નાના ગણપતિ ઘરમાં રાખ્યા હોય તો એ કઈ રીતે એટલે દૂર જઈ શકે માટે દરેક વિસ્તારમાં થોડી ઘણી વ્યવસ્થાઓ ઉભી કરવી જોઈએ.

મનપાએ આ તળાવોમાં ફરમાવ્યો પ્રતિબંધ

મહાનગરપાલિકા તેની બોર્ડ વોટર બોડીમાં આવતા તમામ તળાવમાં પ્રતિબંધ ફરમાયો છે. જેમાં 17 તળાવનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં જોઈએ તો ગૌરીશંકર તળાવ, ખોડીયાર તળાવ, હજુરીયા તળાવ, પૂર્ણાં તળાવ, અકવાડા મેઇન તળાવ, જત -1 અને જત -2 તળાવ, માલેશ્રી ચેકડેમ, નારી તળાવ, નારી કરદેજ તળાવ, તરસમિયા તળાવ, જાળીયું તળાવ,ટબુડો તળાવ, ઝાંઝરીયા તળાવ, રૂવાપરી તળાવ, ફૂલજરીયા તળાવ અને ગંગાજળિયા તળાવમાં મૂર્તિ વિસર્જન ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. જેને પગલે મહાનગરપાલિકા ધોરણસર કાર્યવાહી પણ કરી શકે છે.

