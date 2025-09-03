ભરૂચ : ભરૂચ નવી વસાહત વિસ્તારમાં સ્થિત વિઘ્નહર્તા યુવક મંડળ દર વર્ષે ગણેશોત્સવને નવીનતા અને અનોખી થીમ સાથે ઉજવવા માટે જાણીતું છે. સમાજને સંદેશ આપે તેવો દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ મંડળે એક અનોખો પ્રયાસ કર્યો છે. આ વખતે મંડળે “ઓપરેશન સિંદૂર” થીમ પર આધારિત ગણપતિ મહોત્સવનું આયોજન કર્યું છે. આ થીમ ભારતીય સૈનિકોના શૌર્ય, સાહસ અને દેશપ્રેમને સમર્પિત છે.
સૈનિકોના શૌર્યને પ્રતીકરૂપ સજાવટ : વિઘ્નહર્તા યુવક મંડળના સભ્યોએ જણાવ્યું કે, દેશ માટે જીવનનો બલિદાન આપનારા જવાનોને યાદ કરવાનો અને યુવાનોમાં દેશપ્રેમ જગાડવાનો આ પ્રયાસ છે. મંડળ દ્વારા સજાવટમાં એવી દૃશ્યાવલિ તૈયાર કરવામાં આવી છે કે જે “ઓપરેશન સિંદૂર” દરમિયાન ભારતીય સૈનિકોએ દેખાડેલા પરાક્રમને જીવંત કરે છે. ગણેશજીની પ્રતિમા આસપાસ સૈનિકોનું શૌર્ય, શિસ્ત અને દેશની સુરક્ષા માટેની તત્પરતા દર્શાવતી ઝાંખીઓ તૈયાર કરવામાં આવી છે.
પ્રવેશદ્વારથી લઈને મુખ્ય પંડાલ સુધી દેશભક્તિનું વાતાવરણ જોવા મળે છે. ત્રિરંગા ઝંડા, સૈનિકોના શસ્ત્રો, બંકર, સરહદના દૃશ્યો અને દેશના રક્ષણનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી આકૃતિઓ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે.
દેશપ્રેમનો સંદેશ: આ થીમ દ્વારા સ્પષ્ટ સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે, “સૈનિકો આપણા માટે દિવસ-રાત તનતોડ મહેનત કરે છે, સરહદ પર ઠંડી-ગરમીની ચિંતા કર્યા વગર દેશને સુરક્ષિત રાખે છે. તેઓ પોતાના જીવને જોખમમાં મૂકી અમારો બચાવ કરે છે.”
મંડળના સભ્યોનું કહેવું છે કે, આજના યુવાનોમાં દેશભક્તિનો જ્યોત પ્રગટાવવા માટે આ થીમ પસંદ કરવામાં આવી છે. નવી પેઢીને સમજાવવામાં આવ્યું છે કે માત્ર ઉત્સવ ઉજવવો પૂરતો નથી, પણ દેશ માટે પ્રેરણાદાયી કાર્ય કરનારા શૂરવીરોના જીવનમાંથી શીખવા જેવું છે.
મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી રહ્યા છે : ગણેશોત્સવ દરમિયાન આ અનોખી થીમ જોવા માટે સ્થાનિક લોકો ઉપરાંત આસપાસના વિસ્તારોમાંથી પણ લોકો મોટી સંખ્યામાં આવી રહ્યા છે. દરેક ભક્ત માત્ર બાપ્પાના દર્શન જ નથી કરી રહ્યો, પરંતુ દેશપ્રેમના ભાવમાં તરબોળ થઈને સૈનિકોના બલિદાનને સલામ પણ કરી રહ્યો છે.
પંડાલમાં આવનાર ભક્તો જણાવી રહ્યા છે કે, આવી ઝાંખીઓ માત્ર ધાર્મિક ભાવના જ નહીં પરંતુ રાષ્ટ્રીય એકતાનો સંદેશ પણ આપે છે. ખાસ કરીને નાના બાળકો અને યુવાનો માટે આ ઝાંખી પ્રેરણાદાયી બની રહી છે.
પ્રશંસનીય પ્રયાસ : વિઘ્નહર્તા યુવક મંડળનો આ પ્રયાસ દરેક તરફથી પ્રશંસાનો પાત્ર બન્યો છે. સમાજના અગ્રણીઓ, સ્થાનિક નેતાઓ તથા સામાન્ય લોકો મંડળના યુવકોના આ વિચારને બિરદી રહ્યા છે. દેશભક્તિથી સરોબર આ પ્રકારની થીમ ગણેશોત્સવની ઉજવણીને અનોખી બનાવે છે.
ગણેશોત્સવની ઉજવણીમાં નવતરતા : ભરૂચ જિલ્લામાં અનેક જગ્યાએ ભવ્ય ગણેશોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે. પરંતુ વિઘ્નહર્તા યુવક મંડળની આ થીમ ખાસ ધ્યાન ખેંચી રહી છે. કારણ કે સામાન્ય રીતે પંડાલોમાં ચમકદાર લાઇટિંગ અને આકર્ષક સજાવટ જોવા મળે છે, પરંતુ અહીં રાષ્ટ્રપ્રેમ અને શૌર્યનો સંદેશ મુખ્યત્વે પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યો છે.
ગણેશોત્સવ માત્ર ધાર્મિક ઉત્સવ નથી, પરંતુ સમાજમાં એકતા, સંસ્કૃતિ અને સંદેશ વહેંચવાનો અવસર પણ છે. વિઘ્નહર્તા યુવક મંડળે આ વાતને સાચી ઠેરવી છે. “ઓપરેશન સિંદૂર” થીમ પર આધારિત આ પંડાલ લોકોમાં દેશપ્રેમનો ઉન્માદ જગાવી રહ્યો છે અને સૈનિકોના બલિદાન પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરાવી રહ્યો છે.
ભક્તો માટે આ વર્ષનો ગણેશોત્સવ ફક્ત બાપ્પાના દર્શન સુધી સીમિત નથી, પરંતુ રાષ્ટ્રભક્તિના ઉન્માદથી સરોબર થઈને સૈનિકોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવાનો અવસર પણ બની રહ્યો છે.
