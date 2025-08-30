ઓલપાડ, સુરત: ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ગણેશ મહોત્સવની ધૂમ મચી છે, દરેક શહેરોના વિસ્તારોમાં લાગેલા પંડાલોમાં ગણેશજીની વિવિધ પ્રતિમાઓ જોવા મળી રહી છે. ત્યારે સુરતના ઓલપાડ તાલુકાના કરમલા ગામમાં પણ કંઈક અનોખા ગણેશજીએ સૌ કોઈનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે . સામાન્ય રીતે ગણેશજીની પ્રતિમાઓ માટી કે પ્લાસ્ટર ઑફ પેરિસમાંથી બનાવવામાં આવે છે, પરંતુ અહીંના લોકોએ પર્યાવરણનું જતન કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે અને તેથી જ તેઓ ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશજીની પ્રતિમાઓનું સ્થાપન કરી રહ્યા છે.
ઓલપાડ તાલુકાના કરમલા ગામમાં આવેલી મધુરમ વિલા સોસાયટીના યુવકો છેલ્લા ૯ વર્ષથી આ અનોખી પરંપરા જાળવી રહ્યા છે. આ વર્ષે, તેમણે એક પગલું આગળ વધીને નાગલી (રાગી) નામના પૌષ્ટિક અનાજમાંથી ગણેશજીની પ્રતિમા બનાવી છે. આ રાગી ગણેશજીની પ્રતિમા સમાજને પર્યાવરણ જાગૃતિનો સુંદર સંદેશ આપે છે, કે ભક્તિની સાથે-સાથે આપણે આપણી પૃથ્વીનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
આ અનોખી પ્રતિમા 5.2 ફૂટ ઊંચી છે, અને તેને બનાવવામાં ૪ કિલો રાગીનો ઉપયોગ થયો છે. ગણેશજીની રાગીમાંથી બનેલી આ મૂર્તિ ભારતીય પરંપરાગત પોશાકમાં સજ્જ કરવામાં આવી છે, જે તેની સુંદરતામાં વધારો કરે છે. આ મૂર્તિને તૈયાર કરવામાં 10 દિવસ જેટલો સમય લાગ્યો હતો અને તેમાં કલ્પેશભાઈ વ્યાસ, દિનેશભાઈ ઘોઘારી, વિપુલભાઈ વ્યાસ, અને સોસાયટીના અન્ય સભ્યોનો સક્રિય સહયોગ રહ્યો.
આ રાગી ગણેશજીની સ્થાપના કરીને, મધુરમ વિલા સોસાયટીના સભ્યોએ એક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે કે, કેવી રીતે આપણે આપણી પરંપરાઓ અને તહેવારોને પર્યાવરણ-સુરક્ષિત રીતે ઉજવી શકીએ છીએ. આ ઉત્સવ માત્ર પૂજા-પાઠ પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ તે ભક્તિ, કલા અને પર્યાવરણ સંરક્ષણનો એક અનોખો સંગમ છે. આપણે આશા રાખીએ કે આવા પ્રયાસોથી અન્ય મંડળો પણ પ્રેરણા લે અને ભવિષ્યમાં વધુને વધુ ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે.