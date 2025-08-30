ETV Bharat / state

રાગીના ગણેશજી, ઓલપાડ તાલુકાના યુવકોએ બનાવી રાગીમાંથી ગણેશજીની પ્રતિમા - GANESH CHATURTHI 2025

સામાન્ય રીતે ગણેશજીની પ્રતિમાઓ માટી કે પ્લાસ્ટર ઑફ પેરિસમાંથી બનાવવામાં આવે છે, પરંતુ ઓલપાડના યુવકોએ પર્યાવરણનું જતન કરવાના હેતુથી ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશજીની પ્રતિમાનું સ્થાપન કર્યુ છે.

ઓલપાડ તાલુકામાં યુવકોએ બનાવી રાગીમાંથી ગણેશજીની પ્રતિમા
ઓલપાડ તાલુકામાં યુવકોએ બનાવી રાગીમાંથી ગણેશજીની પ્રતિમા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2025 at 9:31 AM IST

1 Min Read

ઓલપાડ, સુરત: ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ગણેશ મહોત્સવની ધૂમ મચી છે, દરેક શહેરોના વિસ્તારોમાં લાગેલા પંડાલોમાં ગણેશજીની વિવિધ પ્રતિમાઓ જોવા મળી રહી છે. ત્યારે સુરતના ઓલપાડ તાલુકાના કરમલા ગામમાં પણ કંઈક અનોખા ગણેશજીએ સૌ કોઈનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે . સામાન્ય રીતે ગણેશજીની પ્રતિમાઓ માટી કે પ્લાસ્ટર ઑફ પેરિસમાંથી બનાવવામાં આવે છે, પરંતુ અહીંના લોકોએ પર્યાવરણનું જતન કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે અને તેથી જ તેઓ ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશજીની પ્રતિમાઓનું સ્થાપન કરી રહ્યા છે.

ઓલપાડ તાલુકાના કરમલા ગામમાં આવેલી મધુરમ વિલા સોસાયટીના યુવકો છેલ્લા ૯ વર્ષથી આ અનોખી પરંપરા જાળવી રહ્યા છે. આ વર્ષે, તેમણે એક પગલું આગળ વધીને નાગલી (રાગી) નામના પૌષ્ટિક અનાજમાંથી ગણેશજીની પ્રતિમા બનાવી છે. આ રાગી ગણેશજીની પ્રતિમા સમાજને પર્યાવરણ જાગૃતિનો સુંદર સંદેશ આપે છે, કે ભક્તિની સાથે-સાથે આપણે આપણી પૃથ્વીનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

ઓલપાડ તાલુકામાં યુવકોએ બનાવી રાગીમાંથી ગણેશજીની પ્રતિમા (Etv Bharat Gujarat)

આ અનોખી પ્રતિમા 5.2 ફૂટ ઊંચી છે, અને તેને બનાવવામાં ૪ કિલો રાગીનો ઉપયોગ થયો છે. ગણેશજીની રાગીમાંથી બનેલી આ મૂર્તિ ભારતીય પરંપરાગત પોશાકમાં સજ્જ કરવામાં આવી છે, જે તેની સુંદરતામાં વધારો કરે છે. આ મૂર્તિને તૈયાર કરવામાં 10 દિવસ જેટલો સમય લાગ્યો હતો અને તેમાં કલ્પેશભાઈ વ્યાસ, દિનેશભાઈ ઘોઘારી, વિપુલભાઈ વ્યાસ, અને સોસાયટીના અન્ય સભ્યોનો સક્રિય સહયોગ રહ્યો.

મધુરમ વિલા સોસાયટીના યુવકો છેલ્લા ૯ વર્ષથી આ અનોખી પરંપરા જાળવી રહ્યા છે
મધુરમ વિલા સોસાયટીના યુવકો છેલ્લા ૯ વર્ષથી આ અનોખી પરંપરા જાળવી રહ્યા છે (Etv Bharat Gujarat)

આ રાગી ગણેશજીની સ્થાપના કરીને, મધુરમ વિલા સોસાયટીના સભ્યોએ એક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે કે, કેવી રીતે આપણે આપણી પરંપરાઓ અને તહેવારોને પર્યાવરણ-સુરક્ષિત રીતે ઉજવી શકીએ છીએ. આ ઉત્સવ માત્ર પૂજા-પાઠ પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ તે ભક્તિ, કલા અને પર્યાવરણ સંરક્ષણનો એક અનોખો સંગમ છે. આપણે આશા રાખીએ કે આવા પ્રયાસોથી અન્ય મંડળો પણ પ્રેરણા લે અને ભવિષ્યમાં વધુને વધુ ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે.

  1. અમદાવાદમાં AI-171 પ્લેન ક્રેશ સાઈટની થીમ પર ગણેશ પંડાલ, દુર્ઘટનાના મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ
  2. 'કર્ણાવતી ચા રાજા': અમદાવાદમાં ઉસ્માનપુરામાં ખાટુશ્યામજીની થીમ પર ગણેશોત્સવનું આયોજન

ઓલપાડ, સુરત: ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ગણેશ મહોત્સવની ધૂમ મચી છે, દરેક શહેરોના વિસ્તારોમાં લાગેલા પંડાલોમાં ગણેશજીની વિવિધ પ્રતિમાઓ જોવા મળી રહી છે. ત્યારે સુરતના ઓલપાડ તાલુકાના કરમલા ગામમાં પણ કંઈક અનોખા ગણેશજીએ સૌ કોઈનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે . સામાન્ય રીતે ગણેશજીની પ્રતિમાઓ માટી કે પ્લાસ્ટર ઑફ પેરિસમાંથી બનાવવામાં આવે છે, પરંતુ અહીંના લોકોએ પર્યાવરણનું જતન કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે અને તેથી જ તેઓ ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશજીની પ્રતિમાઓનું સ્થાપન કરી રહ્યા છે.

ઓલપાડ તાલુકાના કરમલા ગામમાં આવેલી મધુરમ વિલા સોસાયટીના યુવકો છેલ્લા ૯ વર્ષથી આ અનોખી પરંપરા જાળવી રહ્યા છે. આ વર્ષે, તેમણે એક પગલું આગળ વધીને નાગલી (રાગી) નામના પૌષ્ટિક અનાજમાંથી ગણેશજીની પ્રતિમા બનાવી છે. આ રાગી ગણેશજીની પ્રતિમા સમાજને પર્યાવરણ જાગૃતિનો સુંદર સંદેશ આપે છે, કે ભક્તિની સાથે-સાથે આપણે આપણી પૃથ્વીનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

ઓલપાડ તાલુકામાં યુવકોએ બનાવી રાગીમાંથી ગણેશજીની પ્રતિમા (Etv Bharat Gujarat)

આ અનોખી પ્રતિમા 5.2 ફૂટ ઊંચી છે, અને તેને બનાવવામાં ૪ કિલો રાગીનો ઉપયોગ થયો છે. ગણેશજીની રાગીમાંથી બનેલી આ મૂર્તિ ભારતીય પરંપરાગત પોશાકમાં સજ્જ કરવામાં આવી છે, જે તેની સુંદરતામાં વધારો કરે છે. આ મૂર્તિને તૈયાર કરવામાં 10 દિવસ જેટલો સમય લાગ્યો હતો અને તેમાં કલ્પેશભાઈ વ્યાસ, દિનેશભાઈ ઘોઘારી, વિપુલભાઈ વ્યાસ, અને સોસાયટીના અન્ય સભ્યોનો સક્રિય સહયોગ રહ્યો.

મધુરમ વિલા સોસાયટીના યુવકો છેલ્લા ૯ વર્ષથી આ અનોખી પરંપરા જાળવી રહ્યા છે
મધુરમ વિલા સોસાયટીના યુવકો છેલ્લા ૯ વર્ષથી આ અનોખી પરંપરા જાળવી રહ્યા છે (Etv Bharat Gujarat)

આ રાગી ગણેશજીની સ્થાપના કરીને, મધુરમ વિલા સોસાયટીના સભ્યોએ એક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે કે, કેવી રીતે આપણે આપણી પરંપરાઓ અને તહેવારોને પર્યાવરણ-સુરક્ષિત રીતે ઉજવી શકીએ છીએ. આ ઉત્સવ માત્ર પૂજા-પાઠ પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ તે ભક્તિ, કલા અને પર્યાવરણ સંરક્ષણનો એક અનોખો સંગમ છે. આપણે આશા રાખીએ કે આવા પ્રયાસોથી અન્ય મંડળો પણ પ્રેરણા લે અને ભવિષ્યમાં વધુને વધુ ઇકો-ફ્રેન્ડલી ગણેશ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે.

  1. અમદાવાદમાં AI-171 પ્લેન ક્રેશ સાઈટની થીમ પર ગણેશ પંડાલ, દુર્ઘટનાના મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ
  2. 'કર્ણાવતી ચા રાજા': અમદાવાદમાં ઉસ્માનપુરામાં ખાટુશ્યામજીની થીમ પર ગણેશોત્સવનું આયોજન

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH IDOL FROM RAGIRAGI GANESH IDOLSURAT NEWSGANESH CHATURTHI CELEBRATIONGANESH CHATURTHI 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.